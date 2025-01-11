Xuân Son tái xuất vòng 11 V-League, hy vọng Nam Định HLV Nguyễn Trung Kiên xác nhận Xuân Son đã bình phục, sẵn sàng đá vòng 11 V-League khi thủ tục hoàn tất; đồng thời là phương án cho tuyển Việt Nam trước Lào 18/11.

Xuân Son sẽ trở lại ngay từ vòng 11 V-League nếu hoàn tất thủ tục đăng ký. HLV Nguyễn Trung Kiên khẳng định tiền đạo gốc Brazil đã đạt thể trạng tốt nhất và có thể thi đấu tức thì, thông tin được đưa ra sau trận hòa HAGL.

HLV Nguyễn Trung Kiên: “Cậu ấy đã đạt thể trạng tốt nhất. Nếu hoàn tất thủ tục, Xuân Son có thể thi đấu ngay lập tức.”

Xuân Son chuẩn bị trở lại với bóng đá.

Tác động tức thì cho Nam Định trong hành trình bảo vệ ngôi vương

Sự trở lại của chân sút gốc Brazil giúp Nam Định củng cố hàng công ở giai đoạn đội bóng cần lời giải cho chuỗi không thắng. Ở vòng 9 V.League 2025/26, Nam Định hòa HAGL 2-2, đánh dấu trận không thắng thứ 6 liên tiếp. Một mũi nhọn đúng nghĩa hứa hẹn gia tăng sức cạnh tranh cho đội bóng thành Nam khi giai đoạn bổ sung lực lượng mở ra ở vòng 11.

Phương án cho tuyển Việt Nam ở vòng loại Asian Cup 2027

Sự trở lại của Xuân Son cũng mở thêm lựa chọn nhân sự cho HLV Kim Sang Sik trước loạt trận vòng loại Asian Cup 2027, với trận làm khách trên sân Lào ngày 18/11. Nếu được triệu tập và tiếp tục đạt thể trạng tốt, anh có thể cạnh tranh vị trí, bổ sung hỏa lực trên hàng công trong bối cảnh tuyển Việt Nam cần phương án dứt điểm hiệu quả hơn.

Cột mốc lịch sử tiềm năng tại VCK Asian Cup

Nếu được triệu tập và góp mặt tại VCK Asian Cup, Xuân Son có thể trở thành cầu thủ nhập tịch đầu tiên của Việt Nam góp mặt ở sân chơi này, và cũng có cơ hội mở ra bàn thắng đầu tiên cho nhóm cầu thủ nói trên ở đấu trường châu lục. Đây là cột mốc mang ý nghĩa biểu tượng nếu thành hiện thực.

Từ đỉnh cao AFF Cup 2024 đến ca chấn thương nặng

Trước khi dính chấn thương, Xuân Son là điểm sáng lớn ở AFF Cup 2024: anh tỏa sáng với cú đúp danh hiệu cá nhân gồm Vua phá lưới và Cầu thủ xuất sắc nhất, đồng thời góp công lớn giúp Việt Nam vô địch khu vực. Tuy nhiên, cú sốc gãy xương mác và xương chày trong trận chung kết lượt về với Thái Lan đã khiến anh phải rời xa sân cỏ gần 10 tháng, điều trị dài hạn tại Brazil trước khi tái xuất.

Sự trở lại mang giá trị tinh thần

Nhịp hồi sinh của Xuân Son là lời nhắc về sức mạnh của kiên trì và khát vọng. Từ chấn thương nặng đến ngày sẵn sàng thi đấu trở lại, hành trình ấy tiếp thêm niềm tin cho Nam Định và tinh thần cạnh tranh cho tuyển Việt Nam ở những thử thách sắp tới.

Mốc thời gian và con số đáng chú ý

Gần 10 tháng vắng bóng sau chấn thương.

Sẵn sàng ra sân từ vòng 11 V-League (thời điểm các đội được bổ sung lực lượng).

Nam Định hòa HAGL 2-2 vòng 9 V.League 2025/26.

Chuỗi 6 trận không thắng của Nam Định tính đến sau vòng 9.

Tuyển Việt Nam làm khách Lào ngày 18/11 tại vòng loại Asian Cup 2027.

Thành tích AFF Cup 2024: Vua phá lưới, Cầu thủ xuất sắc nhất, góp công vô địch.

Góc nhìn chuyên môn: vì sao sự trở lại này quan trọng?

Với một chân sút đúng nghĩa, Nam Định có thêm phương án dứt điểm và điểm đến cho các pha tấn công, qua đó giúp đội bóng đa dạng cách tiếp cận khung thành. Ở cấp đội tuyển, một phương án trên hàng công đem lại sự cạnh tranh vị trí cần thiết trước giai đoạn thi đấu dày đặc của vòng loại.

Kịch bản sắp tới

Trọng tâm trước mắt là hoàn tất thủ tục để Xuân Son có thể ra sân ở vòng 11 V-League. Từ đó, phong độ thi đấu thực tế sẽ là cơ sở cho các quyết định nhân sự của Nam Định cũng như của HLV Kim Sang Sik ở cấp đội tuyển. Những bàn thắng—nếu đến sớm—sẽ là câu trả lời rõ nhất cho kỳ vọng đặt vào sự trở lại này.