Zirkzee được khuyên rời MU tháng 1 để cứu sự nghiệp Thất sủng dưới thời Ruben Amorim, Zirkzee có 7 bàn/49 trận và chỉ 11 phút trong tháng 10. Rene Meulensteen khuyên cho mượn, gợi ý AS Roma để giữ hy vọng World Cup 2026.

Một bản hợp đồng cho mượn ngay tháng 1 — đó là lời khuyên dành cho Joshua Zirkzee khi tiền đạo 24 tuổi tiếp tục thất sủng ở Man United. Theo cựu HLV trợ lý Rene Meulensteen, một bến đỗ như AS Roma có thể mang lại thời lượng thi đấu cần thiết để Zirkzee giữ hy vọng dự World Cup 2026 cùng đội tuyển Hà Lan.

Zirkzee hiện thất sủng ở MU.

Từ 36,5 triệu bảng đến những phút chơi ít ỏi

Gia nhập Man United từ Bologna mùa hè 2024 với giá 36,5 triệu bảng, Zirkzee được kỳ vọng là mảnh ghép hoàn hảo cho hàng công. Nhưng bóng đá Anh là một câu chuyện khác. Mùa đầu tiên ở Old Trafford khép lại với 7 bàn sau 49 trận — con số phản ánh sự chập chờn và những chỉ trích về độ quyết đoán trước khung thành.

Đỉnh điểm của sự nghi ngờ đến ở thất bại 0-2 trước Newcastle, khi Zirkzee bị rút ra chỉ sau 32 phút. Khoảnh khắc ấy trở thành biểu tượng cho một tiền đạo chưa tìm thấy nhịp điệu và vai trò rõ ràng trong môi trường áp lực cao.

Mùa 2025/26: chấn thương và cơ hội khan hiếm

Bước sang mùa kế tiếp, chấn thương kéo dài khiến Zirkzee bỏ lỡ phần lớn giai đoạn tiền mùa giải. Dù đã trở lại, anh chỉ được vào sân 11 phút trong chiến thắng trước Brighton — cũng là lần duy nhất góp mặt trong tháng 10. Trong khi đó, Benjamin Sesko, Matheus Cunha và Bryan Mbeumo đang duy trì phong độ cao, khiến cánh cửa đội hình chính của Zirkzee gần như khép lại.

Lời khuyên từ Meulensteen: hãy ra đi để được chơi bóng

Theo Rene Meulensteen, giải pháp tốt nhất lúc này là rời Man United theo dạng cho mượn: “Ở độ tuổi này, Zirkzee cần được ra sân thường xuyên nếu muốn trở lại đội tuyển Hà Lan dự World Cup. Một CLB như AS Roma sẽ là điểm đến lý tưởng. Ở Serie A, cậu ấy có nhiều thời gian xử lý bóng hơn, phù hợp với phong cách của mình.”

Thông điệp ở đây rõ ràng: thi đấu thường xuyên quan trọng hơn việc chờ đợi cơ hội hiếm hoi. Với một tiền đạo ưa xử lý tinh tế, môi trường cho phép thêm nhịp chạm và khoảng trống có thể là bệ phóng để khởi động lại cảm hứng.

Amorim thừa nhận áp lực, đồng cảm với học trò

HLV Ruben Amorim cũng nhìn nhận sự bức bối là điều tất yếu: “Chuyện cầu thủ muốn được thi đấu là điều bình thường, nhất là khi World Cup đang đến gần. Chúng tôi cần tất cả mọi người, nhưng ở Man United, mọi thứ luôn bị phóng đại và tạo ra nhiều áp lực.”

Lời chia sẻ cho thấy ban huấn luyện hiểu mong muốn ra sân của Zirkzee, song thực tế cạnh tranh và hiệu quả tức thời vẫn là chuẩn mực khắc nghiệt ở đội bóng này.

Vì sao Serie A có thể phù hợp hơn với Zirkzee?

Gợi ý AS Roma không chỉ là một cái tên. Theo quan điểm của Meulensteen, Serie A đem lại “nhiều thời gian xử lý bóng hơn”, phù hợp với phong cách mà Zirkzee từng thể hiện ở Bologna. Tại đó, nhịp chơi cho phép tiền đạo này đón bóng, xoay sở và kết nối đồng đội trước khi dứt điểm — những phẩm chất có nguy cơ bị mài mòn nếu phải liên tục làm quen với các vai trò ngắn hạn, thiếu nhịp thi đấu.

Bên cạnh Roma, Napoli được cho là cũng sẵn sàng mở cửa. Dù chỉ là phương án tạm thời, một bến đỗ như vậy có thể đưa Zirkzee trở lại quỹ đạo, trước khi Man United đánh giá lại vai trò của anh vào cuối mùa.

Những con số biết nói

Hạng mục Giá trị Phí chuyển nhượng 36,5 triệu bảng Mùa 2024/25 49 trận, 7 bàn Trận thua Newcastle Bị thay ra ở phút 32 Tháng 10/2025 11 phút thi đấu (trước Brighton)

Tác động và lựa chọn tháng 1

Zirkzee cần thời lượng thi đấu liên tục để lấy lại nhịp độ, sự tự tin và hồ sơ cạnh tranh cho đội tuyển Hà Lan vào mùa hè 2026. Trong bối cảnh hàng công Man United giàu lựa chọn và tính cạnh tranh cao, một bước lùi chiến lược — ra đi theo dạng cho mượn — có thể là bước tiến quan trọng cho sự nghiệp.

Từ bản hợp đồng 36,5 triệu bảng đến cảnh ngồi dự bị, câu chuyện của Zirkzee ở Old Trafford là bài học về khớp vai trò và điểm rơi phong độ. Tháng 1 mở ra một lối thoát: ra đi để được chơi bóng, rồi trở lại với một phiên bản sắc bén hơn — khi thời gian còn ở phía trước nhưng cơ hội thì không đợi bất cứ ai.