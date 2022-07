Xúc động Chương trình nghệ thuật 'Bài ca không quên' tổ chức tại Quảng trường Hồ Chí Minh

(Baonghean.vn) - Trong danh sách những thí sinh đạt 29 điểm khối C năm nay của Nghệ An, Hàn Bá Danh (nguyên là cựu học sinh của Trường THPT Nguyễn Duy Trinh) là một thí sinh đặc biệt. Nam sinh này từng đậu đại học, từng là sinh viên và đã từng đi nghĩa vụ an ninh. Tuy nhiên, cuối cùng em chọn đăng ký thi lại đại học để thực hiện ước mơ của mình…