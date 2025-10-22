Thể thao Xuân Son gây bão mạng xã hội sau trận Liverpool 1-2 MU; U22 Việt Nam "đại chiến" U22 Malaysia tại SEA Games 33 Xuân Son bất ngờ gây bão mạng xã hội sau trận Liverpool 1-2 MU; U22 Việt Nam "đại chiến" U22 Malaysia tại SEA Games 33; Erling Haaland đi vào lịch sử, sánh ngang Ronaldo... là những thông tin thể thao đáng chú ý 24h qua.

Xuân Son bất ngờ gây bão mạng xã hội sau trận Liverpool 1-2 MU

Xuân Son bất ngờ gây bão mạng xã hội khi dự đoán chính xác kết quả trận Liverpool 1-2 MU tại vòng 8 Ngoại hạng Anh 2025/2026.

Trận cầu tâm điểm vòng 8 Ngoại hạng Anh 2025/2026 giữa Liverpool và MU đã khép lại với chiến thắng 2-1 dành cho Quỷ đỏ. Tuy nhiên, điều khiến cộng đồng mạng Việt Nam xôn xao không chỉ là kết quả của trận đấu, mà còn là màn dự đoán “chuẩn không cần chỉnh” của tuyển thủ ĐT Việt Nam – Nguyễn Xuân Son.

Trước khi trận đấu diễn ra, trang ASEAN United FC đã làm một cuộc khảo sát khi hỏi những cầu thủ nổi tiếng của bóng đá Đông Nam Á về kết quả của trận đấu giữa Liverpool và MU.

Xuân Son dự đoán chính xác kết quả trận đấu giữa Liverpool vs MU. Ảnh- ASEAN United FC

Đáng chú ý, Xuân Son đã dự đoán chính xác MU giành chiến thắng 2-1 trước Liverpool. Trái lại với Xuân Son, những cầu thủ như Lâm Ti Phông (Nam Định), Đình Bắc (CLB CAHN) đều đưa ra kết quả Liverpool giành thắng lợi, trong khi và Cao Pendant Quang Vinh cho rằng trận đấu sẽ khép lại với tỉ số hòa 2-2.

Ngay sau trận đấu, cư dân mạng đã “bùng nổ” với hàng loạt bình luận hài hước dành cho Xuân Son như “Rafaelson ra chiêu” hay “Anh tôi mãi đỉnh”…

Hiện tại, Xuân Son đã hoàn toàn bình phục sau chấn thương gặp phải tại ASEAN Cup 2024. HLV Vũ Hồng Việt cũng xác nhận tuyển thủ ĐT Việt Nam có thể thi đấu ngay vòng 11 V-League 2025/2026 mà không cần chờ đến giai đoạn lượt về.

“Ở vòng 11 V-League 2025/2026, các đội bóng sẽ được phép thay thế, bổ sung cầu thủ. Khi đó CLB Nam Định sẽ đăng ký cho Xuân Son và cậu ấy có thể sẽ thi đấu ngay vòng đấu đó", HLV Vũ Hồng Việt cho biết.

U22 Việt Nam "đại chiến" U22 Malaysia tại SEA Games 33

Lá thăm may rủi đã đưa đội tuyển U22 Việt Nam rơi vào bảng B, nơi có sự hiện diện của U22 Malaysia và U22 Lào tại SEA Games 33 (Thái Lan).

Ngày 19-10, Ban tổ chức SEA Games 33 bốc thăm chia bảng, xếp lịch thi đấu một số môn, trong đó có môn bóng đá. Kết quả bốc thăm môn bóng đá nam SEA Games 33 tại Thái Lan đưa đội tuyển U22 Việt Nam vào bảng B cùng với U22 Malaysia và U22 Lào.

