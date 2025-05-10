Giáo dục 1 tuần sau lũ, nhiều trường học ở Nghệ An vẫn chưa thể đón học sinh trở lại trường Đã 1 tuần trôi qua nhưng học sinh ở nhiều vùng lũ trên địa bàn tỉnh Nghệ An vẫn chưa được đến trường do địa hình chia cắt và công tác khắc phục chưa hoàn thành.

Nước rút đến đâu, dọn vệ sinh đến đó

Hôm nay 5/10, hàng trăm giáo viên, phụ huynh, chính quyền địa phương và các ban, ngành chức năng xã Lam Thành đã đến nhiều trường trên địa bàn xã để dọn dẹp vệ sinh, khắc phục thiệt hại sau đợt bão, lũ vừa qua.

Sáng nay, các trường học trên địa bàn xã Lam Thành mới bắt đầu dọn vệ sinh trường lớp. Ảnh: Mỹ Hà

Chị Hoa Thị Dung, nhà ở xóm 7 cho biết: Tôi là phụ huynh có con đang học ở lớp 2 tuổi của Trường Mầm non Châu Nhân. Ngày hôm qua nhà trường có thông báo trên Zalo về tình hình ngập lụt của nhà trường và mong muốn phụ huynh cùng tham gia dọn dẹp với trường. Nhà tôi đến thời điểm này nước vẫn chưa rút hết nhưng tôi vẫn tranh thủ thời gian đến hỗ trợ trường.

Đồ dùng, đồ chơi ngoài trời ở Trường Mầm non Châu Nhân đã được lau dọn lại nhưng thực tế đã không thể sử dụng được vì bị gãy, mục do bão và ngâm quá lâu trong nước. Ảnh: Mỹ Hà

Trường Mầm non Châu Nhân nằm ở ngoài đê sông Lam và là khu vực quanh năm chịu ảnh hưởng của mưa lũ. Tuy nhiên, trận lũ vừa xảy ra ngay sau cơn bão số 10 vẫn khiến giáo viên nhà trường bất ngờ, không kịp trở tay. “Khi nghe thông tin về bão số 10, nhà trường cũng đã dọn dẹp sách vở, đồ dùng, đồ chơi lên cao để phòng tránh bão. Thế nhưng, bão vừa qua 1 ngày, nước bất ngờ dâng cao, nhấn toàn bộ trường bị ngập sâu trong nước hơn 1 mét và tràn cả vào trong lớp học. Gần 1 tuần qua, trường chúng tôi bị nhấn chìm trong nước lũ, sáng nay nước bắt đầu rút, nhà trường mới tiến hành dọn dẹp – cô Nguyễn Thị Linh, Hiệu trưởng nhà trường nói thêm.

Khối lượng công việc dọn dẹp, vệ sinh ở các trường học sau lũ vẫn còn rất lớn. Ảnh: Mỹ Hà

Cũng theo cô Linh, rút kinh nghiệm từ các đợt lũ trước nên hai ngày nay, nước rút đến đâu, việc dọn dẹp được khẩn trương thực hiện đến đó. Mặc dù vậy, sau khi lũ đi qua, tài sản của nhà trường cũng bị nước cuốn và hư hỏng khá nhiều.

Trong đó, toàn bộ đồ chơi ngoài trời đã không thể sử dụng được nữa. Hệ thống thảm cỏ nhựa được lắp đặt trong sân trường cũng đã bị rách nát. Trong lớp học đồ dùng, đồ chơi đều bị ngấm nước mưa.

Người dân xã Lam Thành hỗ trợ các nhà trường khắc phục bão lũ. Ảnh: Mỹ Hà

Lãnh đạo nhà trường cho biết, dù việc dọn vệ sinh đang được thực hiện khẩn trương nhưng ít nhất phải thứ 4 tuần sau, việc học mới được trở lại bình thường: Sau khi dọn sạch toàn bộ khuôn viên trường, sáng mai chúng tôi sẽ tiến hành phun khử trùng, phun thuốc xịt muỗi. Bởi lẽ, hiện nay trường đã bị ngâm nước quá lâu nếu không làm sạch, học sinh mầm non đi học rất dễ bị đau mắt đỏ.

Ở Trường Tiểu học Phạm Hồng Thái, dự kiến sớm nhất phải sáng thứ 3 học sinh trên địa bàn mới có thể đến trường.

Trở lại trường sau 1 tuần bị ngập trong nước lũ, cô giáo Phan Thị Mỹ - chủ nhiệm lớp 3B2 xót xa khi nhìn toàn bộ sách, vở, thiết bị dạy học trong lớp đều đã bị hư hỏng hoàn toàn.

