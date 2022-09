Xử phúc thẩm vụ hành khách sát hại tài xế taxi, cướp tài sản

Tin mới

Nghệ An: Giải pháp để đạt mục tiêu bao phủ bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên (Baonghean.vn) - Học sinh, sinh viên là đối tượng bắt buộc tham gia bảo hiểm y tế, đồng nghĩa chính sách này hướng đến bao phủ 100% nhóm dân số ở độ tuổi đến trường. Dù được hưởng nhiều quyền lợi, toàn tỉnh hiện còn trên 21 nghìn học sinh, sinh viên chưa tham gia Bảo hiểm y tế. Trước thực tế này, ngành Bảo hiểm xã hội Nghệ An đã đề xuất một số giải pháp.

Nước tiếp tục dâng ở vùng thấp, Thanh Chương cấp tập gia cố đê (Baonghean.vn) - Đêm 29, rạng sáng 30/9, trời ngớt mưa, một số vùng ngập sâu của huyện Thanh Chương nước lũ bắt đầu giảm. Trong khi đó, vùng hạ huyện, nước lũ đang lên. Một số đoạn đê xung yếu đang được lực lượng chức năng gia cố.

Agribank Chi nhánh tỉnh Nghệ An tuyển dụng lao động đặc thù năm 2022 (Baonghean.vn) - Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) C hi nhánh tỉnh Nghệ An thông báo tuyển dụng lao động đặc thù năm 2022.

Sạt lở núi, ách tắc giao thông trên Quốc lộ 48E đoạn qua huyện Tân Kỳ (Baonghean.vn) - Lãnh đạo huyện Tân Kỳ đã trực tiếp tới hiện trường vụ sạt lở đất, đá gây ách tắc giao thông tại xã Tân Long để kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả.

Hưng Nguyên cắt cử lực lượng túc trực 24/24h tại tuyến đê vừa vá (Baonghean.vn) - Các lực lượng chức năng đã xuyên đêm nỗ lực khắc phục xong sự cố vỡ đê tại Hưng Đạo, tuy nhiên, trước diễn biến thời tiết thất thường, nước từ thượng nguồn đổ về lớn, nên chính quyền huyện Hưng Nguyên chỉ đạo địa phương tiếp tục cắt cử lực lượng, xử lý nhanh các sự cố xảy ra.

Xứng đáng là lực lượng tiền phong của Đảng (Baonghean.vn) - Nhiệm kỳ 2017 – 2022, dù đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách nhưng tuổi trẻ Nghệ An đã thích ứng kịp thời và triển khai nhiều chương trình, phần việc hiệu quả. Từ đó khẳng định vai trò, giá trị của mình như lời Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông đã nhấn mạnh tại buổi làm việc trực tuyến với Ban Bí thư Trung ương Đoàn và Tỉnh đoàn Nghệ An trước thềm Đại hội: “Với quyết tâm cao, tuổi trẻ Nghệ An đã phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo để đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, góp phần quan trọng trong quá trình xây dựng, phát triển tỉnh nhà vững mạnh toàn diện”.

Trắng đêm cứu đê ở huyện Hưng Nguyên (Baonghean.vn) - Vào lúc 20h ngày 29/9, đê kênh thấp còn gọi là đê Hội Tinh đoạn qua xóm 7, Làng Rào xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên bị vỡ khoảng 5m. Đây là tuyến đê xung yếu, bảo vệ cho gần 1.700 hộ dân (khoảng 6.000 nhân khẩu).

Loạt phim Việt thua lỗ nặng nề năm 2022 Phim Việt thua lỗ nặng nề trong năm 2022 trong khi phim ngoại ăn nên làm ra ở thị trường Việt.

Tổng thống Putin ký sắc lệnh công nhận độc lập của các vùng Zaporozhye, Kherson (Baonghean.vn) - Hãng thông tấn TASS của Nga đưa tin, theo các sắc lệnh của Tổng thống Vladimir Putin được cơ sở dữ liệu thông tin lập pháp chính thức công bố hôm 30/9, Nga đã công nhận nền độc lập của các vùng Zaporozhye và Kherson.

