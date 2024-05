Xúc động cầu truyền hình 'Làng Sen nuôi chí lớn' nhân Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đây là chương trình nghệ thuật đặc biệt nhân Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2024), do Đài Phát thanh – Truyền hình Nghệ An và Đài Phát thanh - Truyền hình Thừa Thiên Huế phối hợp thực hiện, được truyền hình trực tiếp từ hai điểm cầu: Làng Hoàng Trù, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An và Trường THPT chuyên Quốc học Huế, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, được tiếp sóng bởi 43 đài Phát thanh – Truyền hình trong cả nước.

Tham dự chương trình, tại đầu cầu tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Thế Kỷ - Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng lý luận phê bình văn học nghệ thuật Trung ương; Nguyễn Đức Trung – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Võ Thị Minh Sinh - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An; Nguyễn Thị Thu Hường - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Thiếu tướng Bùi Quang Thanh - Giám đốc Công an tỉnh.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: Nguyễn Như Khôi - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Bùi Đình Long – Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Phạm Tuấn Vinh - Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh; Trần Thị Mỹ Hạnh - Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao; Nguyễn Xuân Đức - Bí thư Huyện ủy Nam Đàn; đại diện dòng họ Nguyễn Sinh, dòng họ Hoàng Xuân.

Về phía tỉnh Thừa Thiên Huế có các đồng chí: Phan Ngọc Thọ - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Nam Tiến - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế; Hoàng Khánh Hùng - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.