Các giáo viên ở Trường Tiểu học Phạm Hồng Thái tiếc nuối khi những cuốn vở ghi được cô và trò chăm chút, nắn nót mỗi ngày, nay đã bị nước mưa xóa nhòa. Ảnh: Mỹ Hà

“ Tôi đã dạy ở trường hơn 20 năm nhưng chưa có cơn lũ nào nặng như đợt lũ vừa qua, nước dâng vào lớp hơn 2 mét. Vì thế, dù đã cất toàn bộ sách vở học sinh lên cao nhưng vẫn không giữ được. Tôi cũng đang lo lắng bởi lớp tôi có 28 học sinh nhưng hơn một nửa nhà cửa của các em cũng đang bị ngập trong lũ và chắc chắn sách vở đều đã bị trôi, rách nát. Không biết, trở lại trường các em sẽ lấy gì để học. Cô giáo Phan Thị Mỹ - Trường Tiểu học Phạm Hồng Thái

Tham gia vào công tác khắc phục hỗ trợ, bà Cao Thị Hằng – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Lam Thành cho biết: Bão số 10 khiến nhiều trường học trên địa bàn của xã bị tốc mái, hư hỏng hoặc bị chìm trong nước lũ. Ngay cả thời điểm này, các trường trên địa bàn xã Hưng Lợi thuộc huyện Hưng Nguyên cũ nước vẫn chưa thể rút và chúng tôi đang khẩn trương huy động các lực lượng cùng chung tay hỗ trợ với nhà trường. Cố gắng đầu tuần sau học sinh sẽ có thể đi học trở lại.

Rất nhiều sách vở đã không còn có thể sử dụng. Ảnh: Mỹ Hà

Chưa đảm bảo an toàn

Nằm ở vùng trũng và gần sông Lam nên 1 tuần qua 16/16 trường học trên địa bàn xã học sinh chưa thể đi học trở lại vì trường bị ngập sâu trong nước.

Bên cạnh đó, đường đến trường của học sinh cũng bị chia cắt vì tất cả các xóm của xã cũng bị ngập lụt, các tuyến đường bị chia cắt. Ngay trong sáng nay, dù lũ đã bắt đầu rút nhưng ở các xóm Mai Đình, Phú Lập, Yên Sơn, Xuân Liên, Xuân Hiền, Kim Hoa… nhiều nơi người dân vẫn còn phải di chuyển bằng xuồng. Toàn xã chỉ có vài xóm có điện lưới, việc sinh hoạt của người dân vẫn chưa trở lại bình thường.

Sáng nay, đường vào Trường Tiểu học Đặng Thai Mai, xã Bích Hào nước mới rút. Ảnh: Mỹ Hà

Nói về kế hoạch dạy học trở lại, thầy giáo Đặng Anh Dũng – Hiệu trưởng Trường THCS Thanh Mai cho biết: Đến nay việc dọn dẹp vệ sinh trường lớp đã cơ bản xong và nhà trường đã thông báo cho học sinh toàn trường đi học vào sáng thứ 2. Tuy nhiên, nhà trường cũng xác định, những ngày đầu tuần số học sinh đi học sẽ không đầy đủ vì có nhiều xóm vẫn đang bị ngập và học sinh khó có thể đến trường. Nhà trường cũng đang tính tới phương án, nhờ lực lượng chức năng huy động thêm xuồng để hộ tống học sinh đến trường nếu việc ngập lụt còn kéo dài.

Trong tuần qua, 16/16 trường ở xã Bích Hào học sinh vẫn đang phải nghỉ học do ảnh hưởng của mưa, bão. Ảnh: Mỹ Hà

Trước đó, Trường THCS Thanh Mai cũng bị ảnh hưởng nặng nề sau cơn bão số 10. Trong đó, nghiêm trọng nhất là toàn bộ 40 máy vi tính của phòng Tin học đã bị nước mưa tạt gây hư hỏng hoàn toàn. Việc khắc phục không thể thực hiện được nếu không có sự hỗ trợ từ ngành Giáo dục và chính quyền địa phương.

Tại Trường Tiểu học Đặng Thai Mai, sau 1 tuần học sinh nghỉ học, sáng nay, việc dọn dẹp trường lớp và khắc phục thiệt hại do bão số 10 mới được tiến hành. Đại diện nhà trường cũng nói rằng, sớm nhất đến sáng thứ 3, học sinh mới có thể đi học trở lại bình thường và nhà trường sẽ xây dựng kế hoạch học bù cho học sinh.

Toàn bộ 40 máy vi tính ở Trường THCS Thanh Mai đã bị hư hỏng sau cơn bão số 10. Ảnh: Mỹ Hà

Qua trao đổi, ông Nguyễn Khánh Thành – Chủ tịch UBND xã Bích Hào cũng cho biết: Sau khi lũ đi qua, xã đã huy động các lực lượng cùng với nhà trường tiến hành dọn dẹp vệ sinh trường lớp và rà soát các thiết bị hư hỏng để có kế hoạch sửa chữa trong thời gian tới. Để đảm bảo an toàn cho học sinh, ngay trong chiều nay, thường trực ban chỉ đạo của xã đi rà soát lại tất cả các tuyến đường trong xã và quan điểm của xã đó là chỉ cho học sinh đến trường khi đã đảm bảo an toàn tuyệt đối, tránh để xảy ra những sự việc đáng tiếc.

Nhiều tuyến đường vào xóm ở xã Bích Hào vẫn đang bị chia cắt. Ảnh: Mỹ Hà