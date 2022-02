Xuân Tiến và các đồng đội cùng nhau vượt ải Thái Lan

Bình thường, 2 đối thủ này luôn là “hạt giống” của mỗi bảng đấu và hẹn gặp nhau ở bán kết hoặc lý tưởng nhất là chung kết của mỗi giải đấu. Trong trường hợp bốc thăm và ở cùng bảng, 2 đội sẽ phân chia ngôi thứ nhất, nhì bảng rồi cùng vượt qua bán kết và lại gặp nhau ở trận chung kết được chờ đợi.



Ở Giải U23 Đông Nam Á 2022 đang diễn ra tại Campuchia, các đội Việt Nam,Thái Lan cùng Singapore rơi vào bảng C. Do có đội bỏ giải vì Covid -19, 3 đội nhất 3 bảng cùng 1 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất lọt vào vòng bán kết. Đến thời điểm này, hiện đã có U23 Timo Leste giành ngôi đầu bảng A, đẩy U23 chủ nhà Campuchia vào thế bấp bênh khi phải chờ kết quả phân ngôi thứ của bảng C, tức bảng đấu của Việt Nam và Thái Lan, và chỉ khi Việt Nam thắng Thái Lan 3-0, chủ nhà Campuchia mới lọt vào bán kết (bảng B là cuộc đấu giữa Lào và Malaysia 2 lượt đi-về, đội thắng vào bán kết).

U23 Việt Nam chuẩn bị cho giải U23 Đông Nam Á tại Campuchia. Ảnh tư liệu

Ở bảng C, đội Singapore thua 2 trận đương nhiên bị loại và vì vậy trận đấu vào ngày 22/2 tới đây sẽ quyết định Việt Nam hay Thái Lan đi tiếp. U23 Việt Nam hiện tạm xếp trên đối thủ nhờ hiệu số tốt hơn (7-0 > 3-1) nên chỉ cần một trận hòa là giành ngôi đầu nhưng thi đấu với Thái Lan thì không thể toan tính cầu hòa vì đối thủ có thể lật ngược thế cờ trong tích tắc. Tất nhiên, U23 Việt Nam vẫn còn cửa, nếu thua Thái Lan không quá 8 bàn vẫn lọt vào bán kết ở vị trí nhì bảng C?

HLV Đinh Thế Nam của U23 Việt Nam có thuận lợi là được xem cả 2 đội Singapore và Thái Lan gặp nhau trước để nắm thực lực đối thủ. Điều đã biết từ trước là cả 2 đội đều mang đến giải lứa cầu thủ 21, 20 và 19 tuổi, đều xem đây là cơ hội cọ xát của lứa cầu thủ trẻ nhằm hướng tới tương lai, khi dịch bệnh khiến họ không được thi đấu thường xuyên. Thành tích luôn là điều được quan tâm nhưng việc học hỏi, rút bài học để trưởng thành cũng quan trọng không kém nên thành hay bại ở giải này đều là cơ hội tốt khi 2 đội bóng nhiều tiềm năng này gặp nhau. Cả 2 đội đều có màn ra quân tốt, đều thắng cách biệt đối thủ đang gặp quá nhiều khó khăn về lực lượng.

Màn ăn mừng của Đinh Xuân Tiến khi anh ghi bàn rất đẹp vào lưới của U23 Singapore. Ảnh tư liệu CTV

Khi trận ra quân trước Singapore mang lại nhiều tín hiệu tốt thì điều không may đang đến với U23 Việt Nam trước trận đấu quyết định gặp U23 Thái Lan. Đó là số cầu thủ mắc Covid -19 đã lên con số 10 và buộc VFF phải quyết định bổ sung thêm 6 cầu thủ, dù số này có thể chưa kịp thi đấu với Thái Lan. Tất nhiên, khó ta thì cũng khó người, việc này là không tránh khỏi và bắt buộc HLV Đinh Thế Nam phải “liệu cơm gắp mắm”, nhanh chóng ổn định mọi việc để vận hành trơn tru đội hình chiến thuật trước đối thủ mạnh như Thái Lan.

Nhìn vào những gì U23 Việt Nam thể hiện trước trận gặp Sigapore, có thể yên tâm với vai trò của đội trưởng Dụng Quang Nho trong việc chỉ huy toàn đội, trong việc cầm nhịp trận đấu và tạo đột phá cũng như chớp thời cơ.

Hàng tiền vệ U23 Việt Nam thi đấu gắn kết, bùng nổ với sự kết hợp của bộ 3 Quang Nho-Thanh Khôi -Xuân Tiến, trong đó cầu thủ trẻ Xuân Tiến của SLNA để lại dấu ấn rõ rệt, được đông đảo người hâm mộ và giới chuyên môn khen ngợi. HLV Đinh Thế Nam đã cho Xuân Tiến nghỉ dưỡng sức cho trận đấu quan trọng gặp Thái Lan sau màn trình diễn nhịp nhàng ở tuyến giữa, ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 và cướp bóng, kiến tạo cho Quang Nho ghi bàn… Hy vọng mọi việc vẫn đang mở ra với Xuân Tiến không chỉ ở giải đấu này?

U23 Việt Nam giành chiến thắng đậm đà 7-0 trước U23 Singapore. Ảnh tư liệu VFF

Tất nhiên, ai cũng biết Thái Lan không phải là… Singapore nên việc U23 Việt Nam sẽ gặp nhiều khó khăn trước đối thủ là điều đương nhiên. Một số sai sót trong trận gặp Singapore của U23 Việt Nam không được phép lặp lại, nhất là ở hàng hậu vệ. U23 Thái Lan chắc chắn sẽ tìm cách chuyền bóng vào nách 2 trung vệ, để hậu vệ biên hoặc tiền vệ sẽ thoát xuống đáy biên chuyền ngược lên để tuyến hai dứt điểm. Vì vậy, phòng ngự từ xa, bắt chặt mọi hướng lên bóng của đối thủ là nhiệm vụ sống còn của các học trò ông Đinh Thế Nam. Khi và chỉ khi đảm bảo an toàn phòng ngự, khi và chỉ khi chuyển trạng thái nhanh để phản công "kết liễu đối thủ", U23 Việt Nam mới có hy vọng làm nên chuyện ở trận đấu này.

Hy vọng Quang Nho, Xuân Tiến, Văn Tùng… cùng nhau vượt khó, thi đấu đúng như kỳ vọng trước đối thủ nhiều duyên nợ Thái Lan, trong hành trình vươn lên, vươn ra của bóng đá Việt, bắt đầu từ những giải đấu vừa tầm như hiện nay./.