Xứng đáng là những ngọn cờ để bà con noi theo (*)

Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại Hội nghị tuyên dương người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh Nghệ An lần thứ III, năm 2021. Ảnh: Thành Cường

Kính thưa các quý vị đại biểu đại diện những người có uy tín trong đồng bào các dân tộc thiểu số của tỉnh Nghệ An!

Tôi rất vui mừng được tham dự hội nghị quan trọng và rất có ý nghĩa này. Trước hết, thay mặt lãnh đạo tỉnh tôi gửi lời cảm ơn rất chân thành với những cống hiến, những đóng góp rất quan trọng của những người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh Nghệ An giai đoạn 2019 - 2021. Và trong giai đoạn này, Nghệ An chúng ta đã biểu dương, ghi nhận hơn 3.700 lượt người có uy tín.

Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa các vị khách quý!

Được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với địa bàn miền núi và đồng bào dân tộc thiểu số, trong những năm qua các cơ chế, chính sách đã được triển khai hiệu quả; hệ thống kết cấu hạ tầng thiết yếu ngày càng được khởi sắc và hoàn thiện hơn.

Các điều kiện phục vụ sản xuất, đời sống của nhân dân miền núi ngày càng tốt hơn, diện mạo nông thôn, đô thị miền núi có nhiều đổi mới. Xuất hiện thêm nhiều mô hình kinh tế, mô hình giảm nghèo hiệu quả; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 22,43% vào năm 2020; số xã khu vực 3 giảm từ 106 xã năm 2021 xuống còn 76 xã; số thôn, bản đặc biệt khó khăn giảm từ 1.182 thôn, bản xuống còn gần 590 thôn, bản năm 2021. Đặc biệt, các giá trị bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc được bảo tồn, phát huy. Quốc phòng, an ninh, nhất là an ninh biên giới được bảo đảm vững chắc.

Hội nghị có sự tham dự của 190 đại biểu là những người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2019-2021. Ảnh: Thanh Quỳnh

Lâu nay, vùng đồng bào dân tộc ở Nghệ An luôn luôn được tin tưởng là những vùng căn cứ vững chắc về quốc phòng, an ninh. Đây cũng là vùng thực hiện tốt phong trào thi đua yêu nước của địa phương, không có bất cứ một sự phức tạp nào liên quan đến vấn đề đoàn kết giữa các dân tộc cùng sinh sống trên địa bàn. Hơn 40 dân tộc cùng sinh sống nhưng không hề xảy ra bất kỳ sự mâu thuẫn nào giữa những cộng đồng dân tộc trên địa bàn Nghệ An. Đây là điều tỉnh hết sức yên tâm và tự hào.

So với một số tỉnh miền núi khác, vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Nghệ An có những sự phát triển rất đáng tự hào, đặc biệt về hạ tầng kỹ thuật và an ninh, trật tự. Trong thành quả chung đó, có sự đóng góp rất quan trọng của những người có uy tín. Các vị thực sự là những nhân tố quan trọng, là chỗ dựa, là cầu nối giữa Đảng, chính quyền và đồng bào các dân tộc thiểu số - những cộng đồng rất khó khăn ở miền núi. Người có uy tín là những người luôn luôn đi đầu trong những phong trào thi đua yêu nước, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở cũng như trong việc áp dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp; trong phát huy, giữ gìn bản sắc văn hóa của các dân tộc gắn liền với các phong trào xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, tích cực xây dựng nông thôn mới, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư ngày càng tiến bộ, góp phần vào việc xây dựng khối đại đoàn kết của toàn dân tộc trên địa bàn.

Tại khu vực biên giới, đội ngũ người có uy tín đã cùng với các cấp, các ngành, các lực lượng, đặc biệt lực lượng Biên phòng tỉnh tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân xây dựng địa bàn vững mạnh, đấu tranh phòng, chống các tệ nạn xã hội có hiệu quả, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia; bảo đảm và phát huy công tác đối ngoại giữa Nghệ An với các tỉnh nước bạn Lào có chung đường biên giới.

Đội ngũ người có uy tín luôn đi đầu trong việc thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; vận động đồng bào áp dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất. Ảnh tư liệu: Thanh Quỳnh

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh tôi nhiệt liệt biểu dương, ghi nhận những thành tích xuất sắc của các cấp, các ngành, địa phương và đặc biệt là các đại biểu người có uy tín trong đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh nhà trong thời gian qua.

Địa bàn sinh sống của đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh Nghệ An có những điểm rất đặc biệt. Thứ nhất, là gắn liền với biên giới dài khoảng 468 km. Gắn với biên giới là mối quan hệ lịch sử, lâu đời, thường xuyên với các bộ tộc của nước bạn Lào. Khu vực này cũng là vùng có hệ sinh thái tự nhiên rất lớn, phong phú, đa dạng. Đây cũng là căn cứ cách mạng vững chắc trong lịch sử, và hiện nay là khu vực phòng thủ quan trọng của đất nước. Nơi đây các đồng bào dân tộc cùng sinh sống với nhau từ bao đời trong tình anh em, trong nghĩa đồng bào. Đây là vấn đề mà lãnh đạo tỉnh rất tin tưởng, tự hào.

