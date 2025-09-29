Giáo dục Nhiều trường học ở Nghệ An bị hư hỏng nặng sau bão số 10 Trận bão số 10 vào đêm 28/9 khiến nhiều trường học ở Nghệ An bị thiệt hại và hư hỏng. Việc khắc phục có thể ảnh hưởng đến kế hoạch dạy và học ở các nhà trường.

Nhiều trường học bị tốc mái, hư hỏng

Từ tối qua, mưa kèm gió lốc giật với cường độ mạnh đã diễn ra tại nhiều địa phương trong toàn tỉnh. Do ảnh hưởng của mưa bão, một số trường học bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Tại Trường Tiểu học Thịnh Sơn của xã Đô Lương (cũ), do ảnh hưởng của bão số 10 đã làm tốc mái một nửa dãy phòng học. Cũng trên địa bàn xã, Trường Tiểu học Đà Sơn bị tốc mái tôn, nước ngập và nhiều cây cối gãy đổ.

Trường Mầm non Văn Sơn, xã Đô Lương bị tốc mái, hư hỏng nặng sau bão. Ảnh: NTCC

“ Chỉ trong hơn 1 tháng, trường chúng tôi hứng bão 2 lần và đều bị thiệt hại nặng. Lần trước là hơn 400 m2 nhà để xe của học sinh bị tốc mái và lật đổ hoàn toàn. Lần này là toàn bộ tôn của dãy nhà hiệu bộ. Điều này chắc chắc sẽ ảnh hưởng đến công tác dạy học của nhà trường và không thể sớm khắc phục. Thầy giáo Phan Bá Đồng - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đà Sơn, xã Đô Lương

Qua tổng hợp của xã Đô Lương, trận bão số 10 khiến nhiều trường học trên địa bàn xã bị ảnh hưởng nặng nề. Đó là, Trường Mầm non Văn Sơn (tốc mái phòng học, sập mái che di động), Trường THCS Nguyễn Quốc Trị (tốc mái nhà hành chính, cửa các phòng học bị phá vỡ), Trường Tiểu học Nam Sơn (sập nhà xe giáo viên, cửa phòng học bị hỏng nặng), Trường THCS Lý Tự Trọng (cây đổ), Trường Tiểu học Đặng Sơn (nhà xe hỏng, sập mái tôn nhà bếp, trần nhà văn phòng bị hỏng)…

Phần mái dãy nhà làm việc và phòng chức năng của Trường Tiểu học Đà Sơn bị hư hỏng nặng. Ảnh: NTCC

Bà Trần Thị Như Ngọc - Trưởng phòng Văn hóa – xã hội xã Đô Lương cho biết: Ngay sau khi bão tan, chúng tôi đã yêu cầu các nhà trường báo cáo chi tiết về thiệt hại và đến thời điểm này, nhiều trường cho biết bị tốc mái phòng học, phòng bếp, phòng chức năng và gãy đổ cây, thiệt hại rất nặng nề. Trước mắt, xã chỉ đạo các nhà trường tập trung khắc phục, sửa chữa hư hỏng và học sinh, giáo viên sẽ trở lại trường khi đảm bảo an toàn.

Trong sáng 29/9, trên địa bàn phường Cửa Lò vẫn còn mưa, nhiều đoạn đường bị ngập. Bà Nguyễn Bình Minh – cán bộ phụ trách giáo dục, Phòng Văn hóa - Xã hội cho biết: Lường trước mức độ nguy hiểm của cơn bão số 10 nên trước khi bão đến, phòng đã yêu cầu các nhà trường tăng cường công tác đảm bảo an toàn, các phòng học đã được gia cố kỹ lưỡng. Tuy nhiên, do tác động của cơn bão quá lớn nên nhiều trường học trên địa bàn bị tàn phá nặng nề.

Cụ thể, tại Trường THCS Hải Hòa, toàn bộ mái tôn dãy phòng học 3 tầng bị gió bão cuốn rơi xuống sân trường. Mái tôn sân khấu ngoài trời cũng bị đánh sập.

Trường THCS Lê Thị Bạch Cát, phường Cửa Lò bị hư hỏng nặng. Ảnh: NTCC

Trường Tiểu học Nghi Thu, THCS Nguyễn Thị Bạch Cát… bị tốc mái các dãy phòng học, nhiều cây cổ thụ bật gốc, ngổn ngang.