Trắng đêm khắc phục xong sự cố vỡ đê ở Hưng Nguyên (Baonghean.vn) - Sau gần 12 tiếng đồng hồ, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tỉnh UBND tỉnh, lực lượng quân và dân đã phối hợp khắc phục cơ bản sự cố vỡ đê tại xã Hưng Đạo, đảm bảo an toàn cho nhân dân.

Cựu cầu thủ Pau FC đặt dấu hỏi lớn cho Quang Hải; Báo Tây Ban Nha đưa tin Ronaldo đang bị trầm cảm (Baonghean.vn) - Cựu cầu thủ Pau FC đặt dấu hỏi lớn cho Quang Hải; Huấn luyện viên Park Hang-seo là ứng viên cho danh hiệu cao quý nhất thể thao Hàn Quốc; Báo Tây Ban Nha đưa tin Ronaldo đang bị trầm cảm... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Cận cảnh điểm sạt lở dưới chân núi Dũng Quyết, TP. Vinh (Baonghean.vn) - Theo thống kê của chính quyền phường Trung Đô (TP. Vinh), hiện nay 28 hộ dân có nguy cơ sạt lở cao dưới chân núi Dũng Quyết, trong đó có 2 hộ đã bị lượng lớn đất đá đổ ập vào nhà, hư hỏng nhiều tài sản.

Vỡ đê kênh thấp ở Hưng Nguyên (Baonghean.vn) - Đêm 29/9, đê kênh thấp qua xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên bị vỡ. Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp xuống hiện trường, chỉ đạo lực lượng chức năng và người dân cứu đê.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Thủ tướng Cuba Manuel Marrero Cruz Chiều 29/9, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp thân mật ông Manuel Marrero Cruz, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Cuba, Thủ tướng Chính phủ Cộng hòa Cuba nhân dịp sang thăm hữu nghị chính thức Việt Nam.

Đoàn Famtrip thành phố Gwangju (Hàn Quốc) khảo sát tại Nghệ An (Baonghean.vn) - Trong khuôn khổ chương trình hợp tác giữa tỉnh Nghệ An và thành phố Gwangju (Hàn Quốc), Hiệp hội Du lịch thành phố Gwangju vừa tổ chức Đoàn Famtrip khảo sát một số điểm du lịch ở Nghệ An.

Sông Lam Nghệ An chuẩn bị các phương án khi phải đá dưới mưa (Baonghean.vn) - Vòng 17 V.League 2022, Sông Lam Nghệ An sẽ được đá trên sân nhà để tiếp đón Viettel. Nhiều khả năng trận đấu sẽ diễn ra trong điều kiện mưa lớn. Vì vậy ban huấn luyện câu lạc bộ xứ Nghệ đã xây dựng các phương án giúp cầu thủ có thể thích ứng tốt khi phải đối mặt với thời tiết xấu.

Bộ CHQS tỉnh Nghệ An triển khai lực lượng khắc phục hoàn lưu bão số 4 (Baonghean.vn) - Chiều ngày 29/9, dưới sự chủ trì của Đại tá Đinh Bạt Văn - Phó Chỉ huy trưởng - Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh, Bộ CHQS tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị triển khai công tác phòng, chống, khắc phục hoàn lưu bão số 4 theo hình thức trực tuyến với 21 điểm cầu trong toàn lực lượng vũ trang tỉnh.

Nghệ An cho phép tàu thuyền ra khơi từ 00 giờ ngày 30/9/2022 (Baonghean.vn) - Sau 4 ngày cấm biển để ứng phó với bão số 4, chiều nay 29/9, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An bỏ lệnh cấm tàu thuyền ra khơi, cho phép ngư dân ra khơi đánh bắt thủy sản và hoạt động trên biển kể từ 00 giờ ngày 30/9/2022.

Khẩn trương khắc phục điểm sạt lở trên Quốc lộ 48D (Baonghean.vn) - Sở Giao thông vận tải Nghệ An đã huy động máy móc đến điểm sạt lở trên đường Quốc lộ 48D đoạn qua xã Quỳnh Vinh (thị xã Hoàng Mai) để giải toả khối lượng lớn đất đá nằm chắn ngang đường, giúp các phương tiện giao thông có thể đi lại trong thời gian sớm nhất.

