Xuyên đêm khẩn trương khắc phục sạt lở Quốc lộ 16 sau bão số 5

Quốc lộ 16 nối Quốc lộ 48 với Quốc lộ 7, giữ vai trò quan trọng trong lưu thông hàng hóa và hỗ trợ cứu trợ sau thiên tai. Sau bão số 5 trên tuyến Quốc lộ 16 bị tái sạt lở khá nhiều, gây tình trạng ách tắc cục bộ. Trong ảnh: Quốc lộ 16 Km 385+750 đoạn qua xã Huồi Tụ, hiện bùn đang tràn lấp mặt đường. Ảnh: PV Máy móc và công nhân khẩn trương dọn dẹp bùn đất và đá trên tuyến để các phương tiện lưu thông. Ảnh: PV Anh Nguyễn Hữu Khải – kỹ sư Công ty Cổ phần Trung Tín (đơn vị quản lý giao thông) cho biết, sau bão số 5, đoạn Quốc lộ 16 do đơn vị quản lý bị sạt lở tại 4 điểm. Hiện đơn vị đang huy động 5 máy xúc khẩn trương xử lý, dọn dẹp bùn đất. Ảnh: PV Tại Quốc lộ 16 đoạn km 323 +390, bùn đất tràn xuống lòng đường, máy móc đang tích cực san gạt. Ảnh: PV Công nhân kỹ thuật triển khai đo khối lượng sạt lở đất. Ảnh: PV Một điểm sạt lở đất với khối lượng khá nhiều trên Quốc lộ 16 đang được máy móc khẩn trương san gạt. Ảnh: PV Bùn đất tràn xuống vùi lấp lòng đường Quốc lộ 16 ở một vị trí qua xã Mỹ Lý. Ảnh: PV Các đơn vị quản lý giao thông xuyên đêm san gạt điểm sạt lở đoạn qua xã Mỹ Lý. Ảnh: PV Ông Hoàng Quốc Trường – Giám đốc Ban Quản lý bảo trì đường bộ Nghệ An cho biết, ảnh hưởng bão số 5 vừa qua đã khiến Quốc lộ 16 bị tái sạt lở tại 13 điểm. Ngay sau khi bão tan, đơn vị đã chỉ đạo lực lượng quản lý giao thông khẩn trương khắc phục. Tính đến ngày 26/8, đã xử lý xong 11 điểm, hiện còn 2 điểm sạt lở tại Km248–Km406 đang được gấp rút thi công. Dự kiến đến hết ngày 27/8 sẽ thông xe 1 làn toàn tuyến. Ông Trường cũng nhấn mạnh, do đặc thù khu vực miền núi thường xuyên có mưa lớn, nguy cơ sạt lở tái diễn cao, vì vậy, các đơn vị quản lý phải bố trí máy móc túc trực để kịp thời xử lý khi có sự cố xảy ra. Ảnh: PV
