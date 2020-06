Xúc động Chương trình giao lưu ‘Ấm tình xứ Nghệ’

(Baonghean.vn) - Chiều 16/10, tại Khu di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn (huyện Đô Lương - Nghệ An), Ban Quản lý Khu di tích lịch sử Truông Bồn phối hợp cùng Trung tâm Văn hóa tỉnh và Câu lạc bộ Tao đàn Mùa Xuân Nghệ An tổ chức chương trình giao lưu thơ, nhạc “Âm vang Truông Bồn”.

(Baonghean.vn) - Tối 21/8, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Nghệ An đã diễn ra chương trình giao lưu thơ và nhạc với chủ đề “Khúc ca biên cương”.

(Baonghean.vn) - “Tri ân và tưởng nhớ” là chủ đề của chương trình giao lưu thơ nhạc do Chi hội Hội nhà văn Việt Nam tại Nghệ An, Ban thơ – Hội Văn học nghệ thuật tỉnh và Tao đàn mùa xuân Nghệ An tổ chức vào sáng 16/7 tại Trung tâm Điều dưỡng thương bệnh binh.