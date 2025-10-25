Yunus Nusi: Nhiều nước hỏi tin đồn Nhật Bản, Hàn Quốc rời AFC Yunus Nusi nói nhiều thành viên AFC đã hỏi về tin đồn Nhật Bản, Hàn Quốc rời AFC bên lề sự kiện tại Riyadh; JFA phủ nhận ngày 21/10, tranh cãi tổ chức vẫn âm ỉ.

Tổng thư ký PSSI Yunus Nusi cho biết một số thành viên Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã chất vấn ông về tin đồn Nhật Bản và Hàn Quốc có ý định rời AFC. Thông tin được ông nêu trong buổi họp báo tại Sân vận động quốc gia Gelora Bung Karno (Jakarta) vào thứ Sáu, 24/10/2025. Trước đó, Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản (JFA) đã phủ nhận hoàn toàn tin đồn này hôm 21/10.

Ông Yunus Nusi đã được hỏi về tin đồn Nhật Bản muốn rời AFC.

Bối cảnh và diễn biến

Theo ông Yunus Nusi, đại diện PSSI gặp gỡ nhiều thành viên AFC khi tham dự Lễ trao giải AFC Awards 2025 tổ chức tại Riyadh (Saudi Arabia). "Vài ngày trước, tôi và Phó chủ tịch PSSI vừa trở về từ Riyadh sau khi tham dự hội nghị AFC," ông nói trong họp báo ngày 24/10.

Ông Nusi cho biết: "Một số quốc gia trong AFC đã hỏi chúng tôi về tin đồn Nhật Bản và Hàn Quốc muốn rời AFC. Đây là điều không tốt cho bóng đá châu Á." Những trao đổi này diễn ra trong bối cảnh các cuộc tranh luận về cách tổ chức các giải đấu cấp châu lục vẫn chưa lắng xuống.

Nguồn gốc tin đồn và phản hồi chính thức

Trước đó, truyền thông Trung Đông lan truyền thông tin cho rằng Nhật Bản và Hàn Quốc đang cân nhắc rời AFC để lập một liên minh Đông Á độc lập, viện dẫn lý do phản đối "ảnh hưởng của Qatar" và vấn đề "minh bạch trong nội bộ AFC".

Tuy nhiên, Football Tribe phiên bản Nhật ngày 21/10 dẫn nguồn thân cận JFA phủ nhận dứt khoát: "Thông tin này hoàn toàn vô căn cứ. Chúng tôi không biết nó xuất phát từ đâu. Đây chỉ là tin đồn nực cười." Như vậy, về mặt chính thức, JFA không có kế hoạch rời AFC.

Chiến lược tổ chức và những điểm nghẽn

Dù JFA đã phủ nhận, sự bất mãn với một số quyết sách của AFC trong nội bộ bóng đá Nhật Bản là có thật. Quyết định tổ chức các vòng đấu loại trực tiếp của AFC Champions League Elite tại Trung Đông nhận nhiều chỉ trích vì bị cho là gây bất lợi cho các câu lạc bộ Đông Á. Các tranh cãi tương tự cũng xuất hiện ở vòng loại World Cup 2026 do AFC quản lý.

Ở góc nhìn quản trị, đây là bài toán cân bằng lợi ích giữa các khu vực Đông Á và Tây Á, đồng thời là phép thử cho tính minh bạch trong cơ chế ra quyết định. Những câu hỏi mà các thành viên AFC đặt ra với PSSI cho thấy mức độ quan tâm và độ nhạy cảm của vấn đề, dù thông tin về việc rời AFC đã bị phủ nhận.

Thống kê và mốc thời gian quan trọng

Mốc Chi tiết 21/10/2025 Football Tribe Nhật dẫn nguồn thân cận JFA phủ nhận hoàn toàn tin đồn Nhật Bản rời AFC. Riyadh, 2025 Đại diện PSSI gặp gỡ các thành viên AFC bên lề Lễ trao giải AFC Awards 2025 và tham dự hội nghị AFC. 24/10/2025 Họp báo tại Gelora Bung Karno: Yunus Nusi cho biết một số quốc gia hỏi về tin đồn Nhật Bản, Hàn Quốc rời AFC.

Phản ứng và hệ quả

Phát biểu của ông Yunus Nusi phản ánh tâm điểm chú ý trong nội bộ AFC, nhưng cũng đồng thời tái khẳng định thực tế: JFA đã công khai bác bỏ tin đồn. Ở chiều ngược lại, các ý kiến chỉ trích quanh địa điểm thi đấu và quy trình tổ chức cho thấy nhu cầu đối thoại và cải thiện minh bạch vẫn còn lớn.

Tác động với cục diện châu Á

Ngắn hạn, vụ việc cho thấy mức độ nhạy cảm của cân bằng khu vực và sức nặng của công tác tổ chức trong hình ảnh AFC. Dài hạn, việc các bên liên quan tiếp tục đối thoại có thể giúp giảm bớt nghi kỵ, hướng tới cơ chế điều hành được nhiều bên đồng thuận hơn. Trong khi đó, lập trường hiện tại là rõ ràng: không có kế hoạch rời AFC từ phía JFA.