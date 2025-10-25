Yadea Oris: Scooter điện 90 km/sạc, giá 22,99 triệu Yadea Oris hướng tới di chuyển đô thị với thiết kế cổ điển châu Âu, đèn LED đổi 6 màu, kết nối Yadea APP và smartkey. Động cơ 1.200 W, tối đa 49 km/h; ắc quy 72V22Ah cho quãng đường tới 90 km trong điều kiện tiêu chuẩn.

Yadea Oris là mẫu xe máy điện nhắm tới nhu cầu đi lại đô thị, kết hợp thiết kế cổ điển châu Âu với công nghệ kết nối thông minh. Theo công bố, xe có thể đi tối đa 90 km cho mỗi lần sạc đầy trong điều kiện tiêu chuẩn, tốc độ tối đa 49 km/h và giá niêm yết 22,99 triệu đồng.

Điểm gây chú ý nằm ở hệ thống đèn LED đổi 6 màu trên mặt nạ hình chữ Y đặc trưng, bảng đồng hồ kỹ thuật số kết nối Yadea APP, cùng chìa khóa thông minh. Ắc quy Graphene TTFAR 72V22Ah và động cơ gắn trục sau công suất định danh 1.200 W (tối đa 2.450 W) hướng tới hiệu quả sử dụng trong phố.

Phong cách cổ điển châu Âu, nhấn mạnh dấu ấn công nghệ LED

Tổng thể Oris mang dáng tay ga “nở hậu” quen thuộc của các mẫu xe cổ điển châu Âu, sàn để chân phẳng và yên dày, phân tầng nhẹ cho người lái và người ngồi sau. Toàn bộ hệ thống chiếu sáng dùng LED, trong đó đèn pha lục giác kiểu cắt kim cương tạo hiệu ứng ba chiều; theo nhà sản xuất, tầm chiếu có thể đạt khoảng 71 m.

Trên mặt nạ, dải LED hình chữ Y có khả năng chuyển 6 màu là chi tiết thị giác riêng của Oris, đem lại trải nghiệm cá nhân hóa. Cụm xi nhan đặt gọn gàng, bố cục gọn và đồng nhất phong cách.

Cụm đèn LED có thể chỉnh màu sắc (Ảnh: Yadea).

Tổng thể thiết kế mang đậm chất xe ga cổ điển châu Âu (Ảnh: Yadea).

Giao diện số và trải nghiệm người dùng

Táp-lô dùng màn hình kỹ thuật số toàn phần, hiển thị các thông tin vận hành cơ bản, cho phép người lái nắm bắt nhanh tình trạng xe. Cụm công tắc được bố trí đơn giản, dễ thao tác khi di chuyển đô thị.

Thông qua Yadea APP, Oris hỗ trợ: mở khóa bằng Bluetooth khi lại gần; mở khóa trực tiếp bằng ứng dụng; theo dõi tình trạng xe; hỗ trợ tới 5 người dùng trong cùng một xe. Xe có GPS và tính năng thiết lập hàng rào điện tử, cảnh báo khi vượt phạm vi đặt sẵn.

Xe sở hữu hệ thống chìa khóa thông minh cao cấp (Ảnh: Yadea).

Khả năng kết nối thông minh với smartphone (Ảnh: Yadea).

Khía cạnh tiện ích được chú trọng: cốp dưới yên chứa được mũ bảo hiểm nửa đầu, hốc chứa đồ phía trước có nắp đậy kèm cổng USB và móc treo đồ, đáp ứng nhu cầu sử dụng hằng ngày.

Cốp chứa đồ rộng rãi phía dưới yên xe (Ảnh: Yadea).

Hiệu năng đô thị, hai chế độ lái TTFAR và SPORT

Oris dùng động cơ gắn trực tiếp trục sau, công suất định danh 1.200 W, công suất tối đa 2.450 W. Tốc độ tối đa 49 km/h phù hợp bối cảnh di chuyển nội đô; người điều khiển từ 16 tuổi có thể sử dụng và không cần bằng lái xe theo quy định hiện hành đối với xe máy điện ở mức tốc độ này.

