Kinh tế

Xuyên đêm khẩn trương khắc phục sạt lở Quốc lộ 16 sau bão số 5

Ảnh hưởng của bão số 5 khiến tuyến Quốc lộ 16 bị tái sạt lở khá nhiều điểm, gây ách tắc cục bộ. Trước thực trạng trên, Ban Quản lý bảo trì đường bộ Nghệ An (Sở xây dựng Nghệ An) đã chỉ đạo các đơn vị quản lý giao thông huy động máy móc, nhân lực khẩn trương san gạt nhằm đảm bảo an toàn giao thông.