Xuân về trên những nhịp cầu mới

Cầu xã Châu Thắng, huyện Quỳ Châu sắp bàn giao đưa vào sử dụng. Ảnh: Văn Trường

Nghệ An là tỉnh có địa hình đa dạng, có nhiều sông, suối, ảnh hưởng rất nhiều đến việc đi lại, phát triển kinh tế của các địa phương, đặc biệt là các huyện vùng sâu, vùng xa. Để tạo bước phát triển đột phá về giao thông, xóa bỏ các điểm cách trở do sông, suối, giúp người dân đi lại thuận tiện, an toàn trong mùa mưa lũ và thúc đẩy giao thương, phát triển kinh tế, đem lại diện mạo mới cho các mọi vùng quê, những năm qua, Nghệ An đã và đang xây dựng được nhiều cây cầu mới, tô điểm thêm cho quê hương nét hiện đại, năng động kết nối các vùng kinh tế trọng điểm, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Dự án cầu Lạch Quèn, huyện Quỳnh Lưu (đường ven biển) dự kiến trong năm 2024 đưa vào sử dụng. Ảnh: Văn Trường

Điển hình như cây cầu xã Châu Thắng, huyện Quỳ Châu, được xây dựng trong năm 2023, với nguồn vốn đầu tư 44 tỷ đồng. Cầu được thiết kế dài 179,3m, bề rộng của cầu là 7m, dự kiến tháng 3/2024 sẽ bàn giao đưa vào sử dụng. Ông Vi Văn Lâm - một người dân ở xã Châu Thắng phấn khởi chia sẻ: Có cầu mới người dân chúng tôi sẽ không còn cảnh phải đi đò ngang qua sông Hiếu, bản làng sẽ thuận lợi việc phát triển kinh tế, đặc biệt con cái đi lại học hành cũng an toàn hơn.

Đại diện UBND huyện Quỳ Châu cho biết: Từ trước đến nay, người dân xã Châu Thắng đang sử dụng cầu tràn Châu Thắng để đi lại. Vào mùa lũ, khu vực một số bản thường xuyên bị cô lập. Việc xây dựng cầu Châu Thắng mới sẽ tạo thuận lợi đi lại cho bà con 5 bản, với hơn 700 hộ dân và hơn 3.200 nhân khẩu.

Thi công lan can cầu Lạch Vạn thuộc Dự án đường ven biển tại xã Diễn Thành (Diễn Châu). Ảnh: Văn Trường

Trong năm 2023, huyện Quỳ Châu còn đưa vào sử dụng cầu qua sông Hạt thuộc tuyến giao thông liên xã Châu Tiến - Châu Bính. Dự án cầu qua sông Hạt được thiết kế 4 nhịp 33m, chiều dài toàn cầu là 148,5m, bề rộng 7m, đường 2 đầu cầu cấp V miền núi có chiều dài 1.766m, với tổng mức đầu tư trên 40 tỷ đồng.

Cây cầu này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với huyện Quỳ Châu, ngoài việc giúp người dân không còn cảnh thấp thỏm, lo sợ khi qua điểm tràn sông Hạt vào mùa mưa lũ còn góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội, khai thác tiềm năng phát triển vùng keo nguyên liệu.

Cầu Lạch Vạn thuộc Dự án đường ven biển xã Diễn Thành (Diễn Châu) đưa vào sử dụng sẽ thúc đẩy phát triển kinh tế vùng biển. Ảnh: Văn Trường

Mùa Xuân này, xã Bắc Thành (Yên Thành) còn vừa được đưa vào sử dụng 2 cây cầu mới bắc qua kênh Đào do Dự án JICA (Nhật Bản) xây dựng.

Đại diện UBND xã Bắc Thành cho biết: 2 cây cầu mới này có ý nghĩa rất quan trọng, hàng ngày phục vụ hàng ngàn học sinh trường cấp III và người dân qua lại, giúp người dân phát triển kinh tế vườn đồi, trang trại ở phía Bắc của xã Bắc Thành.

Theo báo cáo của UBND huyện Yên Thành, từ năm 2022 đến nay, huyện đã xây dựng mới 14 cây cầu, trong đó, Dự án JICA xây dựng mới 8 cây cầu tập trung ở các xã Mã Thành, Lăng Thành, Bắc Thành, Trung Thành, Long Thành, Lăng Thành, Văn Thành…

Ngoài ra, Nghệ An đang tích cực xây dựng cầu Đò Cung bắc qua sông Lam, nối 2 huyện Thanh Chương và Đô Lương, dự án có tổng mức đầu tư 150 tỷ đồng. Dự án cầu Đò Cung có chiều dài toàn cầu khoảng 420m, bề rộng cầu 9m. Điểm đầu cầu tại xã Cát Văn, huyện Thanh Chương. Cùng với đó là Dự án xây dựng cầu Thanh Nam qua sông Lam, huyện Con Cuông kết nối thị trấn với vùng tả ngạn sông Lam với tổng mức đầu tư gần 166 tỷ đồng, cầu có chiều dài cầu khoảng 412m, đường hai đầu cầu có tổng chiều dài 1,78 km.

2 cây cầu trên là dự án trọng điểm, cấp bách của 2 huyện Thanh Chương và Con Cuông, dự kiến trong năm 2024 sẽ đưa vào sử dụng, nhằm góp phần hoàn chỉnh hệ thống mạng lưới giao thông, đáp ứng nhu cầu đi lại cho nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh - quốc phòng trên địa bàn.

Cầu Đò Cung bắc qua sông Lam nối huyện Thanh Chương và Đô Lương đang thi công trụ bê tông. Ảnh: Văn Trường

Theo báo của Sở GTVT Nghệ An, từ năm 2020 đến nay, bằng các nguồn vốn lồng ghép, như nguồn vốn Ngân hàng Thế giới (WB), nguồn vốn Tổng cục Đường bộ Việt Nam, nguồn vốn ngân sách Nhà nước. Nghệ An đã triển khai xây dựng mới được trên 250 cầu dân sinh.

Thời điểm này, dự án cầu Lạch Vạn thuộc đường ven biển xã Diễn Thành (Diễn Châu) đã sắp đưa vào sử dụng, các đơn vị thi công đang tích cực triển khai thi công hàng loạt các cây cầu trọng điểm khác, như các cầu lớn trên tuyến đường ven biển gồm: Cầu Hoàng Mai, cầu Lạch Quèn 15 nhịp; cầu Cửa Thơi 20 nhịp; cầu Nghi Quang; các cây cầu trên đều đạt tiến độ trên 75-80% khối lượng.

Việc đầu tư xây dựng các cây cầu ở Nghệ An sẽ tạo sự kết nối, liên thông giữa các địa phương. Các dự án không chỉ thúc đẩy quá trình phát triển cho cư dân hai bên cầu, mà còn tạo điểm nhấn về kiến trúc cho Nghệ An thêm văn minh, hiện đại.