Xúc động nhật ký của con gái 9 tuổi có cha tù tội

Người cha liên tục phạm sai lầm



Bị cáo Dũng tại tòa. Ảnh: Trần Vũ

Trần Đức Dũng, trú xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu bị TAND tỉnh Nghệ An đưa ra xét xử về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy. Theo chia sẻ của người thân, vì lập gia đình sớm nên đến nay bị cáo đã có 3 đứa con. Cách đây hơn 1 năm, vợ chồng Dũng ly hôn. Do con út dưới 36 tháng tuổi nên được tòa tuyên cho người mẹ nuôi dưỡng, chăm sóc. Nhưng rồi, việc người vợ thường xuyên bỏ nhà đi thành ra 3 đứa con đều do một tay Dũng chăm sóc.

Thương con trai, mẹ của Dũng dù đang chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo vẫn cố gắng làm việc để phụ giúp con.



Thư cô bé viết đầy tâm sự.

“Để có tiền nuôi con, thằng Dũng làm đủ nghề, từ theo bố đi đóng thuyền đến việc nhập thực phẩm chức năng từ Đức về bán online”, chị gái bị cáo kể. Việc lo lắng cho đoàn con khiến cuộc sống ông bố trẻ chịu nhiều áp lực. Nhưng chính trong thời điểm khó khăn ấy, Trần Đức Dũng lại gây ra vụ tai nạn giao thông khiến 1 người bị thương. Lúc này, Dũng đã chạy vạy khắp nơi để vay mượn 30 triệu đồng đền bù cho bị hại. Cuối năm 2020, Dũng bị TAND huyện Diễn Châu đưa ra xét xử và tuyên phạt 3 năm tù giam về tội Vi phạm quy định về giao thông đường bộ. Đáng nói, thời điểm hầu tòa vì tội này, Dũng cũng đang bị tạm giam vì tội liên quan đến ma túy.Theo tài liệu cơ quan điều tra, ngày 22/6/2020, Dũng sử dụng mạng xã hội Zalo trò chuyện với người đàn ông tên Phú, hiện đang lao động tại Đức. Qua trò chuyện, Phú nói Dũng nhận một hộp các tông chứa ma túy từ xe khách chạy tuyến Hà Nội về Vinh đưa về nhà cất cho Phú. Dũng đồng ý.Sau khi nhận thùng hàng của Phú gửi về, Dũng kiểm tra thì thấy ngoài những hộp thực phẩm chức năng còn có 10 hộp nhựa đựng ma túy. Theo lời dặn của Phú, Dũng đã cất riêng những hộp này để ít hôm nữa giao cho khách. Đến ngày 24/6, Dũng đưa “hàng” ra gửi xe buýt vào thành phố Vinh theo địa chỉ mà Phú gửi. Tuy nhiên, do bên nhận không lấy hàng nên phụ xe buýt trả về. Chiều hôm sau, Dũng ra điểm xe buýt để lấy thùng hàng bị trả lại thì bị lực lượng công an ập vào bắt giữ, tang vật là hơn 1 kg ma túy Tại phiên tòa bị cáo không thừa nhận hành vi phạm tội. Bị cáo khai chỉ nhận thực phẩm chức năng đưa về bán lại để kiếm tiền nuôi con. Bị cáo khai không biết trong thùng hàng mà Phú gửi về là ma túy.Trong 2 ngày diễn ra phiên tòa xét xử bị cáo Dũng, hình ảnh 3 đứa con thơ của bị cáo khiến nhiều người xót xa. Không được vào phía trong, đứa con út hơn 2 tuổi cứ đứng ngoài hành lang gọi “bố ơi… bố Dũng ơi”. Không thấy bố đáp trả, đứa bé ấy chỉ biết sà vào lòng bà nội. Ngồi bệt giữa hàng lang tòa, người phụ nữ khốn khổ ấy chỉ biết ôm cháu, nhìn con trai khóc trong bất lực. Con trai vướng lao lý, con dâu cũ đã bỏ đi, vậy nên dù đang bị ung thư nhưng mẹ Dũng vẫn cố làm lụng để chăm cháu. Nỗi đau quá lớn khiến bà chỉ biết đưa vạt áo cũ lên lau nước mắt.

Nhưng xúc động hơn cả là khi người nhà của bị cáo đưa những bức ảnh chụp lại trang nhật ký của con gái đầu Dũng. “Nhớ bố mẹ, thương ông bà, buồn. Ước gì gia đình hạnh phúc và yêu thương nhau. Ước gì bố mẹ mau về, yêu thương nhau, không giận nhau nữa…”, những đoạn nhật ký của cô bé 9 tuổi khiến nhiều người xót xa.



Sống trong cảnh thiếu thốn tình cảm, nay bố lại vào tù nên cô bé lớp 3 đã viết những đoạn nghẹn ngào: “Sao mình lại không có bố mẹ ở với mình. Ai cũng có bố mẹ ở hạnh phúc với nhau mà mình lại không có. Hàng ngày ai cũng được bố mẹ chở đi học, thứ Bảy, Chủ nhật được chở đi chơi, còn mình…”.