Xuất hiện băng giá ở vùng núi cao Nghệ An

Sáng 6/12, biển mây bao phủ các đỉnh núi thuộc địa bàn xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn. Ảnh: Phương Linh

Những ngày qua, tại các địa bàn khu vực ở vùng núi cao ở miền Tây Nghệ An nhiệt độ xuống thấp do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh mạnh, khiến băng giá, sương muối xuất hiện.

Từ đêm 5/12 đến rạng sáng 6/12, tại Trạm kiểm soát Biên phòng Buộc Mú, thuộc Đồn Biên phòng Na Ngoi (BĐBP Nghệ An) nhiệt độ xuống thấp có lúc chỉ còn 30C, đã xuất hiện băng giá phủ một lớp mỏng trên lá cây, mái nhà. Khi trời sáng, nhiệt độ tăng dần thì lớp băng giá mới tan chảy.



Băng mỏng đã phủ một lớp trên cây cỏ tại khu vực Trạm Kiểm soát Buộc Mú, Đồn BP Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn. Ảnh: Phương Linh Nơi đây, còn có đỉnh núi Phu Xai Lai Leng (xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn) nằm ở độ cao hơn 2.700m so với mực nước biển. Những năm gần đây, vào các dịp rét đậm đã xuất hiện băng giá, tuyết rơi.