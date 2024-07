Xã hội Xứng đáng là đơn vị tiên phong trong phong trào thanh niên toàn quốc Thanh niên Nghệ An hiện có hơn 700.000 người, chiếm khoảng 22,5% dân số toàn tỉnh. Nhiệm kỳ qua, lực lượng này đã có những bước chuyển mạnh mẽ để triển khai nhiều chương trình hành động ý nghĩa.

12/07/2024

P.V: Thưa chị, câu chuyện về người trẻ và sự cống hiến cho cộng đồng, xã hội luôn thu hút sự quan tâm của nhiều người. Liệu trong xã hội hiện nay, thanh niên Nghệ An có dám dấn thân, hy sinh lợi ích cá nhân để triển khai những phần việc có ích cho cộng đồng, đặc biệt là hướng về những vùng đất khó của tỉnh?

Chị Nguyễn Thị Phương Thúy: Không chỉ trong giai đoạn hiện nay, mà trong bất kỳ điều kiện, hoàn cảnh nào, mẫu số chung nhất tạo nên giá trị và sự đóng góp của tuổi trẻ vẫn luôn là sự dấn thân, cống hiến cho cộng đồng, xã hội. Chỉ vừa mới đây thôi, hàng nghìn thanh niên tình nguyện Nghệ An tại các cơ sở hội đã xuất quân triển khai các hoạt động tình nguyện Hè. Họ mang sức trẻ, nhiệt huyết để góp sức làm đường giao thông nông thôn, lắp đặt, sửa chữa hệ thống chiếu sáng cho người dân và hỗ trợ người già, người yếu thế tại nhiều bản làng vùng cao biên giới và các trung tâm bảo trợ xã hội.

Lực lượng thanh niên tình nguyện tham gia hỗ trợ cho các thí sinh trong Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Ảnh: Huyện đoàn Đô Lương Đồng chí Nguyễn Thị Phương Thúy - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Trưởng Ban Chỉ huy Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè trực tiếp có mặt tại các điểm thi. Ảnh: Thanh Quỳnh Tuổi trẻ Nghệ An xây dựng các điểm vui chơi cho trẻ em. Ảnh: Thanh Quỳnh Gần 1.250 đội hình thanh niên tình nguyện đã được thành lập để triển khai các công trình, phần việc trong tháng Thanh niên. Ảnh: Huyện đoàn Quỳ Châu

Không chỉ giới hạn hoạt động tình nguyện trong nước, họ còn sẵn sàng xa gia đình để đến với nước bạn Lào nhằm phối hợp với tuổi trẻ nước bạn để triển khai các hoạt động an sinh xã hội ý nghĩa.

Trên những công trình trọng điểm quốc gia, gần đây nhất là công trình đường dây 500kV mạch 3, thanh niên Nghệ An đã cán đích thành công đợt thi đua cao điểm 30 ngày đêm tình nguyện “vượt nắng, thắng mưa” hỗ trợ lực lượng thi công một cách tối đa nhất.

“ Nhìn lại nhiệm kỳ 2017 - 2024, thanh niên là lực lượng chủ chốt, tham gia, thúc đẩy phong trào xây dựng nông thôn mới. Trong nhiệm kỳ, toàn tỉnh đã thực hiện được 20 công trình thanh niên cấp tỉnh, 470 công trình thanh niên cấp huyện và hơn 3.500 công trình, phần việc cấp cơ sở.

Đại diện Tỉnh đoàn cùng các cơ sở Đoàn trên địa bàn tỉnh tiếp nước, tặng quà các đội thi công đường dây. Ảnh: Thanh Quỳnh ảnh 500kv Tuổi trẻ Nghệ An cán đích thành công 30 ngày thi đua cao điểm hỗ trợ dự án đường dây 500kV mạch 3. Ảnh: Thanh Quỳnh - CSCC

Trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, lực lượng thanh niên đã tiên phong làm mới hơn 157 km, tham gia tu sửa 285 km đường giao thông nông thôn; xây mới 542 sân chơi cho thanh thiếu nhi, 4 cầu nông thôn, cầu vượt lũ. Những công trình này là sự hỗ trợ lâu dài, có tác động tích cực đến mọi mặt của đời sống người dân những nơi được thụ hưởng; tạo tiền đề quan trọng trong việc đảm bảo đời sống dân sinh và phát triển kinh tế - xã hội một cách bền vững trong tình hình mới.