Trong khi đó, các Trường Mầm non Nghi Thủy, Mầm non Nghi Tân bị ngập nước vào tận trong phòng học. Đến sáng 29/9, công tác khắc phục hậu quả mưa bão ở các trường học trên địa bàn phường Cửa Lò vẫn chưa triển khai được đáng kể do thiệt hại nặng nề trên diện rộng.

Tại phường Trường Vinh, Trường Tiểu học Hưng Hòa bị ngập lụt, tốc mái tôn dãy phòng học khối 4-5. Bên cạnh đó, 10 cây xanh của trường bị gãy đổ, sập 40m tường rào, sập mái tôn trước nhà bếp. Trường Tiểu học Hưng Dũng 2 nhiều cây xanh bật gốc, bảng biểu hư hỏng. Trường Trung cấp Kinh tế công nghiệp thủ công nghiệp Nghệ An cũng bị tốc mái, nhiều hạng mục, cây cối bị gãy đổ.

Trường Trung cấp Kinh tế công nghiệp thủ công nghiệp Nghệ An bị tốc mái và hư hỏng. Ảnh: Mỹ Hà

Ở khu vực miền núi cao, mưa lớn kéo dài đã làm đổ sập tường rào của Trường Phổ thông DTBT Yên Hòa. Điểm lẻ bản Pa Tý của Trường PTDTBT Tiểu học Yên Tĩnh bị sạt lở. Trường Tiểu học Hoàn Long (xã Tân Phú) cũng bị tốc mái phòng học và nước ngập vào khu vực văn phòng.

Học sinh chưa thể đến trường

Trước cơn bão số 10, do lo ngại an toàn của học sinh, phụ huynh và giáo viên nên ngành Giáo dục Nghệ An đã cho toàn bộ học sinh trên địa bàn tỉnh nghỉ học trong ngày hôm nay (29/9. Tuy nhiên, do ảnh hưởng nặng nề sau bão, nên việc quay trở lại trường của nhiều trường học sẽ còn khó khăn.

Trường THCS Đặng Thai Mai, phường Trường Vinh nhiều cây xanh bị gãy đổ và dãy nhà để xe bị tốc mái. Ảnh: Mỹ Hà

Cô giáo Trần Thị Thu Hương - Hiệu trưởng Trường THCS Hải Hòa (phường Cửa Lò) lo lắng cho biết: Đến trưa nay, nhiều đoạn vào trường chúng tôi vẫn ngập sâu gần 1 mét, toàn bộ tôn của 3 dãy phòng học đã bị tốc mái hoàn toàn và chưa thể khắc phục ngay. May mắn là hiện nay trang thiết bị dạy học điện tử đã được kê cao nên không bị hư hỏng, nhà trường đang chờ nước rút để dọp dẹp, tu sửa. Có lẽ vài ngày tới, học sinh vẫn chưa thể đến trường.

Trường THCS Hải Hòa, phường Cửa Lò ngổn ngang sau bão. Ảnh: NTCC

Dù chưa có thống kê chính thức nhưng các trường học trên địa bàn phường Trường Vinh, Vinh Phú, Thành Vinh, tình trạng cây cối ngổn ngang sau bão đang khá phổ biến.

Trong sáng nay, việc dọn dẹp hầu như chưa thực hiện vì trên địa bàn các phường, xã trời vẫn còn mưa, nhiều nơi bị ngập lụt, giao thông chia cắt. Nếu chiều nay chưa xử lý kịp thì sáng mai, học sinh khó có thể trở lại học bình thường.

Trường Tiểu học Hưng Dũng 1, phường Trường Vinh ngổn ngang sau bão. Ảnh: Mỹ Hà

Về vấn đề học sinh trở lại trường, trước đó, trong Văn bản số 2937/SGD & ĐT ngày 28/9 của Sở Giáo dục và Đào tạo cũng đã chỉ rõ, từ thứ 3 (30/9), các cơ sở giáo dục chủ động theo dõi diễn biến của bão và hoàn lưu sau bão để báo cáo, xã, phường và Sở Giáo dục và Đào tạo. Trong trường hợp cần thiết, sẽ cho học sinh tiếp tục nghỉ học để đảm bảo an toàn tuyệt đối, tranh để xảy ra tai nạn đáng tiếc.