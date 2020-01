Xử phạt nam thanh niên Nghệ An tung tin sai sự thật về người ăn xin mặt đen

(Baonghean.vn) - Chiều 7/1, Công an tỉnh và Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Nghệ An đã triệu tập anh Phạm Văn Hoàn (SN 1994), ở xóm 6, xã Nghĩa An (Nghĩa Đàn) vì tung tin sai sự thật lên mạng xã hội.