Xã hội Yêu thương và sẻ chia trong Tết Trung thu Trung thu từ lâu đã là ngày hội đặc biệt của thiếu nhi, là nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc. Đây cũng là dịp để toàn xã hội gửi gắm yêu thương và sự sẻ chia đến thế hệ măng non. Tuy nhiên, mùa Trung thu năm nay, khi Nghệ An phải chịu ảnh hưởng nặng nề bởi bão lũ, việc tổ chức Tết Trung thu sao cho vừa phù hợp với thực tế, vừa mang đến niềm vui trọn vẹn cho các em trở thành mối quan tâm của nhiều người.

Thanh Quỳnh (Thực hiện) - Kỹ thuật: Hồng Toại • 05/10/2025

P.V: Được biết, ông có hơn 20 năm gắn bó với công tác thiếu nhi. Vậy, qua hơn 20 mùa Trung thu, ông nhận thấy nhu cầu, mong muốn của trẻ em đã có những thay đổi gì? Và để thích ứng với sự thay đổi đó, Quỹ đã có những thay đổi gì trong cách làm, cách tổ chức Trung thu cho trẻ?

Ông Phan Sỹ Hiền: Qua hơn 20 năm gắn bó với công tác trẻ em, tôi nhận thấy nhu cầu của các em đã thay đổi rất nhiều, gắn liền với sự chuyển biến của đời sống xã hội. Trước đây, có nhiều địa bàn miền núi mà tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo chiếm tới hơn 30% thì món quà Trung thu đơn giản chỉ cần có chiếc bánh, cái kẹo, hay một chiếc lồng đèn đã đủ làm các em vui rồi. Những điều tưởng chừng giản dị ấy lại trở thành kỷ niệm đặc biệt trong ký ức tuổi thơ của các em.

Ông Phan Sỹ Hiền - Phó Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh (áo xanh) cùng các nhà hảo tâm trao tặng quà cho các em nhỏ tại các địa bàn bị ảnh hưởng bởi lũ lụt của Nghệ An trước thềm Trung thu năm nay. Ảnh: Thanh Quỳnh

Cùng với đó, những chương trình Trung thu ngày ấy, các em phần lớn chỉ ở vị thế "người thụ hưởng", ngồi dưới chăm chú xem các anh chị biểu diễn, lắng nghe người lớn phát biểu, chia sẻ, dặn dò…

Nhưng nay, khi đời sống kinh tế - xã hội đã được nâng lên, nhiều địa bàn thoát nghèo, nhu cầu tinh thần của người dân cũng ngày càng phong phú hơn. Trẻ em không chỉ tiếp cận công nghệ số mà còn có cá tính, sở thích thay đổi theo xu hướng thời đại. Điều đó kéo theo sự chuyển biến rõ rệt trong nhu cầu của các em vào dịp Tết Trung thu.

Các em thiếu nhi không chỉ muốn ngồi xem thụ động, mà còn mong muốn được trực tiếp tham gia, thể hiện tài năng và là chủ thể thực sự trong các Tết Trung thu. Ảnh: Thanh Quỳnh

Các em không còn chỉ muốn ngồi xem thụ động, mà muốn được trực tiếp tham gia, thể hiện bản thân. Có em muốn đứng trên sân khấu để biểu diễn, có em lại thích tham gia các trò chơi, đố vui, tạo niềm vui cho mình và bạn bè. Từ vị thế thụ động, trẻ em hôm nay đã trở thành những "chủ thể" thực sự của Tết Trung thu. Đây là sự thay đổi rất đáng chú ý, vì nó phản ánh quá trình trưởng thành, sự tự tin và nhu cầu được khẳng định mình của các em nhỏ ngày nay.

Giờ đây, những món quà Trung thu không còn đơn giản như trước. Quà không phải chỉ là thứ mình có và muốn trao đi, mà quan trọng hơn phải là những gì các em thực sự cần, các em mong muốn được nhận.

Bên cạnh các địa bàn vùng sâu, vùng xa, không khí Trung thu tại Quỹ Bảo trợ trẻ em cũng ấm áp với nhiều hoạt động ý nghĩa dành cho các em nhỏ có hoàn cảnh thiệt thòi.

Bởi thế, Quỹ phải thích ứng, việc tổ chức Tết Trung thu không chỉ mang đến niềm vui vật chất, mà quan trọng hơn là tạo ra không gian để các em được tham gia, sáng tạo và gắn kết. Đó cũng là lý do trong những năm gần đây, bên cạnh việc tặng quà, Quỹ đã phối hợp tổ chức nhiều đêm hội trăng Rằm, diễn đàn trẻ em, các chương trình văn nghệ, múa lân, rước đèn… Tất cả đều hướng tới một điểm chung: Để trẻ vừa là người tham dự, vừa trở thành "diễn viên chính" của lễ hội.

