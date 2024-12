Pháp luật Y án tử hình người đàn ông vừa ra tù lại buôn hơn 3,6 kg ma túy Sau khi ra tù, Đặng Danh Tuấn tiếp tục buôn 3,6 kg ma túy thì bị bắt. Với khối lượng ma túy lớn, Tuấn bị tòa tuyên án tử hình. Sau đó, Tuấn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Ngày 19/12, tại TAND tỉnh Nghệ An, TAND cấp cao Hà Nội mở phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Đặng Danh Tuấn (SN 1988, trú phường Cửa Nam, TP. Vinh) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".

Đặng Danh Tuấn là bị cáo có nhân thân xấu khi từng bị xử phạt hành chính về hành vi đánh bạc và 4 lần bị xét xử về các tội danh liên quan đến ma túy. Tháng 6/2022, Tuấn thi hành xong bản án 39 tháng tù về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy" thì 3 tháng sau, gã lại tái phạm.

Theo hồ sơ vụ án, chiều 27/9/2022, Công an bắt quả tang Võ Hằng Nga (SN 1992, trú phường Trường Thi, TP. Vinh) cầm túi chứa gần 1 kg ma túy bước xuống từ ô tô do Tuấn điều khiển. Kiểm tra xe ô tô, công an thu giữ thêm 1 túi ma túy trọng lượng gần 1,3 kg.

Bị cáo Đặng Danh Tuấn bị tòa bác đơn kháng cáo, y án tử hình. Ảnh: Trần Vũ

Bị công an bắt, Tuấn khai đang giấu 2 túi ma túy ở nhà. Số ma túy này do Tuấn mua của một người đàn ông tên Quang (không xác định được danh tính cụ thể) giá 300 triệu đồng, mục đích về bán kiếm lời. Do có khách đặt mua 1 kg nên Tuấn mang ma túy đi bán.

Khi chuẩn bị đi giao hàng cho khách thì Nga gọi điện nhờ đến nhà chở đi công việc nên Tuấn đón Nga đi cùng. Lúc Nga lên xe, Tuấn không biết người phụ nữ này mang theo ma túy. Khi đến địa điểm giao dịch với khách, Tuấn nhờ Nga cầm hộ túi ma túy của mình xuống để đi tìm chỗ đậu xe. Tuy nhiên, khi Nga vừa mở cửa ô tô thì công an ập vào, thu túi ma túy trên tay người này.

Tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Tuấn nhận trách nhiệm về số ma túy Nga cầm hộ và ma túy cất giấu ở nhà, tổng trọng lượng hơn 3,6 kg. Bị cáo này khẳng định không liên quan đến 1,3 kg ma túy của Nga được công an thu giữ trên xe.

HĐXX cấp sơ thẩm nhận định, có đủ căn cứ buộc bị cáo Tuấn phải chịu trách nhiệm hình sự đối với hơn 3,6 kg ma túy; bị cáo Nga phải chịu trách nhiệm hình sự đối với hơn 1,3 kg ma túy. Do đó, tòa tuyên phạt Đặng Danh Tuấn tử hình, Võ Hằng Nga 20 năm tù. Sau đó, bị cáo Tuấn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên tòa này, bị cáo Tuấn đưa thêm 2 tình tiết mới để xin HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt. Bị cáo trình bày đã tố giác tội phạm, giúp cơ quan điều tra bắt giữ 1 đối tượng phạm tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có tại tỉnh Bình Phước và 1 đối tượng mua bán ma túy ở Nghệ An.

Bị cáo trình bày hoàn cảnh gia đình khó khăn, bố mất, mẹ già, có ông ngoại là liệt sĩ… để xin tòa xem xét cho mình cơ hội sống, làm lại cuộc đời.

HĐXX cấp phúc thẩm nhận định, bị cáo đã có 4 lần bị xét xử vì ma túy nhưng không lấy đó làm bài học để tự răn đe mình mà lại phạm tội mức độ nghiêm trọng hơn.

Tại phiên tòa này, dù bị cáo đưa ra tình tiết mới nhưng với tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án và nhân thân xấu, tòa xét thấy mức án tử hình mà tòa sơ thẩm đã tuyên đối với bị cáo là tương xứng với hành vi phạm tội. Do đó, tòa phúc thẩm bác đơn kháng cáo, y án tử hình đối với bị cáo Đặng Danh Tuấn.