Thực tế cho thấy, việc thực hiện các nhiệm vụ về bảo vệ an ninh của Tổ quốc, môi trường sinh thái và đảm bảo việc phát triển kinh tế, công tác đối ngoại của Nghệ An đạt kết quả ra sao phụ thuộc rất nhiều vào việc thực hiện các chế độ, chính sách về miền núi và dân tộc của hệ thống chính trị cũng như sự đồng lòng của bà con sinh sống trên địa bàn miền Tây, biên giới. Nghệ An đang tập trung thực hiện đề án xây dựng nông thôn mới ở khu vực biên giới. Ảnh tư liệu Sách Nguyễn Thời gian qua và thời gian tới tỉnh đặc biệt chú ý vào các nhiệm vụ trọng tâm như: bảo vệ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ quốc gia, xây dựng biên giới hòa bình hữu nghị, thắm tình anh em Việt - Lào; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; phát huy lợi thế của vùng để phát triển kinh tế. Miền Tây Nghệ An là vùng rất có tiềm năng, sẽ là một trọng điểm để tỉnh phát triển kinh tế thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã đề ra. Nhiệm vụ là tiếp tục cải thiện và nâng cao hơn mức sống của Nhân dân cả về vật chất lẫn tinh thần, trong đó, quan tâm xây dựng các giá trị văn hóa đặc sắc, đa dạng của đồng bào các dân tộc cùng sinh sống trên địa bàn trong một thể thống nhất xây dựng và phát triển, phát huy các giá trị văn hóa Việt Nam. Nhiệm vụ quan trọng như thế càng cho thấy vai trò của người dân sinh sống trên địa bàn miền núi, đặc biệt là của những người có uy tín. Ở một góc độ nào đó có thể ví những người có uy tín như là những cánh chim đầu đàn, là những “tủa thơr”, “thơr chor” đối với người Mông; và là các ”nài” đối với người Thái - tức là những thủ lĩnh của cộng đồng. Đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 8 cá nhân xuất sắc. Ảnh: Thành Cường Tại hội nghị này tôi xin trao đổi hai vấn đề, hai mong muốn của lãnh đạo tỉnh cũng như của cá nhân:



Thứ nhất, đối với các vị đại biểu người có uy tín trong đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh Nghệ An cần tiếp tục phát huy cao nhất vai trò của mình trong đời sống hàng ngày, qua đó, động viên, dẫn dắt bà con trong việc tham gia có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn. Vai trò, hình ảnh của người có uy tín phải được hiện hữu ở mọi ngõ ngách của đời sống, trong mọi tình huống ở thôn, bản. Có điều gì khó khăn, vướng mắc ở cộng đồng thì người uy tín được tôn vinh hôm nay sẽ là địa chỉ để bà con trong thôn, bản, cộng đồng tìm đến để nhờ cậy, tư vấn. Đặc biệt, trong các phong trào thi đua yêu nước những người có uy tín phải như những ngọn cờ để bà con hành động và noi theo.

Đại diện Ban Dân tộc tỉnh trao tặng Giấy khen cho những cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Ảnh: Thành Cường

Thứ hai, đối với cấp ủy, chính quyền, hệ thống chính trị các cấp, tôi mong muốn các đồng chí phải hết sức quan tâm, sâu sát, thấu hiểu bà con, tạo điều kiện để phát huy vai trò của những người có uy tín điển hình một cách tốt nhất. Sự quan tâm không chỉ thể hiện ở chế độ, chính sách mà còn là sự động viên về mặt tinh thần. Đặc biệt là tăng cường bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng trong công tác tuyên truyền, vận động quần chúng cho đội ngũ những người có uy tín, các già làng, trưởng bản trong cộng đồng.

Phát huy vai trò giám sát và cả phản biện của đội ngũ này để họ thể hiện trách nhiệm trong công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị cơ sở một cách tốt nhất. Đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp hết sức lưu ý để phát huy vai trò của những người có uy tín trong thực hiện các mục tiêu giảm dần khoảng cách về sự phát triển giữa các dân tộc trên địa bàn. Nếu sao nhãng, thiếu sự quan tâm về vấn đề này thì khoảng cách về sự phát triển ngày càng lớn hơn. Và như vậy, mục tiêu đại đoàn kết toàn dân tộc mà chúng ta đang thực hiện sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Chúng ta cần phải nỗ lực, bằng nhiều giải pháp làm cho khoảng cách giữa đồng bào các dân tộc thiểu số, cũng như cộng đồng dân cư sống trên địa bàn miền núi so với các vùng khác giảm đi càng nhanh càng tốt.