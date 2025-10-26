Yasa axial flux 59 kW/kg: Động cơ 1.006 mã lực nặng 12,7 kg Yasa công bố kỷ lục mật độ công suất 59 kW/kg cho động cơ từ thông trục nặng 12,7 kg, đạt 750 kW cực đại và 350–400 kW duy trì. Công nghệ đã thử nghiệm thực tế, sẵn sàng mở rộng sản xuất và sẽ được Mercedes-Benz ứng dụng.

Yasa, công ty động cơ điện tại Anh thuộc Mercedes-Benz, vừa thiết lập kỷ lục mới về mật độ công suất với mức 59 kW/kg. Khối động cơ nặng 12,7 kg này cho công suất cực đại ngắn hạn 750 kW (tương đương 1.006 mã lực) và duy trì 350–400 kW (469–604 mã lực) ở chế độ ổn định. Theo Yasa, các số liệu đến từ thử nghiệm thực tế, không phải mô phỏng, và công nghệ đã sẵn sàng cho sản xuất mở rộng.

Mức 59 kW/kg cao hơn 3 kW/kg so với kỷ lục mà chính Yasa đạt được vài tháng trước, củng cố vị thế của kiến trúc từ thông trục trong cuộc đua tối ưu hiệu năng trên mỗi kilogram.

Motor dien 1000 ma luc anh 1

Kỷ lục mật độ công suất 59 kW/kg

Trọng lượng 12,7 kg đi cùng công suất cực đại ngắn hạn 750 kW cho thấy tỷ lệ công suất/khối lượng của mẫu động cơ mới đạt 59 kW/kg. Đây là giá trị kỷ lục do Yasa công bố, vượt mốc trước đó 3 kW/kg. Ở dải công suất duy trì, mức 350–400 kW cho thấy nền tảng vận hành thực tế của động cơ khi làm việc liên tục.

Với mục tiêu nâng hiệu năng mà không tăng khối lượng, việc cải thiện mật độ công suất là thước đo trực tiếp cho lợi thế về hiệu suất hệ thống truyền động và tiềm năng thu gọn kết cấu cơ khí quanh động cơ.

Kiến trúc từ thông trục khác gì động cơ hướng tâm?

Yasa phát triển thế hệ tiếp theo của động cơ từ thông trục (axial flux), khác với cấu trúc hướng tâm (radial) phổ biến. Theo mô tả của hãng, kiến trúc này sử dụng rotor mỏng dạng đĩa, cho phép đạt mô-men xoắn và công suất lớn hơn với cùng khối lượng so với cấu trúc truyền thống.

Nhà sáng lập kiêm Giám đốc Công nghệ Tim Woolmer xem đây là xác nhận quan trọng cho hướng thiết kế từ thông trục mà Yasa theo đuổi, nhằm tối ưu hóa mật độ công suất mà không cần vật liệu khác biệt so với công nghiệp hiện có.

Motor dien 1000 ma luc anh 2

Hiệu năng thực nghiệm và khả năng duy trì công suất

Theo Yasa, các con số hiệu năng được đo từ thử nghiệm thực tế, không phải ước tính lý thuyết hay giả lập. Điều này cho thấy động cơ không chỉ đạt đỉnh công suất 750 kW trong thời gian ngắn mà còn duy trì 350–400 kW trong điều kiện vận hành ổn định, là cơ sở để đánh giá ứng dụng thực tế trong phương tiện.

Ở góc độ kỹ thuật, khoảng cách giữa công suất cực đại ngắn hạn và công suất duy trì là yếu tố quan trọng để hiểu khả năng vận hành liên tục của động cơ trong các kịch bản sử dụng khác nhau. Thông tin chi tiết về mô-men xoắn, hiệu suất tổng thể hay dải vòng tua chưa được công bố.

Sẵn sàng sản xuất và hướng ứng dụng trên xe Mercedes-Benz

Yasa cho biết công nghệ động cơ mới có thể đưa vào dây chuyền mở rộng mà không cần vật liệu khác biệt, giảm rào cản thương mại hóa. Mercedes-Benz đã mua lại Yasa từ năm 2021 và sẽ sử dụng công nghệ động cơ từ thông trục của công ty tại Oxfordshire trên mẫu siêu sedan và SUV đầu bảng sắp ra mắt.

Sự kết hợp giữa mật độ công suất cao, khối lượng thấp và tính sẵn sàng sản xuất là nền tảng để các nhà sản xuất đưa công nghệ này lên phương tiện thương mại, đặc biệt trong phân khúc cao cấp nơi yêu cầu về hiệu năng và tối ưu khối lượng là then chốt.

Bảng thông số trọng tâm

Hạng mục Giá trị Mật độ công suất 59 kW/kg Khối lượng 12,7 kg Công suất cực đại ngắn hạn 750 kW (1.006 mã lực) Công suất duy trì 350–400 kW (469–604 mã lực) Kiến trúc Động cơ từ thông trục, rotor mỏng dạng đĩa Tình trạng thử nghiệm Đã thử nghiệm thực tế Khả năng sản xuất Sẵn sàng mở rộng, không dùng vật liệu khác biệt Ứng dụng dự kiến Mẫu siêu sedan và SUV đầu bảng của Mercedes-Benz

Ý nghĩa đối với ngành xe điện

Mật độ công suất ở mức dẫn đầu ngành giúp nhà sản xuất xe điện cân đối hiệu năng và khối lượng hệ truyền động, tạo dư địa cho tối ưu tổng thể phương tiện. Với việc công nghệ đã qua thử nghiệm thực tế và sẵn sàng sản xuất, các bước tích hợp lên xe thương mại được rút ngắn so với những giải pháp còn ở giai đoạn phòng thí nghiệm.

Trong bối cảnh chi phí và hiệu quả sản xuất là rào cản phổ biến, việc không cần vật liệu khác biệt là yếu tố then chốt để công nghệ mới thâm nhập chuỗi cung ứng hiện tại.

Những điểm đã rõ và còn chờ công bố

Những gì đã rõ: kỷ lục 59 kW/kg, công suất 750 kW cực đại ngắn hạn, 350–400 kW duy trì, thử nghiệm thực tế và lộ trình ứng dụng trên xe Mercedes-Benz. Những điểm còn chờ công bố gồm mô-men xoắn, hiệu suất ở các dải tải, chi tiết hệ làm mát và tham số vận hành dài hạn.

Kết luận nhanh

Với động cơ từ thông trục mới, Yasa đẩy trần mật độ công suất lên 59 kW/kg, đưa ra tổ hợp hiếm thấy giữa hiệu năng đỉnh và khả năng sản xuất. Việc Mercedes-Benz xác nhận ứng dụng trên các mẫu đầu bảng cho thấy hướng đi này có tiềm năng tác động trực tiếp tới thế hệ xe điện hiệu năng cao trong tương lai gần.