Ngoài ra, phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” được triển khai rộng rãi và đi sâu vào đời sống giới trẻ, cổ vũ, thôi thúc và hiệu triệu đông đảo thanh niên thể hiện lòng yêu nước bằng những hành động cụ thể. Các chương trình “Tình nguyện mùa Đông”, “Xuân tình nguyện”, “Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè”, “Tháng Ba biên giới”, Ngày hội “Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác", "Gian hàng 0 đồng”, “Ngày hội cho thanh niên công nhân”... đã được các cấp bộ hội tổ chức rộng khắp, trao tặng hàng nghìn suất quà và nhiều hoạt động hỗ trợ ý nghĩa cho người dân.

Đoàn thanh niên xã Diễn Hồng xây dựng đô thị văn minh. Đường cờ Nghe giới thiệu tại Truông Bồn Cuộc thi sáng tạo khởi nghiệp

Đó là những hành động thiết thực để chứng minh cho tinh thần dám dấn thân để đóng góp trí tuệ, sức trẻ và lòng nhiệt huyết để triển khai nhiều nhiệm vụ mới, nhiệm vụ khó hướng về cộng đồng, xã hội của thanh niên Nghệ An trong thời gian qua!

"Tinh thần ấy đã giúp cho tuổi trẻ Nghệ An trở thành một trong những đơn vị dẫn đầu phong trào Đoàn - Hội và thi đua trong thanh niên toàn quốc" như lời khẳng định của Bí thư Trung ương Đoàn Ngô Văn Cương tại Hội nghị duyệt công tác tổ chức Đại hội điểm Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Nghệ An lần thứ VII, nhiệm kỳ 2024 - 2029.



“ Các phong trào đó là những hành động thiết thực để chứng minh cho tinh thần dám dấn thân để đóng góp trí tuệ, sức trẻ và lòng nhiệt huyết để triển khai nhiều nhiệm vụ mới, nhiệm vụ khó hướng về cộng đồng, xã hội của thanh niên Nghệ An”. Chị Nguyễn Thị Phương Thúy

P.V: Theo quan điểm mới của Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thì giá trị của thanh niên còn nằm ở ý chí và khát vọng lập thân, lập nghiệp. Đó không chỉ là cơ hội để họ theo đuổi đam mê mà còn tạo ra giá trị cho xã hội. Theo chị, thanh niên Nghệ An có làm tốt được điều đó?

Chị Nguyễn Thị Phương Thúy: Mỗi giai đoạn hình thành, xây dựng, phát triển của đất nước đòi hỏi thanh niên có những sứ mệnh, nhiệm vụ khác nhau. Trong giai đoạn hiện nay, sứ mệnh, nhiệm vụ quan trọng nhất của thanh niên là lập thân, lập nghiệp để khẳng định mình và tạo ra giá trị cho xã hội.

Nhận thức rõ điều đó, thanh niên Nghệ An không chỉ dấn thân trong các hoạt động an sinh xã hội hướng về cộng đồng. Mà trong lĩnh vực kinh tế, thanh niên Nghệ An ngày càng có nhiều tấm gương người trẻ vượt khó để lập nghiệp thành công với nhiều mô hình mới, cách làm hay. Hơn 1.800 mô hình kinh tế hiệu quả do thanh niên xây dựng và hàng vạn công trình, phần việc trên các vùng phên dậu của Nghệ An là minh chứng rõ ràng cho sứ mệnh mà tuổi trẻ đã và đang thực hiện.

THanh niên Nghệ An phát triển kinh tế Nhiều thanh niên tôn giáo được tôn vinh tấm gương tiêu biểu trong hoạt động phát triển kinh tế - xã hội ở Nghĩa Đàn. Ảnh Minh Thái Mô hình ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất dược liệu của người thanh niên Ngô Quang Cảnh (SN 1988), xã Nghĩa Hội, huyện Nghĩa Đàn. Ảnh: Thanh Quỳnh Hiện mô hình ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất dược liệu của người thanh niên Ngô Quang Cảnh đã có hơn 30 sản phẩm với nhiều sản phẩm đã đạt chứng nhận OCOP. Ảnh: Thanh Quỳnh

