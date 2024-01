Xứng đáng là trường nghề trọng điểm

Ngay từ những ngày đầu thành lập, trường được lựa chọn là trường nghề trọng điểm, với nhiệm vụ đào tạo nghề các trình độ trung cấp, sơ cấp và tư vấn giới thiệu việc làm cho người lao động, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội khu vực các huyện miền núi Tây Nam của tỉnh.

Dạy nghề sửa chữa điện tử tại Trường Trung cấp Dân tộc nội trú Nghệ An. Ảnh: Nhà trường cung cấp

Những năm qua, nhà trường đã không ngừng phát huy thế mạnh, khắc phục khó khăn, tập trung nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập chú trọng các giải pháp đổi mới công tác quản lý, kiểm soát chất lượng dạy nghề

Giờ học thực hành nghề sửa chữa ô tô tại Trường Trung cấp Dân tộc nội trú Nghệ An. Ảnh: Nhà trường cung cấp

Năm học 2022 - 2023 toàn trường có 27 lớp trung cấp với 832 học sinh; trong đó có 11,9 % đạt loại giỏi và xuất sắc; có 2 dự án ý tưởng khởi nghiệp của học sinh lần đầu tiên tham gia cấp tỉnh, trong đó, có 1 dự án đạt giải Nhất, 1 dự án đạt giải Khuyến khích; 1 dự án đạt giải tại cuộc thi ý tưởng toàn quốc; có 18 giáo viên tham gia giáo viên dạy giỏi cấp trường đều đạt giải, trong đó, có 4 giải Nhất được nhà trường cử tham gia Hội giảng nhà giáo Giáo dục nghề nghiệp cấp tỉnh trong tháng 10/2023; có 8 học sinh đạt kỳ thi tay nghề cấp trường, 1 học sinh đạt kỳ thi tay nghề cấp tỉnh.



Giờ học nghề may tại trường. Ảnh: Nhà trường cung cấp

Cũng trong năm học vừa qua, nhà trường chú trọng phối hợp các doanh nghiệp để rèn luyện các kỹ năng mềm, giúp học sinh có kỹ năng toàn diện sau khi ra trường; như: Công ty May xuất khẩu Hải Phòng, Công ty TNHH May Hoàng Tùng Anh Vĩnh Phúc, Công ty TNHH may Tinh Lợi (Hải Dương), Công ty cổ phần XD&TM Đại Hoa (Hà Nội), Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Cơ khí thương mại Trường An; Công ty CP Cơ khí - Xây dựng AMECC, Công ty cổ phần KUNJEK, Công ty TNHH MTV đóng tàu Nam Triệu Hải Phòng,…

Trao thưởng cho học sinh đạt nhiều thành tích trong năm học 2022 - 2023. Ảnh: Nhà trường cung cấp

Năm qua, nhà trường đã cấp bằng trung cấp cho 354 học sinh, giới thiệu cho 337 học sinh đi làm ở các nghề may thời trang, nghề hàn, điện dân dụng, điện công nghiệp, ở các đơn vị như: Công ty may XK Hải Phòng, Công ty May Tinh Lợi (Hải Dương)... Công tác đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, giáo viên, nghiên cứu khoa học tiếp tục được quan tâm. Năm học 2022 - 2023 nhà trường nhận được nhiều phần thưởng cao quý: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tặng thưởng cho 2 cá nhân có thành tích xuất sắc, tập thể nhà trường được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Cờ thi đua và Bằng khen.

Học sinh Trường Trung cấp dân tộc nội trú Nghệ An thực tập tại công ty may mặc. Ảnh: Nhà trường cung cấp

Năm học 2023 - 2024 nhà trường đã tuyển mới hơn 1.425 đạt 121,3% chỉ tiêu; mở 36 lớp 1.051 học sinh, trong đó 2 lớp nghề điện công nghiệp, 6 lớp điện dân dụng, 7 lớp nghề hàn, 13 lớp nghề may thời trang, 6 lớp thú y, 2 lớp công nghệ ô tô.