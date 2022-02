Xuất khẩu lô hàng 50.000 tấn xi măng đầu tiên trong năm 2022 tại cảng biển Nghi Thiết Nghệ An

Doanh thu sản xuất năm 2021 của Công ty Cp Xi măng Sông Lam Nghệ An đạt 5.800 tỷ đồng, tăng 12% so với năm 2020; trong đó, xuất khẩu đạt 4.600 tỷ đồng (tăng 6% so với năm 2020). Năm 2021, đơn vị đóng thuế vào ngân sách Nhà nước 480 tỷ đồng (tăng 19% so với năm 2020).

Bên cạnh đẩy mạnh sản xuất xi măng, Công ty Cp Xi măng Sông Lam Nghệ An đang đẩy nhanh thi công cụm Cảng biển tổng hợp quốc tế Nghi Thiết. Dự kiến cuối quí I/2022, bến cảng số 7 (trong số 4 bến cảng tổng hợp) quốc tế quốc tế đầu tiên của công ty sẽ đi vào hoạt động.