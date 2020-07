Y án nữ công an thuê người bỏ ma túy vào xe tình nhân với giá 1 tỷ đồng

Bị cáo Nguyễn Thị Vững tại phiên tòa.

Ngày 6/7, TAND Cấp cao tại Hà Nội đưa ra xét xử vụ án bỏ ma túy vào xe cài bẫy người tình. Bị cáo kháng cáo là Nguyễn Thị Vững (SN 1978, Tây Hồ, Hà Nội). Người liên quan đến vụ việc này là Nguyễn Thị Vân (SN 1982, người tình của bị hại Nguyễn Văn Thiện). Trước đó, Nguyễn Thị Vững bị tòa sơ thẩm tuyên 7 năm tù giam về hai tội Tàng trữ trái phép chất ma túy và Vu khống. Cùng hai tội danh tương tự, Nguyễn Thị Vân bị tuyên 6 năm 6 tháng tù. Tại phiên phúc thẩm, chỉ có bị cáo Nguyễn Thị Vững kháng cáo.Tại phiên phúc thẩm, Nguyễn Thị Vân giữ nguyên lời khai tại cơ quan công an. Theo đó, Vân khẳng định: "Chị Vững là người đề xuất bỏ ma túy vào xe anh Thiện, cung cấp ma túy và báo với công an. Bị cáo hứa sẽ trả Vững 1 tỷ đồng nhưng mới đưa 200 triệu đồng".Theo lời nói trích từ băng ghi âm, bị cáo Vân đã nói với Vững "còn 800 triệu khi nào bán đất sẽ trả nốt". Trước đó, Vân đã đưa cho Vững 200 triệu đồng để thực hiện hành vi phạm tội. HĐXX xét thấy đây là tiền thu lợi bất chính nên tịch thu xung công quỹ Nhà nước.Tiến hành tuyên án, HĐXX cho rằng, không có cơ sở để giảm án cho bị cáo Nguyễn Thị Vững, nên tuyên giữ nguyên mức án sơ thẩm là 7 năm tù giam về hai tội Tàng trữ trái phép chất ma túy và Vu khống đối với Nguyễn Thị Vững.Trước đó, theo cáo trạng và diễn biến phiên sơ thẩm, bị cáo Vững nguyên là thượng úy công an, từng công tác tại Cục Cảnh sát phòng, chống buôn lậu (Bộ Công an) đã có hành vi nhận tiền để bỏ ma túy vào xe anh Nguyễn Văn Thiện (sinh năm 1976) nhằm tống anh Thiện vào tù theo yêu cầu của bị cáo Nguyễn Thị Vân (sinh năm 1982, người tình của anh Thiện).Trong quá trình chung sống giữa Vân và anh Thiện nảy sinh nhiều mâu thuẫn về tiền bạc, cộng thêm ghen tuông nên Vân tìm cách mưu hại anh Thiện. Để làm được điều này, Vân tìm gặp Vững và hỏi, nếu mua ma túy bỏ vào ô tô, rồi mật báo công an bắt có được không. Vững đồng ý.Vân chấp thuận nếu Vững hợp tác đưa anh Thiện vào tù thì sẽ trả công cho Vững 1 tỷ đồng. Sau đó, Vân chủ động chuyển trước 200 triệu đồng làm tiền đặt cọc.Ngày 28/10/2016, Vững cho người mang 7 gram heroin đến cho Vân và nói: "Chỉ cần 2 gram bị bắt được là chết rồi". Vân nghe theo và lén bỏ ma túy vào xe ô tô của anh Thiện. Tối cùng ngày, anh Thiện lái xe cùng Vân đi gặp khách hàng thì bị lực lượng cảnh sát cơ động Công an thành phố Hà Nội dừng xe kiểm tra, phát hiện có ma túy.Dù có ma túy trong xe nhưng lực lượng chức năng không chứng minh được anh Thiện phạm tội. Trong lúc anh Thiện bị tạm giữ, Vững yêu cầu Vân trả 1 tỷ đồng như đã thỏa thuận. Do không có đủ tiền nên ngày 31/10/2016, Vân lấy sổ đỏ căn hộ trong khu đô thị Nam Thăng Long và 200 triệu đồng đưa cho Vững.Sau một tuần bị tạm giữ, anh Thiện được thả vì công an không đủ căn cứ chứng minh người này tàng trữ ma túy. Nghi ngờ bị người tình hãm hại, anh Thiện đã thu thập, cung cấp bằng chứng để cơ quan công an bắt Vân./.Trọng Phú