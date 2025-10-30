Yamaha Tricera Proto: Môtô điện 3 bánh với vô lăng Yamaha mang Tricera Proto tới Japan Mobility Show 2025: môtô điện 3 bánh dùng vô lăng 3 chấu, có thể tắt lái bánh sau; thông số kỹ thuật và kế hoạch thương mại hóa chưa công bố.

Yamaha trưng bày Tricera Proto tại Japan Mobility Show 2025, mẫu môtô điện 3 bánh sử dụng vô lăng và hệ thống lái cho phép bánh trước và bánh sau xoay cùng hướng hoặc ngược chiều để tăng độ linh hoạt và ổn định. Xe dùng một motor điện, song hãng không tiết lộ thông số kỹ thuật hay kế hoạch thương mại hóa.

Góc nhìn nhanh: Điểm mới của một môtô dùng vô lăng

Khác với xe hai bánh truyền thống, Tricera Proto dùng vô lăng đáy phẳng 3 chấu, hướng tới cảm giác điều khiển quen thuộc kiểu ô tô. Yamaha cho biết người lái có thể chủ động tắt chế độ đánh lái bánh sau, cho phép tùy biến trải nghiệm theo bối cảnh vận hành.

Hệ thống lái hai chế độ: Nhấn mạnh tính linh hoạt và ổn định

Theo thông tin từ hãng, bánh trước và bánh sau của Tricera Proto có thể xoay cùng hướng hoặc ngược chiều. Cách bố trí này nhằm hỗ trợ xe linh hoạt hơn trong không gian hẹp và ổn định hơn khi chuyển làn ở tốc độ cao. Tùy tình huống, người lái có thể kích hoạt hoặc tắt đánh lái bánh sau để phù hợp với nhu cầu.

Thiết kế phía trước gợi cảm hứng siêu xe

Phần đầu xe có tạo hình phức tạp, nhấn mạnh cảm hứng siêu xe. Cụm đèn chiếu sáng dùng đèn pha tròn kết hợp dải LED định vị kéo ngang, logo Yamaha đặt ở vị trí nổi bật. Cấu hình 3 bánh với hai bánh ở trục trước và một bánh sau tạo nên diện mạo thấp, rộng và khác biệt.

Yamaha Tricera Proto anh 1

Khoang lái kiểu ô tô, thao tác trực quan

Tricera Proto bố trí khoang lái hai chỗ ngồi với vô lăng đáy phẳng 3 chấu, màn hình trên táp-lô thiết kế đơn giản. Bệ trung tâm trang bị các phím bấm cùng núm xoay chọn số, giúp thao tác trực quan. Cặp ghế thể thao bọc chất liệu màu đỏ thẫm tạo điểm nhấn thị giác. Kính chiếu hậu có thiết kế đơn giản, phù hợp tổng thể gọn gàng của mẫu xe trưng bày.

Yamaha Tricera Proto anh 2

Khung gầm 3 bánh với mâm và phanh đĩa

Hệ thống treo trước dùng hai bánh độc lập ở trục trước kết hợp một bánh sau. Cận cảnh cho thấy mâm đi kèm phanh đĩa. Sự hiện diện của phanh đĩa trên cả cụm bánh trước hứa hẹn hiệu quả kiểm soát lực phanh tốt, song Yamaha chưa công bố cấu hình chi tiết của hệ thống phanh.

Yamaha Tricera Proto anh 3

Những gì đã rõ và còn bỏ ngỏ

Yamaha xác nhận Tricera Proto sử dụng một motor điện, nhưng chưa chia sẻ công suất, mô-men xoắn, dung lượng pin hoặc phạm vi hoạt động. Một số đặc tính thiết kế và trải nghiệm vận hành cơ bản đã được hãng nêu, như hệ thống lái điều hướng bánh sau và khả năng tắt chức năng này để ưu tiên cảm giác lái theo ý muốn.

Yamaha Tricera Proto anh 5

Ngôn ngữ tạo hình tập trung vào hiệu ứng khí động và nhận diện

Các mảng khối ở đầu xe tạo hiệu ứng thị giác gợi nhớ những mẫu siêu xe, trong khi dải LED định vị ngang giúp nhận diện tốt. Cách xử lý chi tiết ở khu vực bánh trước mang hàm ý về độ ổn định và độ bám mặt đường, phù hợp mục tiêu vận hành mà Yamaha chia sẻ cho hệ thống lái.

Yamaha Tricera Proto anh 6

Tóm tắt thông tin chính

Hạng mục Thông tin Sự kiện ra mắt Japan Mobility Show 2025 Tình trạng phát triển Mẫu trưng bày; từng được giới thiệu dạng concept cách đây 3 năm Dẫn động Motor điện (chưa công bố thông số) Cấu hình bánh 3 bánh (2 trước, 1 sau) Hệ thống lái Bánh trước và bánh sau có thể xoay cùng hướng hoặc ngược chiều; có thể tắt đánh lái bánh sau Vô lăng Đáy phẳng 3 chấu Màn hình táp-lô Thiết kế đơn giản Điều khiển trung tâm Phím bấm và núm xoay chọn số Ghế Thể thao, màu đỏ thẫm Chiếu sáng Đèn pha tròn, dải LED định vị ban ngày nằm ngang Phanh Phanh đĩa Mâm Có mâm chuyên biệt cho cụm bánh trước Kế hoạch thương mại hóa Chưa công bố

Yamaha Tricera Proto anh 10

Triển vọng: Từ ý tưởng tới thực tế

Ở giai đoạn hiện tại, Tricera Proto cho thấy định hướng kết hợp trải nghiệm điều khiển kiểu ô tô với cấu trúc 3 bánh của môtô. Việc Yamaha công bố ít thông số khiến trọng tâm nằm ở triết lý vận hành: tạo sự gắn kết giữa xe và người lái thông qua hệ thống lái đa chế độ. Khả năng thương mại hóa chưa được xác nhận.

Yamaha Tricera Proto anh 7

Kết luận

Tricera Proto nổi bật nhờ cấu hình 3 bánh với lái bánh sau tùy biến, khoang lái dùng vô lăng 3 chấu và thiết kế gợi cảm hứng siêu xe. Đây là bước đi thử nghiệm của Yamaha ở mảng môtô điện định hướng trải nghiệm lái khác biệt; các thông số hiệu năng và lịch trình sản phẩm sẽ là yếu tố cần chờ hãng công bố.