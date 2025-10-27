ZHI.PAT ra mắt 135GP Sportline, Crypton X135 tại Sepang ZHI.PAT giới thiệu 135GP Sportline và Crypton X135 tại Sepang: đèn LED chuẩn zin cho Yamaha Exciter 135, giá 1.490.000 đồng và 890.000 đồng, bảo hành 12 tháng.

Tại MotoGP Malaysia 2025 trên trường đua Sepang (Malaysia), ZHI.PAT ra mắt hai mẫu đèn LED mới: 135GP Sportline (đèn pha) và Crypton X135 (đèn hậu). Cả hai đều hướng tới hệ sinh thái chiếu sáng đồng bộ cho Yamaha Exciter 135 đời 2005–2010, với ưu điểm lắp chuẩn zin, nhấn mạnh tuỳ biến phong cách và tối ưu hiệu quả cảnh báo. Giá niêm yết lần lượt 1.490.000 đồng (135GP Sportline) và 890.000 đồng (Crypton X135), cùng chính sách bảo hành 12 tháng.

Bối cảnh ra mắt và mục tiêu sản phẩm

Sự hiện diện tại MotoGP cho thấy định hướng của ZHI.PAT trong việc khẳng định năng lực sáng tạo, nghiên cứu và sản xuất theo tiêu chuẩn quốc tế. Thông qua bộ đôi 135GP Sportline và Crypton X135, thương hiệu đặt mục tiêu hoàn thiện giải pháp chiếu sáng cho cộng đồng chơi Yamaha Exciter 135 – dòng xe biểu tượng về đam mê tốc độ ở khu vực Đông Nam Á.

Thiết kế và nhận diện: Sportline và Predator Design

135GP Sportline được thiết kế riêng cho Yamaha Exciter 135 GP, nổi bật với dải định vị Sportline – chi tiết nhận diện đặc trưng của ZHI.PAT. Sản phẩm cho phép cá nhân hoá với hai màu chóa Xi Bạc và Đen Khói, cùng ba tuỳ chọn màu đèn định vị: Đỏ, Cam và Xanh dương. Tổ hợp hình khối sắc cạnh và dải định vị tạo nên diện mạo thể thao, hiện đại.

Ở phía sau, Crypton X135 lấy cảm hứng từ hình ảnh hàm cá mập, kết hợp các đường cắt dọc mang tinh thần Predator Design. Khi phanh, ánh sáng đỏ rực lan toả tạo điểm nhấn thị giác và tăng khả năng cảnh báo. Toàn bộ cụm LED được bố trí nhằm làm nổi bật phần đuôi xe, đồng thời duy trì tính thực dụng trong vận hành hằng ngày.

Lắp đặt và tương thích: chuẩn zin cho Exciter 135

Cả hai sản phẩm đều hướng tới trải nghiệm lắp đặt nhanh gọn. 135GP Sportline được sản xuất chuẩn zin cho Yamaha Exciter 135, giúp người dùng thay thế trực tiếp mà không cần can thiệp kết cấu. Về phạm vi tương thích, 135GP Sportline dùng được với nhiều biến thể phổ biến tại Đông Nam Á như Sniper 135, Jupiter MX 135, 135LC V1 và Spark 135.

Với Crypton X135, cấu trúc jack cắm chuẩn zin cho phép cài đặt thuận tiện. Vỏ đèn sử dụng vật liệu cao cấp, đề cao độ bền và tính ổn định khi vận hành trong nhiều điều kiện khí hậu.

Hiệu quả chiếu sáng và vận hành: LED hai tầng, cảnh báo rõ ràng

Theo công bố của ZHI.PAT, 135GP Sportline ứng dụng công nghệ LED hai tầng, giúp ánh sáng chiếu xa, rộng và ổn định hơn. Giải pháp LED cũng hỗ trợ tiết kiệm năng lượng, góp phần bảo vệ ắc-quy và tăng độ bền sử dụng. Việc tối ưu quang học và dải định vị Sportline nhằm nâng cao khả năng nhận diện, phục vụ cả nhu cầu vận hành hằng ngày lẫn đi đường dài.

Đèn hậu Crypton X135 sử dụng cụm LED hiệu suất cao cho ánh sáng rõ nét. Thiết kế ánh sáng phanh đỏ rực không chỉ tạo hiệu ứng thị giác mà còn nhấn mạnh vai trò cảnh báo an toàn cho người theo sau. Bên cạnh đó, cấu trúc chống nước, chống rung và chịu nhiệt giúp duy trì độ bền trong điều kiện thực tế.

Giá bán, bảo hành và định vị người dùng

ZHI.PAT công bố giá 1.490.000 đồng cho 135GP Sportline và 890.000 đồng cho Crypton X135, kèm bảo hành 12 tháng. Mức giá và chế độ hậu mãi rõ ràng giúp nhóm người dùng Yamaha Exciter 135 và các biến thể tương thích dễ tiếp cận: một lựa chọn nâng cấp vừa để cải thiện nhận diện/chiếu sáng, vừa tạo cá tính cho xe.

Ở tầm chiến lược thương hiệu, ZHI.PAT nhấn mạnh triết lý “Từ Việt Nam - Vươn ra thế giới”, thể hiện qua việc đưa sản phẩm đến một sân chơi mang tầm quốc tế như MotoGP Malaysia 2025.

Bảng thông số chính

Mục 135GP Sportline Crypton X135 Loại sản phẩm Đèn pha LED Đèn hậu LED Đối tượng xe Yamaha Exciter 135; tương thích Sniper 135, Jupiter MX 135, 135LC V1, Spark 135 Yamaha Exciter 135 Đặc trưng thiết kế Dải định vị Sportline; thiết kế sắc cạnh Cảm hứng hàm cá mập; Predator Design Công nghệ/hiệu năng LED hai tầng; chiếu xa, rộng, ổn định; tiết kiệm năng lượng Cụm LED hiệu suất cao; ánh sáng phanh đỏ rực; vỏ chống nước, chống rung, chịu nhiệt Tùy chọn Chóa Xi Bạc/Đen Khói; định vị Đỏ/Cam/Xanh dương — Kiểu lắp đặt Sản xuất chuẩn zin, thay thế trực tiếp Jack cắm chuẩn zin Giá niêm yết 1.490.000 đồng 890.000 đồng Bảo hành 12 tháng 12 tháng

Kết luận

Bộ đôi ZHI.PAT 135GP Sportline và Crypton X135 nhắm trúng nhu cầu nâng cấp ánh sáng và nhận diện cho Yamaha Exciter 135. Điểm nhấn đến từ thiết kế có bản sắc (Sportline và Predator Design), lắp đặt chuẩn zin, tùy chọn cá nhân hoá (135GP), cùng mức giá và chính sách bảo hành rõ ràng. Lưu ý phạm vi tương thích tập trung vào dòng Exciter 135 và các biến thể liên quan; người dùng cần đối chiếu đời xe trước khi lắp.

Việc ra mắt tại MotoGP Malaysia 2025 cho thấy bước đi nhất quán của ZHI.PAT trong hành trình đưa phụ kiện xe máy Việt ra thị trường quốc tế.