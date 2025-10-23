Xuân Son sắp tái xuất tuyển Việt Nam sau gần nửa năm Xuân Son trở lại sau gần nửa năm chấn thương: đá giao hữu 11/10, được HLV Kim Sang-sik cân nhắc gọi tuyển Việt Nam tháng 11 cho vòng loại Asian Cup 2027.

Sau gần nửa năm vắng bóng vì chấn thương ở chung kết lượt về ASEAN Cup 2024 trước Thái Lan, tiền đạo Nguyễn Xuân Son đang tiến rất gần tới ngày tái xuất đội tuyển Việt Nam. Việc anh ra sân trong trận giao hữu nội bộ với đội Trẻ PVF-CAND ngày 11/10 là tín hiệu chuyên môn quan trọng, mở ra khả năng được HLV Kim Sang-sik cân nhắc triệu tập trong đợt hội quân tháng 11, hướng tới trận gặp Lào tại vòng loại Asian Cup 2027.

Chấn thương của Xuân Son đang hồi phục tốt và cầu thủ này có thể sớm trở lại thi đấu.

Khoảnh khắc then chốt: từ chung kết ASEAN Cup 2024 đến bài test 11/10

Ca chấn thương nặng trong trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2024 buộc Xuân Son phải phẫu thuật và nghỉ dài hạn. Trong suốt quá trình dưỡng thương, tiền đạo thuộc biên chế Nam Định kiên trì tuân thủ giáo án của đội ngũ y tế. Cột mốc ngày 11/10, khi anh có thể thi đấu trở lại ở một trận giao hữu, cho thấy ngưỡng chịu tải đã được nâng lên và quá trình hồi phục đang đi đúng hướng.

Diễn biến và mốc quan trọng

Những gì diễn ra vài tuần qua đặt nền tảng cho quyết định nhân sự của tuyển Việt Nam trong tháng 11:

Gần 6 tháng kể từ ca phẫu thuật sau chung kết lượt về ASEAN Cup 2024, Xuân Son đã trở lại sân cỏ ở mức độ kiểm soát.

HLV Kim Sang-sik cân nhắc triệu tập anh cho đợt hội quân chuẩn bị vòng loại Asian Cup 2027, nơi Việt Nam chạm trán Lào.

Mục tiêu trước mắt: kiểm tra thể lực thi đấu, phản xạ bóng và mức độ hòa nhập với hệ thống chiến thuật mới.

Phân tích chiến thuật: Xuân Son trong hệ thống của Kim Sang-sik

Điểm mạnh đáng chú ý của Xuân Son là di chuyển không bóng thông minh và cường độ hoạt động cao – những phẩm chất phù hợp với triết lý đề cao năng lượng của HLV Kim Sang-sik. Ở cấp độ đội tuyển, nơi hàng công đang gặp vấn đề về hiệu quả dứt điểm, kiểu di chuyển mở khoảng trống và tấn công điểm cắt của Xuân Son có thể giúp tăng chất lượng các pha xâm nhập khu vực 16m50.

Ở những cấu trúc tấn công yêu cầu tốc độ chuyển đổi, một tiền đạo vừa biết làm tường, vừa chủ động pressing chiều sâu là mảnh ghép hữu ích. Xuân Son có thể được sử dụng như mũi nhọn tấn công nhằm thu hút trung vệ, tạo không gian cho các mũi biên băng cắt; hoặc đóng vai trò cầu nối, lùi vừa đủ để liên kết tuyến giữa với hàng công. Dù vậy, mọi thử nghiệm sẽ phụ thuộc vào đánh giá thể trạng thực tế trong đợt tập trung tháng 11.

Thống kê và mốc thời gian chính

Thời điểm Sự kiện Ghi chú Chung kết lượt về ASEAN Cup 2024 Chấn thương nặng, phải phẫu thuật Nghỉ thi đấu dài hạn Gần 6 tháng sau phẫu thuật Hoàn tất giai đoạn phục hồi chức năng Tuân thủ giáo án y tế 11/10 Thi đấu giao hữu với Trẻ PVF-CAND Tín hiệu tích cực về tải thi đấu Tháng 11 (đợt hội quân tới) Cân nhắc triệu tập lên tuyển Việt Nam Kiểm tra thể lực, hòa nhập chiến thuật Tháng 3/2026 Trận then chốt gặp Malaysia (vòng loại AC 2027) Xuân Son có thể là quân bài tẩy nếu duy trì phong độ

Phản ứng và kế hoạch nhân sự

Theo nguồn tin nội bộ, HLV Kim Sang-sik đang cân nhắc gọi Xuân Son cho chiến dịch vòng loại Asian Cup 2027, trước mắt là trận gặp Lào. Việc trở lại tuyển quốc gia được xem như phần thưởng cho nỗ lực hồi phục nghiêm túc của tiền đạo Nam Định. Trước đó, HLV Vũ Hồng Việt cũng từng cho biết khả năng Xuân Son tái xuất sân cỏ vào tháng 11 là khả thi.

Tác động và triển vọng

Trong bối cảnh hiệu quả dứt điểm của tuyển Việt Nam cần được cải thiện, một phương án tấn công có cường độ hoạt động cao và di chuyển linh hoạt như Xuân Son có thể mang tới luồng gió mới. Nếu đáp ứng các bài test thể lực ở tháng 11, tiền đạo này có cơ hội tích lũy nhịp thi đấu trong giai đoạn lượt về vòng loại, qua đó sẵn sàng cho những trận then chốt như cuộc đối đầu Malaysia dự kiến vào tháng 3/2026.

Tóm lại, việc Xuân Son đã thi đấu trở lại ngày 11/10 là chỉ dấu cụ thể nhất cho thấy quá trình hồi phục đang đi đúng hướng. Bước tiếp theo – nếu được triệu tập – sẽ là thước đo chính xác cho khả năng đóng góp của anh trong hệ thống của HLV Kim Sang-sik, nơi mọi chi tiết từ cường độ pressing đến thời điểm băng cắt trong vòng cấm đều có thể quyết định cục diện vòng loại Asian Cup 2027.