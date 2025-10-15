Kinh tế Yên Hòa: Nguy hiểm rình rập mỗi chuyến qua sông bằng bè mảng Sau bão lũ, xã Yên Hòa có 2 cây cầu cứng bị nước cuốn trôi, người dân và học sinh phải đi lại hàng ngày bằng bè mảng hết sức nguy hiểm. Chính quyền nỗ lực đảm bảo an toàn cho nhân dân qua sông trong thời gian chờ cầu xây xong.

Hiểm nguy rình rập

Mới đầu giờ sáng, ngay bên cầu Xốp Chạng đã bị đổ sập sau bão, rất đông người dân 2 xã Yên Hòa và Nga My đã xếp hàng thay phiên nhau vượt dòng nước xiết bằng bè tự chế.

Người dân xã Yên Hòa qua khe nước xiết bằng bè tre, mét tự chế. Ảnh chụp sáng 15/10/2025. Ảnh: Hoài Thu

Cầu Xốp Chạng bắc qua khe Ngân thuộc địa bàn bản Xốp Chạng (cũ), nay là bản Yên Hợp, xã Yên Hòa. Cây cầu này nối Quốc lộ 48C, với 2 xã Yên Hòa và Nga My.

Ông Vi Văn Đào - một người dân ở bản Xốp Kho, xã Nga My vừa qua khe trên chiếc bè bằng tre, mét tự chế của dân bản Yên Hợp cho biết: "Đứng trên bè vừa phải tự kéo dây vừa lo bè nghiêng bị lật rất sợ, nhưng nhà có việc gấp nên đành liều qua đây thôi".

Cầu Xốp Chạng bị sập sau đợt mưa lũ cuối tháng 9/2025. Ảnh: Hoài Thu

Bà Vi Thị Hành có nhà ở bản Yên Hợp cũng cho biết, từ khi cầu sập, hàng ngày nhiều người phải đi qua đây bằng bè mảng, có nhiều cháu nhỏ cũng phải lên bè, mặc dù luôn có cán bộ xã, bản, công an nhắc nhở.

Quan sát tại điểm cầu Xốp Chạng, cây cầu cũ đã bị sập hoàn toàn, chỉ còn lại 2 mố cầu và 1 trụ bê tông. Ngay bên cạnh cầu cũ hiện nhà thầu đang thi công cầu mới thay thế, song đang dang dở và bị sập 1 dầm cầu vừa lắp. Hai bên bờ đường đi xuống bè rất dốc, trơn trượt và tiềm ẩn sạt lở cao.

"Trong đợt bão, lũ vừa qua tại điểm cầu Xốp Chạng này đã có 2 trường hợp người dân bị nước cuốn trôi. Chúng tôi đã cùng với các lực lượng tại xã ngoài giúp người dân phòng, chống bão, lũ, khắc phục hậu quả, còn bố trí túc trực để hướng dẫn người dân qua khe, đi bè mảng đảm bảo an toàn. Song việc di chuyển bằng bè chỉ là giải pháp tạm thời, nếu nước dâng cao thì phải dừng, không để người qua lại mới đảm bảo an toàn", Thiếu tá Vi Phúc Hiếu - Trưởng Công an xã Yên Hòa cho biết.

Sáng 15/10, lãnh đạo xã Yên Hòa kiểm tra tiến độ khắc phục hậu quả bão, lụt tại bản Yên Hợp và điểm cầu Xốp Chạng. Ảnh: Hoài Thu

Ngoài cầu Xốp Chạng, tại bản Yên Hợp, xã Yên Hòa còn bị thiệt hại 1 cây cầu, đó là cầu Trung Thắng nối trung tâm xã với 3 bản: Bản Tạt, bản Văng Lin và bản Xốp Cốp. Hiện nay, 3 bản này vẫn đang bị cô lập và người dân, học sinh, giáo viên vẫn phải đi bè mảng qua sông. Đã có nhiều trường hợp ốm đau đột xuất cần cấp cứu gấp, may nhờ các lực lượng chức năng giúp đỡ kịp thời.

Cấp thiết làm cầu, xây kè sông

Trong chiều 14 và sáng 15/10, lãnh đạo xã Yên Hòa đã đi thực địa, họp ban cán sự các bản và lấy ý kiến người dân về các phương án làm cầu tạm, gia cố bè mảng và khảo sát các vị trí cấp thiết cần làm kè chống sạt lở để di dời, tái định cư các hộ bị đe dọa sạt lở.

