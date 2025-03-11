Xuân Son trở lại ĐT Việt Nam, nhắn gửi 'I’m hungry' Sau 9 tháng vắng bóng, Xuân Son được gọi lại cho FIFA Days tháng 11 và nhắn 'I’m hungry'; ĐT Việt Nam chuẩn bị làm khách Lào ở lượt 5 vòng loại.

Thông điệp "I’m hungry" của Nguyễn Xuân Son xuất hiện ngay sau khi tiền đạo nhập tịch này được triệu tập lên ĐT Việt Nam cho đợt FIFA Days tháng 11, khép lại 9 tháng vắng bóng vì chấn thương. Đó là dấu hiệu cho một sự trở lại nhiều quyết tâm, trong bối cảnh thầy trò HLV Kim Sang Sik đang làm mới hàng công hướng tới Asian Cup 2027.

Thông điệp gây bão của Xuân Son sau khi được gọi lên ĐTQG Việt Nam (Ảnh: CMH)

Thông điệp 'I’m hungry' và ký ức AFF Cup 2024

Trên trang cá nhân, Xuân Son đăng bức ảnh bản thân trong trận chung kết AFF Cup 2024 với Thái Lan, kèm dòng chữ ngắn gọn: "I’m hungry". Hai từ ngắn nhưng gói trọn khao khát trở lại sân cỏ, ghi bàn và chinh phục danh hiệu, cũng như quyết tâm khẳng định bản thân sau thời gian dài điều trị chấn thương.

Đây là lần đầu anh phát đi tín hiệu mạnh mẽ kể từ chấn thương nặng ở chung kết lượt về AFF Cup 2024. Hình ảnh tranh chấp quyết liệt giữa vòng vây cầu thủ Thái Lan gợi lại thời điểm Xuân Son — cầu thủ mang dòng máu Brazil — từng là mũi công được các đối thủ Đông Nam Á đặc biệt dè chừng.

Xuân Son đã sẵn sàng khuấy đảo bóng đá Đông Nam Á

Kế hoạch tập trung ĐT Việt Nam tháng 11/2025

Theo kế hoạch, ĐT Việt Nam sẽ tập trung từ ngày 10 đến 19/11/2025 tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá Trẻ Việt Nam. Đội sẽ di chuyển tới Việt Trì (Phú Thọ) tập luyện từ 11 đến 14/11, trước khi lên đường sang Lào thi đấu lượt trận thứ 5 vòng loại gặp đội chủ nhà.

Việc Xuân Son có ra sân ở trận gặp Lào hay không vẫn bỏ ngỏ. Tuy nhiên, việc anh có tên trong danh sách tập trung là tín hiệu tích cực cho quá trình tái thiết hàng công.

Thể trạng, khả năng thi đấu và tín hiệu từ CLB

Chia sẻ về cậu học trò, HLV Nguyễn Trung Kiên của CLB Nam Định cho biết: “Xuân Son đã bình phục 100% và đạt thể trạng tốt nhất. Nếu mọi thủ tục hoàn tất, cậu ấy có thể thi đấu ngay ở vòng 11 V-League sắp tới”. Đây là cơ sở cho thấy tiền đạo này đã sẵn sàng quay lại nhịp thi đấu đỉnh cao.

Tác động tiềm năng tới hàng công hướng tới Asian Cup 2027

Xuân Son trở lại đúng lúc HLV Kim Sang Sik đang từng bước làm mới tuyến đầu của ĐT Việt Nam. Nếu tái hiện được phong độ đỉnh cao, tiền đạo của Nam Định có thể trở thành “vũ khí” quan trọng cho mục tiêu đường dài, đồng thời giúp tăng chiều sâu lựa chọn trên hàng công.

Ở cấp CLB, viễn cảnh Xuân Son sớm thi đấu trở lại cũng là tin đáng mừng cho Nam Định, khi đội bóng có thêm phương án tấn công quen thuộc, hỗ trợ cả nhịp độ lẫn tính kết nối trên sân.

Điểm nhấn