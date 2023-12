Yên Thành quyết liệt xử lý vi phạm hành lang an toàn giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Yên Thành vừa tổ chức đợt cao điểm ra quân giải tỏa hành lang an toàn đường bộ; Kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm, từng bước đưa công tác quản lý trật tự đô thị, hành lang an toàn giao thông trên địa bàn đi vào nền nếp.

Các lực lượng chức năng tháo dỡ các biển quảng cáo vi phạm hành lang an toàn giao thông ở huyện Yên Thành. Ảnh: Văn Trường

Cụ thể, từ ngày 12-19/12, 39 xã, thị trấn ở huyện Yên Thành đã tổ chức đợt cao điểm ra quân giải tỏa hành lang an toàn đường bộ, xử lý việc lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè, đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Thượng tá Trần Văn Quý - Phó trưởng Công an huyện Yên Thành cho biết, lực lượng Cảnh sát trật tự Công an huyện đã thành lập tổ công tác phối hợp với công an các xã, thị trấn và các đơn vị liên quan thực hiện tuyên truyền, nhắc nhở các hộ kinh doanh không bày bán hàng hóa, biển quảng cáo ra vỉa hè và đề nghị tháo dỡ, giải tỏa các công trình lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường bộ. Phối hợp các lực lượng liên quan, chính quyền địa phương tiến hành giải tỏa vi phạm lấn chiếm hành lang an toàn giao thông.

Trong đợt ra quân, các lực lượng đã tháo dỡ 37 biển quảng cáo cố định và hàng rào sắt, ký cam kết tự tháo dỡ 5 mái hiên di động. Thu giữ 49 biển quảng cáo di động, 1 lò nướng, 1 thùng nhựa đựng hoa quả, tháo dỡ 9 dù di động, 12 phông bạt, mái che... hướng dẫn 13 trường hợp kinh doanh không lấn chiếm hành lang an toàn giao thông để kinh doanh.

Giải toả lấn chiếm lòng, lề đường ở huyện Yên Thành. Ảnh: Văn Trường

Trong đợt ra quân này, Ban An toàn giao thông huyện Yên Thành chỉ đạo các xã, thị trấn tập trung giải tỏa tất cả các trường hợp vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ, các tuyến đường trên địa bàn huyện, đặc biệt là QL7A-7B; Tỉnh lộ 48E-37B các tuyến đường khu công nghiệp, các tuyến đường trục chính tại địa bàn các xã.

Trong thời gian tới, ngành chức năng huyện Yên Thành tiếp tục yêu cầu các địa phương tăng cường tuyên truyền, vận động người dân tự giác tháo dỡ, khắc phục vi phạm; kiên quyết xử lý, giải tỏa các vi phạm theo phân cấp quản lý, nhằm bảo đảm an toàn giao thông trên địa bàn toàn huyện./.