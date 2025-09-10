Zeekr 001 bản nâng cấp: Sạc 7 phút thêm 500 km theo CLTC Zeekr 001 bản nâng cấp chuyển sang kiến trúc 900 V, gói pin LFP Golden Battery đạt hệ số sạc 12C cho phép sạc 10–80% khoảng 7 phút và bổ sung 500 km theo CLTC. Thành tích phụ thuộc trụ sạc công suất lớn (trên 1 MW) vốn chưa phổ biến; hãng đã công bố thiết kế trụ 1,2 MW tại Trung Quốc.

Zeekr 001 vừa nhận bản nâng cấp tập trung mạnh vào công nghệ sạc. Theo InsideEVs, mẫu xe chuyển sang kiến trúc điện 900 V và giới thiệu gói pin LFP do Zeekr tự phát triển (Golden Battery) với hệ số sạc 12C. Trên trụ sạc phù hợp, hãng công bố thời gian nạp 10-80% cho gói 95 kWh chỉ khoảng 7 phút, đồng thời bổ sung 500 km phạm vi hoạt động theo chu trình CLTC.

Trong bối cảnh các nhà sản xuất tại Trung Quốc chuyển trọng tâm cạnh tranh từ phạm vi hoạt động sang tốc độ nạp điện, gói giải pháp của Zeekr cho thấy cách tiếp cận “đi tắt” bằng điện áp cao và hệ số sạc lớn. Tuy nhiên, khả năng đạt được các con số công bố phụ thuộc đáng kể vào hạ tầng trụ sạc công suất rất lớn.

Zeekr 001 bản nâng cấp sử dụng kiến trúc 900 V.

“Cuộc đua tốc độ sạc” và nền tảng 900 V

Bản nâng cấp của Zeekr 001 chuyển từ nền tảng 800 V lên 900 V. Điện áp cao hơn giúp giảm dòng điện cần thiết ở cùng mức công suất sạc, qua đó hạn chế tổn hao và cho phép tận dụng các trụ sạc công suất lớn. Trên lý thuyết, với hệ số sạc 12C, gói pin 95 kWh có thể nhận tới 1.140 kW, tương đương khoảng 1,14 MW.

Zeekr khẳng định việc sạc 10–80% trong khoảng 7 phút là khả thi khi kết nối đúng chuẩn trụ sạc. Bên cạnh đó, hãng công bố thêm 500 km phạm vi hoạt động sau lần sạc ngắn này, tính theo chuẩn CLTC.

Thiết kế facelift, trọng tâm đặt vào hệ truyền động

Zeekr 001 bản facelift đi kèm thay đổi diện mạo. Thông tin chi tiết về tinh chỉnh thiết kế không được nêu trong nguồn, trong khi trọng tâm nâng cấp được nhấn mạnh ở kiến trúc điện 900 V và công nghệ pin.

Cabin và trải nghiệm người dùng: thông tin còn hạn chế

Ở lần cập nhật này, các thay đổi cụ thể về nội thất, vật liệu hay giao diện điều khiển chưa được công bố trong nguồn. Nội dung đánh giá tập trung vào hệ thống pin, sạc và thông số vận hành.

Hiệu năng và hệ pin: các con số chính

Zeekr 001 có hai cấu hình pin được nhắc tới. Gói 95 kWh (LFP Golden Battery) đạt hệ số sạc 12C; hãng công bố sạc 10–80% trong khoảng 7 phút. Gói còn lại dung lượng 103 kWh sử dụng cell của CATL, hệ số sạc 6C; theo InsideEVs, cấu hình này cần khoảng 10 phút để nạp 10–80% và có thể bổ sung 570 km phạm vi hoạt động (CLTC). Phiên bản dung lượng lớn cũng được công bố phạm vi tối đa 810 km (CLTC).

Về sức mạnh, bản cao nhất của Zeekr 001 đạt công suất tối đa 912 mã lực, tăng tốc 0–100 km/h trong 2,83 giây và tốc độ tối đa 280 km/h.

Zeekr hướng tới mạng lưới trụ sạc công suất lớn.

Hệ số sạc 12C là gì

Hệ số sạc (C-rate) là tỉ lệ giữa công suất nạp và dung lượng pin. Ở mức 12C, pin 95 kWh có thể chấp nhận công suất nạp tối đa tính theo lý thuyết khoảng 1.140 kW. Trên thực tế, tốc độ sạc phụ thuộc đồ thị sạc của xe, điều kiện môi trường, trạng thái sạc hiện tại cũng như khả năng của trụ sạc.

Hạ tầng sạc là nút thắt

Trụ sạc trên 1 MW hiện chưa phổ biến toàn cầu. Tháng 3, Zeekr công bố thiết kế trụ sạc siêu nhanh 1,2 MW và kế hoạch triển khai mạng lưới tại Trung Quốc. Theo InsideEVs, ở Mỹ trạm công suất trên 350 kW vẫn hiếm và ít mẫu xe hỗ trợ mức công suất này. Một số tín hiệu cải thiện đã xuất hiện, chẳng hạn Lucid Gravity có thể bổ sung gần 322 km chỉ sau 10 phút sạc, tùy điều kiện.

Khả năng sạc nhanh phụ thuộc hạ tầng phù hợp.

An toàn và công nghệ hỗ trợ

Nguồn chưa đề cập các hệ thống hỗ trợ lái hay xếp hạng an toàn. Thông tin sẽ cần được cập nhật khi nhà sản xuất công bố.

Giá bán và định vị

Giá bán bản nâng cấp sẽ sớm được công bố. Trước đó, Zeekr 001 có giá 259.000–329.000 NDT tại Trung Quốc (khoảng 36.500–46.300 USD). Mẫu xe cũng được bán tại một số thị trường châu Âu với giá khởi điểm 60.000 EUR (xấp xỉ 69.860 USD).

Thiết kế trụ sạc 1,2 MW được Zeekr giới thiệu.

Bảng thông số chính (theo công bố)

Hạng mục Thông tin Kiến trúc điện 900 V Gói pin 1 LFP Golden Battery, 95 kWh, hệ số sạc 12C; sạc 10–80% khoảng 7 phút; bổ sung 500 km (CLTC) Gói pin 2 CATL, 103 kWh, hệ số sạc 6C; sạc 10–80% khoảng 10 phút; bổ sung 570 km (CLTC); phạm vi tối đa 810 km (CLTC) Công suất tối đa 912 mã lực 0–100 km/h 2,83 giây Tốc độ tối đa 280 km/h

Kết luận

Bản nâng cấp Zeekr 001 đặt cược vào tốc độ sạc nhờ nền tảng 900 V và hệ số sạc 12C đối với gói pin 95 kWh. Nếu hạ tầng đáp ứng, mốc 10–80% trong khoảng 7 phút và quãng đường bổ sung 500 km (CLTC) là những con số gây chú ý. Cấu hình pin 103 kWh mang lại phạm vi tối đa công bố 810 km (CLTC) cùng tốc độ nạp nhanh ở mức 6C.

Điểm mạnh: các thông số sạc và hiệu năng vận hành ở bản cao nhất (912 mã lực, 2,83 giây cho 0–100 km/h). Hạn chế hiện hữu: phụ thuộc trụ sạc trên 1 MW vốn chưa phổ cập; các con số phạm vi theo CLTC có thể khác biệt tùy điều kiện sử dụng và hạ tầng sạc.