Yên Thành: 6 hồ chứa đang ở mức báo động khẩn cấp (Baonghean.vn) - Do ảnh hưởng của mưa lớn liên tục, hiện nay địa bàn huyện Yên Thành có 6 hồ chứa đang ở mức báo động khẩn cấp (mực nước lòng hồ đã vượt qua tràn). Huyện Yên Thành đang có phương án sẵn sàng di dời các hộ dân phía dưới vùng hạ du đến nơi an toàn.

Hàng nghìn đoàn viên, thanh niên Nghệ An căng mình giúp dân vùng lũ (Baonghean.vn) - Từ đêm qua, hoàn lưu bão Noru đã gây mưa lớn trên địa bàn tỉnh Nghệ An gây ra tình trạng ngập cục bộ đối với nhiều địa phương. Nắm được tình hình, các cơ sở Đoàn tại các địa phương đã huy động hàng nghìn đoàn viên, thanh niên trắng đêm cùng người dân khắc phục hậu quả.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 29/9 (Baonghean.vn) - Các đồng chí lãnh đạo tỉnh kiểm tra, đôn đốc công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ; UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 9; Mưa lớn sau bão số 4 gây ngập nặng ở nhiều địa phương, ảnh hưởng đến đời sống dân sinh... là những nội dung chính trong ngày 29/9.

UBND tỉnh thông qua Quy hoạch xây dựng vùng huyện Đô Lương (Baonghean.vn) - Theo Quy hoạch xây dựng vùng huyện Đô Lương, mô hình không gian huyện được phát triển với cấu trúc 1 trung tâm, 3 vùng phát triển và 4 trục động lực.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý kiểm tra, đôn đốc công tác ứng phó mưa lụt tại Quỳnh Lưu, Hoàng Mai (Baonghean.vn) - Chiều 29/9, đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng đoàn công tác của tỉnh đi kiểm tra, đôn đốc công tác ứng phó, khắc phục do đợt mưa lớn ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4 gây ra trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu, thị xã Hoàng Mai.

BTV Quỳnh Hoa VTV xin lỗi sau bài viết gây bão trên Facebook Sau khi gây tranh cãi với chia sẻ về cơn bão trên trang cá nhân, BTV - MC Quỳnh Hoa "Chào buổi sáng" đã lên tiếng xin lỗi vì gây những hiểu nhầm không đáng có này.



Cứu sống trẻ sinh non bị suy hô hấp, nhiễm khuẩn sơ sinh nặng (Baonghean.vn) - Khoa Sơ sinh - Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An vừa cứu sống thành công trẻ sinh non, suy hô hấp, nhiễm khuẩn sơ sinh rất nặng.

Ngăn chặn, xử lý nhóm học sinh ném bom xăng vào nhà dân (Baonghean.vn) - Do mâu thuẫn cá nhân, một học sinh lớp 8 tại thị xã Thái Hòa đã mua các vật liệu, tự lên mạng học cách chế tạo bom xăng rồi rủ các đối tượng khác ném vào một nhà dân nhằm trả thù.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông kiểm tra công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ ở Thanh Chương (Baonghean.vn) - Chiều 29/9, đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cùng đoàn công tác của tỉnh đi kiểm tra, đôn đốc công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4 gây ra trên địa bàn huyện Thanh Chương.

Quỳnh Lưu: Sơ tán người dân ra khỏi vùng ngập sâu (Baonghean.vn) - Do trên địa bàn Quỳnh Lưu tiếp tục có mưa, nước từ các xã phía Tây tiếp tục đổ về xuôi, khiến cho các khu vực phía Đông đường QL1A có nguy cơ bị ngập sâu. Vì thế, sáng nay, Huyện uỷ, UBND huyện Quỳnh Lưu tiếp tục chỉ đạo các địa phương bị ngập sâu nhanh chóng đến tận nơi, kêu gọi, sơ tán người dân ra khỏi khu vực bị nguy hiểm.