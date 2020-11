Xúc động buổi lễ 'Tưởng nhớ người đi vì người ở lại'

Các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: Hoài Thu

Tối 15/11, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức “Lễ tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông (TNGT)” năm 2020. Tham dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh, các sở, ban, ngành cấp tỉnh, cùng các đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên,lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh.

Trong 10 tháng đầu năm, trên địa bàn tỉnh Nghệ An xảy ra 187 vụ TNGT, làm chết 111 người, bị thương 132 người; hư hỏng 129 xe ô tô, 121 xe mô tô, 09 xe máy điện, 07 phương tiện khác. So với cùng kỳ năm 2019, giảm 22 vụ, giảm 20 người chết, giảm 13 người bị thương. Có 12 địa phương giảm số người chết do TNGT so với cùng kỳ năm 2019.

Nhiều ý kiến phát biểu, chia sẻ tại lễ tưởng niệm kêu gọi mỗi người hãy nâng cao ý thức khi tham gia giao thông, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông. Ảnh: Hoài Thu

Lực lượng cảnh sát giao thông Nghệ An đã tổ chức hơn 26.000 ca tuần tra kiểm soát, phát hiện, lập biên bản vi phạm hành chính và ra quyết định xử phạt hơn 64.000 trường hợp, chuyển kho bạc thu phạt hơn 69 tỷ đồng. Trong đó, qua hệ thống camera giám sát đã phát hiện và ghi nhận 5.589 trường hợp, thông báo đến 4.012 trường hợp chủ phương tiện, chuyển Kho bạc Nhà nước thu phạt trên 1 tỷ đồng; xử lý 885 trường hợp lái xe vi phạm nồng độ cồn và 65 lái xe trong cơ thể có chất ma túy, chuyển Kho bạc thu phạt hơn 4,5 tỷ đồng.

Đại biểu thắp nến tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông. Ảnh: Hoài Thu

10 tháng đầu năm, Sở Giao thông vận tải – Cơ quan Thường trực Ban An toàn Giao thông tỉnh đã tổ chức 102 kỳ sát hạch ô tô, 289 kỳ sát hạch mô tô, xe máy; thực hiện cấp mới, đổi, cấp lại 71.285 Giấy phép lái xe các hạng; tổ chức kiểm định 42.804 lượt phương tiện.