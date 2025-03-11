Xuân Son trở lại, truyền thông Malaysia lo trước Việt Nam BHarian kêu gọi tạm quên vụ FIFA, dồn lực cho vòng loại Asian Cup 2027; trận 31/3 gặp Việt Nam xem là then chốt khi Xuân Son trở lại sau 10 tháng chấn thương.

Truyền thông Malaysia kêu gọi gác lại rắc rối với FIFA để tập trung cho vòng loại Asian Cup 2027, trong đó trận tái đấu với Việt Nam ngày 31/3 được BHarian xem là then chốt. Lý do: tiền đạo Nguyễn Xuân Son đã bình phục chấn thương, trở lại thi đấu từ giữa tháng 10 và sẵn sàng cho đợt tập trung đội tuyển.

Xuân Son đã bình phục chấn thương và sắp trở lại sân cỏ.

Điểm nhấn: nỗi lo từ sự trở lại của một mũi nhọn

BHarian lý giải sức nặng của trận gặp Việt Nam nằm ở sự tái xuất của Xuân Son. Cầu thủ nhập tịch gốc Brazil này từng là vua phá lưới AFF Cup 2024 và, theo BHarian, là nhân tố chủ chốt trong chiến thắng của Việt Nam tại Asian Cup 2024. Sau 10 tháng dưỡng thương vì gãy xương chày và xương mác trong trận chung kết lượt về gặp Thái Lan, anh đã trở lại sân cỏ trong màu áo CLB Nam Định từ giữa tháng 10.

Tờ báo Malaysia cho biết Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã gửi công văn đến Nam Định để triệu tập Xuân Son cùng hậu vệ Nguyễn Văn Vĩ lên đội tuyển quốc gia. Điều này mở ra khả năng HLV Kim Sang-sik có thêm một mũi nhọn có khả năng tạo đột biến – yếu tố mà BHarian cảnh báo HLV Peter Cklamovski của Malaysia phải đặc biệt lưu ý.

Góc nhìn chiến thuật: vì sao một “mũi nhọn” làm đổi nhịp trận đấu

Sự hiện diện của một tiền đạo trung tâm có khả năng tạo đột biến thường buộc đối thủ điều chỉnh cấu trúc phòng ngự: giữ cự ly dọc – ngang chặt hơn, hạn chế khoảng trống giữa các tuyến và kiểm soát chặt khu vực 16m50. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến cách Malaysia pressing ở phần ba giữa sân, mà còn tác động đến cách chuyển trạng thái khi phải bố trí thêm lớp bọc phía sau lưng hàng tiền vệ.

BHarian nhấn mạnh Malaysia cần chuẩn bị chi tiết cho kịch bản đó. Khi một mũi nhọn mang lại điểm đến rõ ràng cho các đường lên bóng, đội phòng ngự thường phải đánh đổi: hoặc tăng số lượng cầu thủ che chắn trung lộ, hoặc chấp nhận bị kéo giãn biên. Những lựa chọn ấy ảnh hưởng trực tiếp tới nhịp độ trận đấu và không gian ở các hành lang – nơi Việt Nam có thể khai thác nếu đối thủ lộ khoảng trống.

Diễn biến ngoài sân: FAM chờ phán quyết, nguy cơ trừ điểm

Bối cảnh chuẩn bị của Malaysia còn phức tạp bởi vụ việc liên quan đến sử dụng cầu thủ nhập tịch sai quy định. Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) vẫn đang chờ phán quyết cuối cùng của FIFA và đã kháng cáo quyết định liên quan tới 7 cầu thủ: Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal, Hector Hevel, Gabriel Palmero, Facundo Garces và Rodrigo Holgado. Nếu kháng cáo thất bại, Malaysia có thể đối mặt với án phạt bổ sung, bao gồm khả năng bị trừ điểm tại vòng loại Asian Cup 2027.

Chính vì vậy, BHarian kêu gọi người hâm mộ “tạm quên FIFA” để tập trung cho chuyên môn – nơi trận gặp Việt Nam được xem là bước ngoặt cho mục tiêu giành vé dự vòng chung kết tại Saudi Arabia.

Lịch chạy đà: những phép thử quan trọng

Trước cuộc đối đầu, Malaysia sẽ đá giao hữu với Nepal ngày 18/11. Một ngày sau đó, đội tuyển Việt Nam gặp Lào. Đây là quãng thời gian để hai đội hoàn thiện phương án nhân sự, trong đó Việt Nam chờ sự hiện diện của Xuân Son và Nguyễn Văn Vĩ theo công văn triệu tập từ VFF.

Cục diện bảng F: “cuộc chiến quyết định”

BHarian nhận định trận đấu giữa hai đội ở lượt cuối bảng F là “cuộc chiến quyết định”, khi chỉ đội đứng đầu bảng mới giành quyền vào vòng chung kết. Trong bối cảnh ấy, mọi chi tiết – từ khả năng dứt điểm của một mũi nhọn cho tới độ tập trung ở các tình huống bóng hai – đều có thể định đoạt cục diện.

Tổng kết

Khi mối lo FIFA còn bỏ ngỏ, Malaysia được khuyến nghị dồn toàn lực cho thử thách trên sân cỏ. Ở phía đối diện, Việt Nam có thể đón một phương án tấn công vừa trở lại sau chấn thương dài ngày. Trận 31/3 vì thế không chỉ là câu chuyện điểm số, mà còn là bài kiểm tra về khả năng thích ứng chiến thuật của cả hai đội ở giai đoạn bản lề của vòng loại Asian Cup 2027.