Xuân Son trở lại vòng 11 V-League, Nam Định chờ cú hích Sau 9 tháng chấn thương, tiền đạo nhập tịch Nguyễn Xuân Son đã bình phục hoàn toàn. HLV Nguyễn Trung Kiên xác nhận anh có thể ra sân từ vòng 11 V-League nếu hoàn tất đăng ký.

Nguyễn Xuân Son đã sẵn sàng tái xuất sau 9 tháng chấn thương. Theo xác nhận từ CLB Nam Định, tiền đạo sinh năm 1997 đã bình phục hoàn toàn và có thể ra sân ngay vòng 11 V-League nếu kịp đăng ký. Trong bối cảnh nhà đương kim vô địch chỉ có hai chiến thắng sau tám vòng và vừa hòa HAGL 2-2, sự trở lại của Xuân Son được kỳ vọng mang lại cú hích chuyên môn lẫn tinh thần.

Xuân Son đang đi du lịch cùng vợ

Khoảnh khắc lặng trước ngày trở lại

Trước khi tái xuất, Xuân Son cùng vợ có chuyến nghỉ ngắn ngày tại Ninh Bình, nơi anh chia sẻ hình ảnh trên mạng xã hội. Khoảng lặng này xuất hiện đúng thời điểm: sau quá trình điều trị dài hơi, tiền đạo 28 tuổi tỏ ra thoải mái, tràn đầy năng lượng cho giai đoạn mới. Với một cầu thủ vừa trải qua chấn thương dài ngày, sự cân bằng tâm lý là điểm tựa để lấy lại nhịp thi đấu.

Tín hiệu từ Nam Định: sẵn sàng cho vòng 11 V-League

CLB Nam Định xác nhận Xuân Son đã đạt thể trạng tốt nhất. HLV Nguyễn Trung Kiên nhấn mạnh:

“Xuân Son đã sẵn sàng thi đấu. Nếu kịp hoàn tất đăng ký, cậu ấy có thể ra sân ngay từ vòng 11 V-League. Tinh thần của cậu ấy khiến toàn đội thêm tự tin.”

Trong bức tranh lực lượng, sự hiện diện của một tiền đạo vừa bình phục không chỉ bổ sung nhân sự, mà còn mở ra thêm phương án tổ chức tấn công và khả năng xoay vòng trên hàng công. Ở cấp độ CLB, đó là lợi thế quan trọng cho chặng đua dày đặc của V-League.

Bức tranh phong độ và kỳ vọng từ khán đài

Nam Định khởi đầu mùa giải với chỉ hai chiến thắng sau tám vòng. Trận gần nhất, nhà ĐKVĐ V-League hòa HAGL 2-2. Trong thời gian dưỡng thương, Xuân Son vẫn đều đặn xuất hiện trên khán đài, cổ vũ và truyền năng lượng tích cực cho đồng đội. Sự trở lại của anh vì thế mang hai lớp tác động: bổ sung lực lượng và nối lại sợi dây cảm xúc giữa khán giả với đội bóng.

Chia sẻ trước ngày tái xuất, Xuân Son nói ngắn gọn nhưng rõ ràng về mục tiêu cá nhân và trách nhiệm với người hâm mộ:

“Tôi biết người hâm mộ luôn dõi theo, và tôi muốn trở lại mạnh mẽ hơn để đáp lại tình cảm đó.”

Ý nghĩa dài hạn: cánh cửa đội tuyển nếu duy trì phong độ

Nếu duy trì phong độ sau khi thi đấu trở lại, Xuân Son có thể được HLV Kim Sang Sik cân nhắc cho chiến dịch vòng loại Asian Cup 2027. Khi ấy, anh đứng trước cơ hội trở thành cầu thủ nhập tịch đầu tiên dự VCK giải đấu này cùng tuyển Việt Nam. Đó là mục tiêu xa hơn, nhưng trước mắt, vòng 11 V-League là cột mốc để kiểm chứng thể trạng, nhịp thi đấu và cảm giác bóng của tiền đạo 28 tuổi.

Thông tin nhanh

Hạng mục Chi tiết Thời gian nghỉ thi đấu 9 tháng vì chấn thương Tình trạng hiện tại Bình phục hoàn toàn, thể trạng tốt Mốc trở lại Có thể ra sân từ vòng 11 V-League (nếu hoàn tất đăng ký) Phong độ CLB Hai chiến thắng sau tám vòng; hòa HAGL 2-2 gần đây Phát biểu HLV “Xuân Son đã sẵn sàng thi đấu...” — HLV Nguyễn Trung Kiên

Kết luận

Sau kỳ nghỉ ngắn ở Ninh Bình và quá trình hồi phục kéo dài, Xuân Son trở lại đúng lúc Nam Định cần thêm nguồn năng lượng. Vòng 11 là bài kiểm tra đầu tiên; phần còn lại phụ thuộc vào cách anh chuyển hóa quyết tâm trên khán đài thành ảnh hưởng trên sân cỏ.