Yadea Velax và Voltguard P: Trải nghiệm tại Yadea Plus

Ngày 25/10, Yadea khai trương Yadea Plus Phạm Hùng tại C3/3 Phạm Hùng, Bình Hưng, Bình Chánh, TP.HCM, bổ sung một điểm trải nghiệm chính hãng cho người dùng xe máy điện ở khu vực phía Nam. Tại đây, khách hàng có thể lái thử các mẫu xe đang được ưa chuộng của Yadea, kiểm tra tính năng kết nối qua ứng dụng và tiếp cận dịch vụ bảo hành theo tiêu chuẩn của hãng.

Trọng tâm trải nghiệm: lái thử thực tế và kết nối qua app

Yadea Plus hướng đến mô hình “điểm chạm” chính hãng: khách hàng lái thử xe thật, mô phỏng các tình huống chở đồ và di chuyển trong đô thị. Đồng thời, người dùng có thể kiểm tra các tính năng điều khiển thông minh và theo dõi xe qua ứng dụng, bao gồm khả năng chống trộm bằng app.

Đi cùng đó là dịch vụ bảo hành theo tiêu chuẩn toàn cầu của Yadea, được mở rộng trong gói “PLUS” nhằm tăng sự an tâm trong quá trình sử dụng, từ tiếp nhận sự cố kỹ thuật đến bảo dưỡng định kỳ.

Ngôn ngữ thiết kế hướng đô thị

Theo ghi nhận tại showroom, các dòng xe như Yadea Velax, Voltguard P, Vekoo, Odora S, Orla P được giới thiệu với định hướng thiết kế hiện đại, phù hợp môi trường đô thị. Sự đồng nhất trong cách hoàn thiện và các chi tiết tiện dụng cho thấy mục tiêu sử dụng hàng ngày là trọng tâm của Yadea.

Ở bối cảnh phân khúc xe máy điện cạnh tranh, cách tiếp cận này giúp các mẫu xe dễ tiếp cận nhiều nhóm khách hàng – từ người trẻ, học sinh - sinh viên đến các gia đình cần phương tiện gọn nhẹ, vận hành đơn giản.

Trải nghiệm người dùng: cốp chứa đồ và độ êm của động cơ

Phần trải nghiệm được nhấn mạnh gồm hai yếu tố cơ bản của xe máy điện: tính hữu dụng của cốp chứa đồ và độ êm ở hệ truyền động. Việc mô phỏng tình huống chở đồ và đi lại nội đô giúp người dùng đánh giá trực quan khả năng đáp ứng nhu cầu hàng ngày, thay vì chỉ nhìn thông số.

Dù chưa có công bố chi tiết về dung tích cốp hay thông số mô-men xoắn cụ thể theo từng mẫu tại sự kiện, cách tổ chức trải nghiệm cho phép người dùng tự cảm nhận sự êm ái và độ tiện dụng theo thói quen cá nhân.

Hiệu năng vận hành trong đô thị

Các mẫu xe được giới thiệu với thông điệp hiệu năng ổn định, hướng tới di chuyển linh hoạt ở tốc độ đô thị. Yếu tố này phù hợp với nhu cầu đi làm - đi học - đi chợ hàng ngày, nơi khả năng tăng/giảm tốc mượt và sự êm ái thường quan trọng hơn tốc độ tối đa.

Vì không có số liệu kỹ thuật chi tiết được công bố trong buổi khai trương, người dùng nên tận dụng các bài lái thử tại showroom để đánh giá khả năng tăng tốc ban đầu, độ êm qua gờ giảm tốc và độ nhạy tay ga trong điều kiện thực tế.

An toàn và công nghệ kết nối

Điểm nhấn công nghệ là khả năng theo dõi và chống trộm qua ứng dụng, thuộc nhóm tiện ích kết nối đang phổ biến trên xe máy điện. Ngoài các tính năng này, sự kiện không công bố thêm thông tin về hệ thống hỗ trợ lái nâng cao hoặc đánh giá an toàn độc lập; do đó, quyết định mua nên dựa vào nhu cầu thực tế và trải nghiệm trực tiếp.

Việc bảo hành và bảo dưỡng “PLUS” được nhắc đến như phần mở rộng tiêu chuẩn dịch vụ chính hãng, tập trung vào quy trình tiếp nhận rõ ràng và chăm sóc sau bán hàng.

Giá bán, đối tượng khách hàng và chương trình hỗ trợ

Theo thông tin tại showroom, các sản phẩm Yadea có mức giá từ 15,49 triệu đồng đến 30,49 triệu đồng, phù hợp với người dùng trẻ, học sinh - sinh viên và gia đình cần giải pháp di chuyển tiết kiệm, bền bỉ và thân thiện môi trường.

Yadea Plus cung cấp các gói hỗ trợ tài chính linh hoạt và chương trình “Thu xăng - đổi điện”. Trong giai đoạn khai trương, khách đặt cọc qua kênh online của Yadea Plus nhận voucher phụ kiện 500 nghìn đồng và tham gia vòng quay may mắn với quà tặng như mũ bảo hiểm, áo mưa, lót thảm xe. Tại sự kiện, khách tham dự nhận doorgift (quạt sạc mini cầm tay, sản phẩm gia dụng Bear) và có giải đặc biệt là iPhone 17 trong chương trình “Mua xe máy điện Yadea - Trúng iPhone 17”. Các ưu đãi được thông báo áp dụng đến hết tháng 11/2025.

Hạng mục Thông tin tại Yadea Plus Phạm Hùng Địa chỉ C3/3 Phạm Hùng, Bình Hưng, Bình Chánh, TP.HCM Dòng xe trưng bày Velax, Voltguard P, Vekoo, Odora S, Orla P Giá tham khảo 15,49–30,49 triệu đồng Trải nghiệm Lái thử thực tế, mô phỏng chở đồ, vận hành đô thị Công nghệ Điều khiển thông minh, theo dõi và chống trộm qua app Dịch vụ Bảo hành & bảo dưỡng “PLUS”, hỗ trợ tài chính, Thu xăng - đổi điện Ưu đãi khai trương Voucher 500 nghìn đồng khi đặt cọc online; vòng quay may mắn; quà tặng tại chỗ; chương trình trúng iPhone 17 (áp dụng đến 11/2025)

Kết luận ngắn gọn

Yadea Plus Phạm Hùng bổ sung một điểm trải nghiệm chính hãng cho người dùng tại TP.HCM, tập trung vào lái thử thực tế và các tiện ích kết nối qua ứng dụng. Mức giá 15,49–30,49 triệu đồng cùng các gói hỗ trợ tài chính giúp việc tiếp cận xe máy điện thuận tiện hơn.

Ưu điểm

Trải nghiệm lái thử thực tế, kiểm tra tiện ích như cốp chứa đồ và độ êm động cơ.

Công nghệ kết nối, theo dõi và chống trộm qua app.

Dịch vụ bảo hành và bảo dưỡng “PLUS”, hỗ trợ tài chính, chương trình Thu xăng - đổi điện.

Nhiều lựa chọn mẫu xe trong tầm giá 15,49–30,49 triệu đồng.

Điểm cần lưu ý

Chưa có công bố chi tiết thông số kỹ thuật tại sự kiện; người dùng nên lái thử để đánh giá phù hợp.

Thông tin về các đánh giá an toàn độc lập chưa được nêu; nên cân nhắc nhu cầu và điều kiện sử dụng thực tế.