Yên Thành xử phạt 31 trường hợp vi phạm quy định phòng dịch

Thượng tá Phạm Ngọc Cảnh - Trưởng Công ancho biết, từ 18h ngày 21 đến 12h ngày 22/8, lực lượng công an huyện và công an các xã, thị trấn đã tuần tra tuyên truyền, xử phạt hành chính đối với 31 trường hợp ra đường không có lý do cần thiết, không đeo khẩu trang khi ra ngoài, không khai báo y tế... với số tiền 72,5 triệu đồng.