Thứ Hai, 27/10/2025
Yamaha Janus 2025: đánh giá các phiên bản và giá 10/2025

CTVX27/10/2025 21:53

Yamaha Janus 2025 bán 6 phiên bản trong tháng 10/2025 với giá niêm yết ổn định; giá đại lý thấp hơn 382.000–2.600.000 đồng. Xe có smartkey, cốp 14 lít, Start & Stop, động cơ Blue Core 1,87 lít/100 km.

Trong tháng 10/2025, Yamaha Janus tiếp tục phân phối 6 phiên bản với giá niêm yết giữ nguyên so với tháng 9. Ghi nhận tại đại lý cho thấy mức giá thực tế thấp hơn khoảng 382.000–2.600.000 đồng tùy phiên bản, trong đó chênh lệch lớn nhất được ghi nhận ở bản đặc biệt.

Hướng đến nhóm khách hàng nữ trẻ, năng động, Janus mang thiết kế gọn gàng và được trang bị loạt tiện ích phục vụ di chuyển đô thị như chìa khóa smartkey, cốp 14 lít và hệ thống Start & Stop System. Động cơ Blue Core chú trọng hiệu quả tiêu thụ, với mức 1,87 lít/100 km theo thông tin công bố.

Yamaha Janus phiên bản giới hạn hoàn toàn mới. (Ảnh: Yamaha)
Yamaha Janus phiên bản giới hạn hoàn toàn mới. (Ảnh: Yamaha)

Ngôn ngữ thiết kế gọn gàng cho đô thị

Janus hướng tới phong cách thời trang, sắc nét, với thân xe vuốt gọn để dễ xoay trở trong phố. Thiết kế tập trung vào sự hiện đại và tính thực dụng, phù hợp nhu cầu đi lại hằng ngày của người dùng trẻ.

Tiện ích cho người dùng: smartkey, cốp 14 lít, Start & Stop

Danh sách trang bị đáng chú ý của Janus gồm chìa khóa smartkey giúp thao tác nhanh gọn và tăng tính an toàn. Cốp dưới yên dung tích 14 lít hỗ trợ tốt cho nhu cầu mang theo vật dụng cá nhân. Hệ thống Start & Stop System tự động ngắt động cơ khi dừng và tái khởi động khi vặn ga, góp phần giảm tiêu hao nhiên liệu và phát thải trong điều kiện đô thị dừng–chạy.

Vận hành và hiệu quả của động cơ Blue Core

Janus sử dụng động cơ Blue Core – nền tảng động cơ của Yamaha tập trung tối ưu hiệu suất và độ bền, hướng tới vận hành êm và tiết kiệm. Theo thông tin công bố, mức tiêu thụ nhiên liệu của xe đạt 1,87 lít/100 km, thuộc nhóm tiết kiệm trong phân khúc tay ga phổ thông. Trải nghiệm dự kiến phù hợp bối cảnh di chuyển hằng ngày, ưu tiên sự nhẹ nhàng và kinh tế nhiên liệu.

An toàn và công nghệ hỗ trợ

Trong phạm vi thông tin công bố, điểm nhấn công nghệ của Janus nằm ở Start & Stop System và chìa khóa smartkey. Các công nghệ hỗ trợ lái nâng cao khác không được nêu cụ thể trong tài liệu nguồn.

Giá bán và định vị tháng 10/2025

Giá niêm yết giữ ổn định so với tháng 9/2025: bản tiêu chuẩn 28.669.000 đồng, bản đặc biệt 32.400.000 đồng, bản giới hạn 32.891.000 đồng. Các bản “hoàn toàn mới” tiếp tục ở mức: tiêu chuẩn hoàn toàn mới 29.151.000 đồng; đặc biệt hoàn toàn mới 33.176.000 đồng; giới hạn hoàn toàn mới 33.382.000 đồng.

Giá đại lý thấp hơn niêm yết từ 382.000 đến 2.600.000 đồng, trong đó mức chênh lệch cao nhất ghi nhận ở bản đặc biệt.

Bảng giá Yamaha Janus tháng 10/2025 (ĐVT: đồng)

Phiên bảnMàu sắcGiá niêm yếtGiá đại lýChênh lệch
Phiên bản tiêu chuẩnTrắng xám28.669.00026.300.000-1.569.000
Phiên bản tiêu chuẩnĐỏ đen28.669.00026.300.000-1.569.000
Phiên bản tiêu chuẩnĐen28.669.00026.300.000-1.569.000
Phiên bản đặc biệtXanh đen32.400.00029.800.000-2.600.000
Phiên bản đặc biệtĐỏ đen32.400.00029.800.000-2.600.000
Phiên bản đặc biệtĐen32.400.00029.800.000-2.600.000
Phiên bản đặc biệtTrắng xám32.400.00029.800.000-2.600.000
Phiên bản giới hạnXanh đen32.891.00030.400.000-2.491.000
Phiên bản giới hạnXám đen32.891.00030.400.000-2.491.000
Phiên bản giới hạnĐen hồng32.891.00030.400.000-2.491.000
Phiên bản giới hạnTrắng hồng32.891.00030.400.000-2.491.000
Phiên bản tiêu chuẩn mớiĐen bóng29.151.00028.600.000-551.000
Phiên bản tiêu chuẩn mớiTrắng đen bóng29.151.00028.600.000-551.000
Phiên bản tiêu chuẩn mớiĐỏ bóng29.151.00028.600.000-551.000
Phiên bản đặc biệt mớiĐỏ bóng33.176.00032.500.000-676.000
Phiên bản đặc biệt mớiĐen xám nhám33.176.00032.500.000-676.000
Phiên bản đặc biệt mớiXanh nhám33.176.00032.500.000-676.000
Phiên bản đặc biệt mớiTrắng bạc bóng33.176.00032.500.000-676.000
Phiên bản giới hạn mớiXanh xám nhám33.382.00033.000.000-382.000
Phiên bản giới hạn mớiĐen vàng nhám33.382.00033.000.000-382.000
Phiên bản giới hạn mớiXám nhám33.382.00033.000.000-382.000
Phiên bản giới hạn mớiBạc nhám33.382.00033.000.000-382.000

Lưu ý: Giá mang tính tham khảo, đã gồm VAT, chưa bao gồm bảo hiểm, phí ra biển số và lệ phí trước bạ. Giá có thể thay đổi theo từng đại lý Yamaha và khu vực.

Kết luận nhanh

  • Điểm mạnh: Thiết kế gọn gàng, thời trang; smartkey; Start & Stop System; cốp 14 lít; mức tiêu thụ 1,87 lít/100 km; giá đại lý đang dưới niêm yết trong tháng 10/2025.
  • Lưu ý: Thông số kỹ thuật chi tiết và trang bị an toàn nâng cao không được nêu trong tài liệu nguồn.

