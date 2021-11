Xử phạt người đàn ông lập nhóm trên Facebook nhằm phản đối quy định pháp luật

Ngày 18/11, Phòng an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, vừa phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Nghệ An tiến hành triệu tập làm việc với một trường hợp vi phạm về hành vi “Lợi dụng mạng xã hội để cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật”.

Trước đó, Thanh tra Sở TT&TT Nghệ An nhận được Công văn số 2205 của Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ TT&TT), đề nghị xem xét, xử lý tài khoản Facebook Tuấn Lưu Dung vì có đơn thư phản ánh chủ tài khoản này có dấu hiệu vi phạm quy định của pháp luật.

Nội dung đăng tải thông tin sai sự thật lên mạng xã hội. Ảnh: Cẩm Phú Sau khi vào cuộc xác minh, xác định chủ tài khoản Facebook Tuấn Lưu Dung lập các hội nhóm phản đối Nghị định 10/2020/NĐ-CP của chính phủ ban hành ngày 17/1/2020 quy định về điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô có nội dung quy định về việc lắp camera trên xe ô tô là N.M.T (trú phường Đội Cung, TP Vinh, Nghệ An). Người này cũng chuyên bán, cung cấp các dòng camera giám sát dùng trong gia đình và nội bộ doanh nghiệp.



Thời gian gần đây, T. có lắp camera giám sát trên xe khách, xe tải cho một số đơn vị kinh doanh vận tải. Tuy nhiên, sau khi Nghị định 10 ban hành, do camera của T. không đáp ứng được các tiêu chí theo quy định nên người này bị thiệt hại và lập các hội nhóm phản đối quy định. Khi được một vài người cổ xúy trên không gian mạng, T. càng ngày càng sa đà vào các hoạt động trái quy định của pháp luật.