Cùng với đó, trong xu thế hiện đại, nhiều đoàn viên, thanh niên Nghệ An đã có tư duy nhạy bén, thích nghi nhanh chóng thời cuộc để khởi nghiệp trên nền tảng công nghệ số. Điển hình trong đó như thanh niên Nghiêm Tiến Viễn (SN 1990) với ứng dụng GoStream hỗ trợ livestream trên nền tảng Facebook top 30 thế giới, hay thanh niên Nguyễn Văn Tài - Giám đốc Công ty TNHH Anh Đức Tài chuyên về lĩnh vực may mặc, dù tuổi đời còn rất trẻ nhưng đã được vinh danh giải thưởng top 100 doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc Việt Nam…

“ Sự hoạt động hiệu quả của các loại hình kinh tế này đã cho thấy tinh thần khởi nghiệp mạnh mẽ của tuổi trẻ Nghệ An trong tình hình mới. Từ đây, góp phần quan trọng vào sự phát triển của kinh tế toàn tỉnh, hỗ trợ giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động địa phương.

Tuổi trẻ Nghệ An khởi nghiệp đã hỗ trợ giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động địa phương. Ảnh minh họa: Thanh Quỳnh

P.V: Rõ ràng thanh niên Nghệ An đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ và gặt hái được nhiều thành quả trong nhiệm kỳ qua. Vậy phía sau thành quả đó, tổ chức hội có là điểm tựa vững vàng để họ rèn luyện, cống hiến và trưởng thành?

Chị Nguyễn Thị Phương Thúy: Các cấp bộ hội đã có nhiều giải pháp đồng hành với thanh niên khởi nghiệp phù hợp với năng lực tổ chức và đáp ứng nhu cầu của thanh niên địa phương. Trong đó, để tạo điểm tựa vững vàng cho thanh niên trong quá trình khởi nghiệp có nhiều đề án và giải pháp nhằm đào tạo nghề, kết nối việc làm, chuyển giao khoa học, kỹ thuật.

Riêng về vấn đề vốn, tính đến tháng 2/2024 tổng dư nợ nguồn vốn vay ủy thác từ Ngân hàng Chính sách xã hội là hơn 1.059 tỷ đồng; nguồn vốn Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm kênh Trung ương Đoàn với số vốn hơn 4,1 tỷ đồng đã giải ngân được cho 150 dự án, giải quyết việc làm được hơn 1.000 lao động. Quỹ Hỗ trợ thanh niên lập nghiệp tỉnh Nghệ An đã giải ngân 1,4 tỷ đồng cho 28 dự án.

Hội cũng đã tổ chức nhiều chương trình, cuộc vận động nhằm đồng hành với thanh niên trong rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần. Cuối cùng, việc tạo nên môi trường rèn luyện và tổ chức các hoạt động thiết thực để thanh niên tham gia như hỗ trợ cộng đồng, chung tay triển khai các công trình hướng về vùng khó, tham gia các hoạt động kết nối văn hóa… đã giúp đoàn viên, thanh niên được bồi đắp ý thức, trách nhiệm và lòng yêu nước.

Việc tập hợp, xây dựng khối đoàn kết thống nhất trong thanh niên luôn được tổ chức Hội các cấp chú trọng thực hiện trong thời gian qua. Ảnh: Thanh Quỳnh

P.V: Bước sang nhiệm kỳ mới, chị có gửi gắm gì tới thanh niên Nghệ An?

Chị Nguyễn Thị Phương Thúy: Nhiệm kỳ 2019 - 2024 khép lại với nhiều dấu ấn nổi bật của các cấp hội trong tỉnh. Bước sang nhiệm kỳ mới, với tinh thần "Thanh niên Nghệ An học tập và làm theo lời Bác, khát vọng - tiên phong - đoàn kết - sáng tạo - phát triển", Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh đề ra nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới là triển khai tốt phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” và Chương trình “Xây dựng Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam vững mạnh” thông qua công tác cán bộ hội, hội viên, xây dựng tổ chức cơ sở hội và nâng cao chất lượng tổ chức thành viên tập thể của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Mở rộng công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên. Đồng thời, đổi mới công tác phối hợp để triển khai hiệu quả các chương trình phối hợp, nghị quyết liên tịch, mở rộng phạm vi, đối tượng hợp tác, tạo nguồn lực cho các hoạt động của hội.

Thanh niên Nghệ An quyết tâm tiếp tục thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam các cấp, góp phần xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp!

P.V: Cảm ơn chị về cuộc trò chuyện!