Hai chế độ lái TTFAR và SPORT cho phép chuyển nhanh qua nút bấm trên tay lái. Ở điều kiện phố, thông số trên giấy tờ hứa hẹn khả năng tăng tốc đủ dùng, đặc biệt khi vận hành trong dải tốc độ thấp đến trung bình.

Ắc quy Graphene TTFAR 72V22Ah, sạc 7–8 giờ

Xe sử dụng ắc quy Graphene TTFAR do Yadea sản xuất, dung lượng 72V22Ah, gồm 6 bình (mỗi bình 7 kg). Quãng đường tối đa theo điều kiện tiêu chuẩn đạt tới 90 km cho mỗi lần sạc đầy. Thời gian sạc từ 0–100% vào khoảng 7–8 giờ; lưu ý xe chỉ hỗ trợ sạc trực tiếp qua cổng trên thân xe.

An toàn và công nghệ hỗ trợ

Hệ thống phanh gồm phanh đĩa trước và phanh tang trống sau, phù hợp dải tốc độ của Oris. Giảm xóc trước ống lồng, sau lò xo đôi giúp ổn định khi đi qua gờ giảm tốc hay mặt đường kém bằng phẳng.

Xe trang bị mâm đúc 12 inch đi kèm lốp không săm, tăng độ bền và khả năng vận hành ổn định trong điều kiện đường phố. Bên cạnh đó là chìa khóa thông minh và cảnh báo qua ứng dụng khi xe vượt hàng rào điện tử đã cài đặt.

Giá bán, định vị và đối tượng người dùng

Giá niêm yết Yadea Oris là 22,99 triệu đồng. Tính cả trước bạ, đăng ký và bảo hiểm dân sự bắt buộc, giá lăn bánh tham khảo dao động 23,5–25,5 triệu đồng. Mức giá tương đương một số mẫu xe số phổ thông, trong khi chi phí năng lượng có thể tiết kiệm hơn khi sử dụng hàng ngày.

Với tốc độ tối đa 49 km/h, Oris phù hợp học sinh cấp 3 hoặc người cần phương tiện gọn nhẹ trong phố. Đặc biệt, với người dùng sinh sống trong vành đai 1 Hà Nội, nơi dự kiến cấm xe máy xăng từ tháng 7/2026 theo thông tin nêu trong nguồn, một mẫu xe điện đô thị như Oris là phương án đáng cân nhắc.

Bảng thông số chính

Hạng mục Thông số Động cơ Gắn trục sau Công suất định danh 1.200 W Công suất tối đa 2.450 W Tốc độ tối đa 49 km/h Chế độ lái TTFAR, SPORT Ắc quy Graphene TTFAR 72V22Ah (6 bình, mỗi bình 7 kg) Quãng đường tiêu chuẩn Tới 90 km/lần sạc Thời gian sạc 7–8 giờ (0–100%) Phanh Đĩa trước, tang trống sau Giảm xóc Ống lồng trước, lò xo đôi sau Mâm và lốp Mâm đúc 12 inch, lốp không săm Chiếu sáng Full LED; đèn pha lục giác (tầm chiếu khoảng 71 m theo NSX) Kết nối Yadea APP, Bluetooth unlock, smartkey, GPS và hàng rào điện tử Tiện ích Cốp dưới yên (vừa mũ 1/2 đầu), hốc trước có USB, móc treo đồ Giá bán 22,99 triệu đồng Giá lăn bánh tham khảo 23,5–25,5 triệu đồng

Kết luận nhanh

Ưu điểm: thiết kế cổ điển châu Âu, đèn LED đổi 6 màu độc đáo; kết nối Yadea APP, hỗ trợ 5 người dùng; smartkey; quãng đường công bố tới 90 km; mâm 12 inch, lốp không săm.

Nhược điểm: tốc độ tối đa 49 km/h giới hạn cho hành trình dài; thời gian sạc 7–8 giờ; chỉ hỗ trợ sạc trực tiếp qua cổng trên xe.