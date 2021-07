Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch thích ứng trạng thái bình thường mới ở Nghệ An

Ứng dụng số hóa



Trước đây, mỗi lần có sự kiện giới thiệu thu hút đầu tư tại tỉnh hoặc đi các địa phương, bộ phận hậu cần phải mang rất nhiều tài liệu bằng cattalogue bản in giấy để giới thiệu với khách hàng vừa cồng kềnh lại khá tốn kém thì nay khi chuyển sang số thì đi bất cứ đâu, chỉ cần có hạ tầng internet và một vài thiết bị thì có thế giới thiệu trình bày dễ dàng các bản slide, video clip kèm theo đó là thông tin cụ thể để các nhà đầu tư đối chiếu tham khảo.

Công dân làm thủ tục cấp đổi giấy phép lái xe tại Trung tâm hành chính công. Ảnh: N.H

Từ thành công trong việc chuyển đổi, ứng dụng phần mềm vào xúc tiến thu hút đầu tư, Trung tâm tiếp tục rà soát để ứng dụng vào lĩnh vực xúc tiến thương mại và du lịch, theo đó Trang thông tin điện tử của Trung tâm sẽ được xây dựng, liên kết với các website của doanh nghiệp, tour du lịch có thể khai thác, tìm kiếm khách hàng, hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau trong điều kiện dịch còn diễn biến rất phức tạp.



Mặc dù công tác thu hút đầu tư khó khăn nhưng nhờ làm tốt khâu kết nối, giới thiệu trực tuyến nên Nghệ An nói riêng và các tỉnh nói chung vẫn giữ tiến độ tích cực trong thu hút đầu tư; ở chiều ngược lại, dù không ít khó khăn nhưng các nhà đầu tư vẫn tin tưởng, quyết định đầu tư tại Việt Nam thời gian qua. Ông Bùi Duy Đông - Giám đốc Trung tâm NAPC

Nhà đầu tư khảo sát khu công nghiệp WHA I Nghệ An. Ảnh: Trân Châu Hỗ trợ nhà đầu tư tại chỗ



Từ khi đi vào hoạt động, để xây dựng cơ sở dự liệu về thu hút đầu tư, thương mại, và du lịch, cùng với số hóa thông tin giới thiệu thông tin kinh tế - xã hội, chính sách thu hút đầu tư, thương mại và du lịch chung toàn tỉnh, thông qua làm việc với các huyện như Thanh Chương, Đô Lương, Nghĩa Đàn và Quế Phong, Trung tâm còn cập nhật, giới thiệu thông tin về tiềm năng thu hút đầu tư, phát triển du lịch cộng đồng tại các huyện này để thu hút đầu tư.Ông Bùi Duy Đông - Giám đốc Trung tâm NAPC cho biết: Gần đây, học hỏi kinh nghiệm giới thiệu thu hút đầu tư của các tỉnh bạn đi trước, do điều kiện dịch Covid-19, các nhà đầu tư trong và ngoài nước đều không thể lại như trước và tỉnh cũng không tổ chức được các sự kiện mời gọi, thu hút đầu tư nên Trung tâm đang thử nghiệm giới thiệu, mời gọi vào du lịch và đầu tư bằng các hình ảnh, tư liệu quay từ flycam kèm chạy thông tin để giới thiệu, phát trên các nền tảng mạng xã hội…Kinh nghiệm từ thu hút đầu tư dự án JuTeng (Đài Loan) vào KCN Hoàng Mai I cho thấy, ngoài các thông tin do tỉnh và nhà đầu tư hạ tầng cung cấp, đây là dự án đầu tư lớn và có ý nghĩa chiến lược nên nhà đầu tư rất muốn khảo sát thựa địa để xây dựng phương án đầu tư chính xác nhất trình các cổ đông và Hội đồng quản trị thông qua. Tuy nhiên, do điều kiện dịch và cách ly y tế dài ngày nên Công ty chỉ cử các chuyên gia phối hợp với tỉnh và nhà đầu tư KCN khảo sát thực địa, mốc giới cũng như hiện trạng mặt bằng để quay hình ảnh gửi về.