U22 Việt Nam đặt mục tiêu bảo vệ HCV bóng đá nam SEA Games 33. Nguồn bongdaplus.vn

Môn bóng đá nam SEA Games 33 sẽ diễn ra từ ngày 3 đến 18-12-2025. Các trận đấu ở vòng bảng tổ chức tại 3 địa điểm Bangkok, Songkhla và Chiang Mai. Hai trận bán kết sẽ diễn ra trên sân Rajamangala (Bangkok, Thái Lan). Giải đấu áp dụng quy định đội hình U22 (cầu thủ sinh từ ngày 1-1-2003 trở đi), không có suất cho cầu thủ quá tuổi.

Đây là lần đầu tiên môn bóng đá nam của SEA Games áp dụng thể thức chia 3 bảng, tương tự giải U23 Đông Nam Á. Chỉ có đội đầu bảng và đội nhì bảng có thành tích tốt nhất giành quyền vào bán kết.

Kết quả bốc thăm môn bóng đá nam SEA Games 33 đưa Thái Lan vào bảng A, cùng Campuchia, Timor Leste. Bảng B gồm Việt Nam, Malaysia, Lào. Bảng C có 4 đội: Indonesia, Myanmar, Philiippines, Singapore.

Theo đánh giá, cơ hội đi tiếp của U22 Việt Nam khá rộng khi U22 Lào không phải đối thủ mạnh, còn U22 Malaysia đang trong giai đoạn bất ổn. Trong khi đó, chủ nhà U22 Thái Lan nằm ở bảng A cùng U22 Campuchia và U23 Timor-Leste. Bảng C có U22 Indonesia, U22 Myanmar, U22 Philippines và U22 Singapore.

SEA Games 33 diễn ra tại Thái Lan cuối năm 2025. HCV môn bóng đá nam là mục tiêu mà đoàn quân HLV Kim Sang-sik nhắm đến. Trước đó, U22 Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc hai nhiệm vụ trong năm 2025 là đăng quang U23 Đông Nam Á và giành suất dự VCK U23 châu Á 2026.

Ở môn bóng đá nữ, đội tuyển nữ Việt Nam rơi vào bảng B cùng các đội Myanmar, Philippines, Malaysia. Bảng A có chủ nhà Thái Lan và Campuchia, Singapore, Indonesia.

Erling Haaland đi vào lịch sử, sánh ngang Ronaldo

Chân sút Erling Haaland có cột mốc mới sau khi ghi bàn giúp Man City đánh bại chủ nhà Villarreal ở vòng phân hạng Champions League 2025/26.

Phút 17 trận đấu trên sân Ceramica của Villarreal, tài năng trẻ Rico Lewis đột phá bên cánh phải rồi căng ngang cho Erling Haaland dứt điểm cận thành, tung lưới đội chủ nhà. Như vậy, Haaland đã nối dài mạch phong độ thăng hoa khi có trận thứ 12 liên tiếp ghi bàn trên mọi đấu trường, cân bằng kỷ lục của Cristiano Ronaldo tạo nên vào năm 2018.

Haaland cân bằng thành tích của Ronaldo.

Tính ra, mùa giải 2025/26 mới trôi qua hơn 2 tháng, Haaland chơi 14 trận nhưng đã ghi đến 24 bàn, đi kèm với đó là 3 kiến tạo. Đây là thành tích không cầu thủ nào trong top 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu có thể sở hữu được.

Mãi đến phút 40, Man City có bàn thứ hai. Savinho, người chơi nổi bật nhất hiệp 1, thực hiện quả tạt chính xác để Bernardo Silva đánh đầu chính xác nhân đôi cách biệt cho đại diện tới từ nước Anh. Ở trong phần còn lại của trận đấu, Villarreal dù rất nỗ lực nhưng không thể một lần chọc thủng lưới Man City và chấp nhận bại trận.

Thầy trò Pep Guardiola duy trì thành tích bất bại ở Champions League mùa này (2 thắng, 1 hòa) và giữ vị trí trong nhóm vào thằng vòng knock-out Champions League. Trong khi đó, Villarreal mới chỉ có 1 điểm và đứng thứ 30 trên tổng số 36 đội tham dự Champions League.