Đặc biệt, đối với nhóm trẻ yếu thế, trẻ em vùng sâu, vùng xa, ngoài nguồn lực của Quỹ, chúng tôi luôn tìm cách kết nối doanh nghiệp, nhà hảo tâm để đảm bảo rằng, các em cũng được hưởng niềm vui trọn vẹn. ­

Khi đời sống kinh tế xã hội được nâng cao, nhu cầu về tinh thần của các em nhỏ đồng bào dân tộc thiểu số cũng được nâng lên, điều đó thể hiện rõ nét trong Tết Trung thu.

P.V: Năm nay, khi Trung thu cận kề cũng là lúc Nghệ An oằn mình hứng chịu nhiều cơn bão lũ. Trước tình hình đó, Quỹ Bảo trợ trẻ em đã xây dựng kế hoạch tổ chức Tết Trung thu như thế nào để vừa phù hợp với thực tế, vừa mang lại niềm vui trọn vẹn cho các em, đặc biệt là trẻ em vùng sâu, vùng xa và những em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn?

Ông Phan Sỹ Hiền: Năm nay, xuất phát từ thực tế Nghệ An vừa trải qua những thiệt hại nặng nề do bão lũ, chúng tôi đã tiến hành khảo sát tại nhiều địa bàn bị ảnh hưởng. Những địa bàn chịu thiệt hại nặng sẽ được ưu tiên hỗ trợ. Như tôi đã trao đổi lúc nãy, quà không phải chỉ là thứ mình có và muốn trao đi, mà quan trọng hơn phải là những gì các em thực sự cần, các em mong muốn được nhận cho nên chúng tôi nắm bắt tình hình thực tế. Nhiều em thiếu dụng cụ học tập, nhiều em phương tiện đi học bị trôi theo lũ, nhiều em lại cần học bổng.

Bởi vậy, bên cạnh các phần quà truyền thống, Quỹ đã tăng cường kết nối nguồn lực để đa dạng hóa các nguồn quà Trung thu như tiền mặt, đồ dùng học tập, xe đạp… Quan trọng là hoạt động này được triển khai xuyên suốt trong các tuần trước Trung thu, nhằm đảm bảo các em có điều kiện để vui Tết Trung thu trọn vẹn nhất.

Nhiều học bổng và món quà ấm áp đã được trao cho hàng trăm em nhỏ trên địa bàn tỉnh trước thềm Trung thu.

Nếu chia sẻ cụ thể, riêng đối với các địa bàn bị ảnh hưởng bởi lũ lụt ở miền Tây Nghệ An thì trong tháng 9 vừa qua, Quỹ đã phối hợp với tổ chức Rồng Xanh và Đại sứ quán Canada để hỗ trợ 1.660 suất quà gồm nhu yếu phẩm, dụng cụ học tập và tiền mặt tại 7 xã: Hữu Kiệm, Chiêu Lưu, Mường Xén, Tương Dương, Yên Na, Nga My và Lượng Minh, với tổng trị giá 974 triệu đồng. Ngoài ra, thông qua một số doanh nghiệp, Quỹ cũng trao thuốc, ba lô và các phần quà khác cho 1.280 gia đình ở 8 xã: Mỹ Lý, Mường Típ, Na Loi, Mường Xén, Lượng Minh, Nhôn Mai, Tam Quang, Hữu Khuông, với tổng trị giá 1,47 tỷ đồng.

Cách đây ít ngày, khi Tết Trung thu đang cận kề, niềm vui đã đến với nhiều em nhỏ xã Mường Xén khi Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam đã trao quà cho 50 em thiếu nhi và hệ thống lọc nước cho trường Mầm non Tà Cạ với tổng trị giá gần 100 triệu đồng.

Đối với hoạt động trọng điểm vào ngày Trung thu, dựa trên chỉ đạo của Ban điều hành công tác trẻ em tỉnh, Quỹ đã xây dựng kế hoạch thăm hỏi, tặng quà và tổ chức chương trình từ ngày 26/9 đến 6/10, với tổng kinh phí gần 300 triệu đồng. Cụ thể, tại điểm Trung thu cấp tỉnh, chúng tôi sẽ trao gần 250 suất quà và tổ chức Trung thu cho các em nhỏ tại Trung tâm Công tác xã hội tỉnh, Làng trẻ em SOS Vinh và Trung tâm Huyết học và Truyền máu tỉnh.

Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh (Sở Y tế Nghệ An) trao các suất quà hỗ trợ cho em vùng lũ tại các xã miền Tây Nghệ An. Ảnh: Sở Y tế Nghệ An

Ở các địa bàn miền núi, như các xã Quỳ Châu, Mỹ Lý, Lượng Minh cũng sẽ có hàng trăm suất quà trao tận tay các em. Đặc biệt, tại xã Nhôn Mai - một trong những địa phương có thiệt hại nặng nề nhất trong cơn bão số 5 thì Quỹ đã kết nối, đồng hành với Công ty TNHH AC Việt Nam để tài trợ 200 suất quà với tổng giá trị 100 triệu đồng cho các em nhỏ.

Mỗi phần quà chứa đựng trong đó tình cảm, sự sẻ chia của cộng đồng. Tuy nhiên, tôi cho rằng, quan trọng nhất không chỉ là món quà vật chất mà chính là niềm vui, sự ấm áp và cảm giác được quan tâm, được tôn trọng mà các em nhận được. Đối với các chương trình Trung thu, dù năm nay dự kiến sẽ tổ chức giản dị, tiết kiệm nhưng không vì thế mà mất đi trọn vẹn sự ấm áp, ý nghĩa của chương trình, với chủ thể là chính các em.

Không khí ấm áp, tươi vui trong đêm Trung Thu, nơi các em thiếu nhi háo hức rước đèn, phá cỗ và hòa mình vào những trò chơi, văn nghệ đầy màu sắc. Không khí ấm áp, tươi vui trong đêm Trung thu.

P.V: Thưa ông, bên cạnh những món quà "ngắn hạn" mà các em nhận được vào dịp Trung thu, thì trong Trung thu năm nay, Quỹ cùng các nhà hảo tâm có chuẩn bị những món quà "dài hạn" hơn, có giá trị bền lâu và thiết thực giúp các em được hưởng lợi trong tương lai hay không?

Ông Phan Sỹ Hiền: Trước thềm Trung thu năm nay, Quỹ đã phối hợp tổ chức mổ tim miễn phí cho 11 trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh, với tổng kinh phí gần 700 triệu đồng. Trong đó, có những em hoàn cảnh rất khó khăn như Phạm Tú Linh (xã Diễn Châu, SN 2021), Nguyễn Thị An Duyên (xã Vân Tụ, SN 2024), Nguyễn Thị Chắt (xã Quỳnh Anh, SN 2010)… Những ca mổ này được Quỹ kết nối cùng các nhà tài trợ, giúp các em có cơ hội được sống, được vui chơi, học tập và hòa nhập bình thường với các bạn.

Bên cạnh đó, Quỹ còn duy trì các chương trình học bổng dài hạn. Ví như trước thềm Trung thu năm nay, Quỹ đã kết nối để các mạnh thường quân hỗ trợ học bổng trị giá 6 triệu đồng cho em Hoàng Thiên Trà, sinh năm 2016, tại xã Hải Lộc. Em có sức khỏe yếu, phải di chuyển bằng xe lăn nhưng luôn nỗ lực học tập và đạt kết quả xuất sắc tại Trường Tiểu học Nghi Yên. Học bổng sẽ được duy trì dài hạn, góp phần hỗ trợ em tiếp tục đến trường và phát triển năng lực bản thân. Ngoài ra, còn hơn 20 em khác đang được Quỹ tiếp tục kết nối, hỗ trợ học bổng sau Trung thu.

Ông Phan Sỹ Hiền (thứ 4 từ trái sang) cùng các nhà hảo tâm trao tặng học bổng dài hạn cho em Hoàng Thiên Trà, sinh năm 2016, tại xã Hải Lộc trước Trung thu. Ảnh: Thanh Quỳnh

P.V: Để những giá trị tốt đẹp ấy tiếp tục được duy trì và lan tỏa trong các mùa Trung thu sau, ông có thông điệp gì muốn gửi gắm?

Ông Phan Sỹ Hiền: Với bản thân tôi, Trung thu không chỉ là dịp lễ dành riêng cho trẻ em, mà còn là thước đo mức độ quan tâm, sẻ chia của cộng đồng đối với thế hệ măng non. Những đêm hội, những phần quà, những tiếng cười, ánh mắt hạnh phúc của trẻ… chính là minh chứng sống động cho sự lan tỏa của tình yêu thương.

Để Trung thu ngày càng ý nghĩa, hãy luôn lắng nghe nhu cầu, sở thích và cá tính riêng của các em. Từ đó, thiết kế các chương trình phù hợp để không chỉ mang lại niềm vui trước mắt mà còn góp phần hỗ trợ lâu dài về sức khỏe, học tập và phát triển năng lực, giúp các em tự tin vươn lên trong cuộc sống!

P.V: Cảm ơn ông về cuộc trò chuyện!