Cụ thể, tại điểm cầu Xốp Chạng, ông Lương Bá Vin - Bí thư Đảng ủy xã Yên Hòa trực tiếp đi kiểm tra cho biết, xã sẽ tăng cường lực lượng chốt trực để hướng dẫn, hỗ trợ người dân qua khe an toàn. Đồng thời, sẽ cho gia cố và làm thêm các bè tre, mét để làm cầu nổi, thay dây cáp chắc chắn hơn để người dân qua khe được an toàn.

Nhà văn hóa bản Hào vẫn bị ngập nặng. Ảnh: Hoài Thu

"Tuy nhiên, đây cũng chỉ là giải pháp tạm thời. Về lâu dài, xã mong các nhà thầu thi công, chủ đầu tư đẩy nhanh tiến tiến độ xây dựng cầu cứng thay thế cầu Xốp Chạng", ông Lương Bá Vin nói.

Còn tại điểm cầu Trung Thắng bị sập, ông Đậu Đức Truyền - Chủ tịch UBND xã cho biết, sau cuộc họp với ban quản lý các bản, chiều 14/10 đã thống nhất chủ trương làm cầu tạm, thống nhất chọn vị trí. Bắt đầu chiều 15/10 các lực lượng và người dân bắt tay cùng làm cầu tre, mét qua khe, giải phóng thế cô lập cho 3 bản.

Tại bản Hào, một trong những điểm ngập nặng sau đợt lũ ngày 29/9, bà Vi Thị Hoa vừa cố gắng vớt vát những bông lúa còn sót lại sau lũ vừa nói, "vùng này cứ mưa là ngập, nhưng năm nay vừa bão lại vừa lũ nên nhà tôi và nhiều nhà khác ngập hơn 2m, của cải bị hư hỏng, lúa, ngô cũng bị vùi dập, nay cố gắng bòn những bông lúa còn sót lại, chứ ruộng nương bị bùn đất lấp hết rồi".

Bà Vi Thị Hoa đi mót lúa bị ngập. Ảnh: Hoài Thu

Còn ở nhà bên cạnh, bà Lương Thị Hồng cũng cho biết, may nhờ cán bộ xã, bản giúp khiêng đồ đạc chạy lụt nên nhà bà cứu được 4 bì lúa và ti vi, đồ quần áo nên không bị lũ cuốn trôi, nhưng nhà thì ngập gần 2m.

"Chỉ mong các cấp, ngành nghiên cứu làm cầu, làm kè để không bị sạt lở thì bà con mới yên tâm sinh sống, khi mưa xuống là không lo ngập nhà cửa", bà Lương Thị Hồng nêu ý kiến.

Cách nhà bà Hồng không xa là Nhà Văn hóa bản Hào, hiện nay, dù sau 2 tuần nước vẫn còn ngập sân, bùn đất vẫn chưa thể dọn hết. Cũng vì vậy, nhà văn hóa đang phải đóng cửa, có việc cần họp dân thì ban quản lý bản lại phải đi nhờ địa điểm khác.

Còn về nhu cầu bức thiết làm kè bờ sông để vừa chống sạt lở, vừa tạo mặt bằng tái định cư cho các hộ dân nằm trong vùng trọng yếu thường xuyên bị sạt lở và ngập lụt, ông Đậu Đức Truyền cho biết, xã đã có báo cáo và tờ trình gửi UBND tỉnh và Sở Xây dựng về nội dung này. Và qua các cuộc làm việc, xin ý kiến lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ngành, xã cũng đã được hướng dẫn chủ trương và các thủ tục khảo sát, lập hồ sơ thiết kế, đề nghị cấp trên xem xét.

Vị trí có mặt bằng rộng tại bản Hào và bản Văng Lin có thể tái định cư khi được làm kè chống sạt lở. Ảnh: Hoài Thu

"Nơi các con suối đã được xây kè 2 bên, đợt lũ vừa rồi không bị sạt lở. Vì vậy, dọc khe Ngân, đoạn từ bản Xiềng Líp đến bản Hào nếu được làm kè thì vừa đảm bảo chống sạt lở, vừa có quỹ đất để tái định cư các hộ nằm trong địa điểm nguy cơ ngập, sạt lở của xã. Đây là vị trí mặt bằng khá rộng, có chiều ngang từ mặt Quốc lộ 48C đến bờ khe khoảng 50m, chiều dài khoảng 3 km và rất bằng phẳng, phù hợp làm nhà", ông Đậu Đức Truyền cho biết.