Kinh tế Vựa hồng Nghệ An thất thu sau bão số 10 do quả rụng hàng loạt Cơn bão số 10 đã làm nhiều vườn hồng cổ ở xã Đại Huệ gãy đổ, bật gốc và rụng quả. Hiện tại, các chủ vườn đang tập trung khắc phục thiệt hại nặng nề, gần như không có khả năng mở cửa đón du khách tham quan, chụp ảnh khi đã đến mùa hồng chín.

Nằm dưới gần chân núi Đại Huệ với diện tích gần 1,5 ha, vườn hồng Đại Huệ có hàng chục gốc hồng cổ tuổi đời hàng trăm năm, một số được trồng sau này cũng đã trên 30 năm tuổi. Mọi năm, thời điểm này vườn hồng đã bắt đầu mở cửa đón khách, với lượng khách trong tuần từ 100-200 khách/ngày, dịp cuối tuần, thời tiết đẹp đón tới 500-700 lượt khách mỗi ngày. Thế nhưng, năm nay, mưa bão đã làm mấy chục gốc hồng cổ của vườn bị rụng quả, rụng lá nặng nề.

Vẻ đẹp của vườn hồng Đại Huệ vào mùa chín. Ảnh: Sách Nguyễn

Theo anh Nguyễn Trọng Sách - chủ vườn hồng cho biết: Gốc cây hồng đã được kè đá rất chắc chắn nên đỡ bị đổ ngã như những vườn xung quanh. Tuy nhiên, quả hồng bị rụng hơn 60% nên ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh doanh, du lịch. Nếu bình thường, vườn hồng sẽ mở cửa đón khách đến tham quan chụp ảnh từ nay đến tết Nguyên đán, khi quả hồng đã chín rụng hết, nhưng năm nay, lượng quả còn lại trên cây không đáng kể, vườn hồng cũng tan hoang sau bão, lụt nên anh đang đóng cửa vườn, tập trung dọn dẹp, khôi phục. “Nếu ổn định, thì đến gần cuối mùa chúng tôi sẽ mở cửa phục vụ khách có nhu cầu chụp ảnh trong một thời gian ngắn, trước khi quả hồng rụng hết”, anh Nguyễn Trọng Sách cho hay.

Vườn hồng đã bắt đầu vào mùa rụng quả hàng loạt. Ảnh: Phú Hương

Có 100 gốc hồng trên 30 năm tuổi, mỗi năm gia đình bà Nguyễn Thị Phúc ở xóm 6 có thu nhập trên 50 triệu đồng từ việc bán hồng quả. Hai năm nay, gia đình bà đầu tư cải tạo vườn, xây dựng, tạo cảnh quan môi trường đẹp để thu hút du khách trải nghiệm, tham quan chụp ảnh và thu hái hồng, thu nhập tăng hơn hẳn.

Hai năm nay, gia đình bà Nguyễn Thị Phúc có thêm thu nhập từ phục vụ khách du lịch tham quan, chụp ảnh vườn hồng. Ảnh: Phú Hương

Thế nhưng, năm nay, cơn bão số 10 đã khiến trên 30 gốc hồng cổ của gia đình bị bật gốc, ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng quả. “Buồn nhất là mặc dù đã đến mùa nhưng không thể mở cửa đón khách trong tình trạng vườn hồng ngổn ngang, gốc cây đang bị bật gốc như thế này”, bà Phúc cho hay. Hiện gia đình đang vớt vát thu hái những quả hồng còn lại đã đến kỳ thu hoạch để bán cho thương lái, đồng thời, dựng lại cây, tấp gốc, chăm sóc, vun xới lại gốc hồng hy vọng cứu được vườn hồng.

Nhiều gốc hồng bị đổ ngã do bão số 10. Ảnh: Phú Hương

Mưa bão đã làm hàng trăm gốc cây hồng cổ của xã Đại Huệ bị gãy đổ, bật rễ, gây thiệt hại kinh tế nặng nề. Đây đều là những vườn hồng đang đến kỳ thu hoạch và vào mùa du lịch, hứa hẹn một mùa bội thu cho người dân .

Ông Nguyễn Đình Thế - Phó Chủ tịch UBND xã Đại Huệ cho biết: Trên địa bàn xã có gần 200 ha đất trồng hồng. Ngoài nguồn thu nhập từ quả hồng, những năm gần đây, trên địa bàn đã phát triển mạnh mẽ hình thức du lịch canh nông.

Người dân nâng niu, chăm sóc những gốc hồng không bị hư hại. Ảnh: Phú Hương

Vẻ đẹp của những vườn hồng cổ tuổi đời hàng chục năm sai trĩu quả, nằm cheo leo trên những đồi đá nhuốm màu rong rêu được ví như cao nguyên đá xứ Nghệ, đã thu hút hàng ngàn lượt du khách, ngoài thu nhập hàng chục triệu đồng mỗi vụ từ bán hồng quả như trước đây, người dân còn có thêm nguồn thu đáng kể từ việc phục vụ du khách tham quan, chụp ảnh...

Bà Nguyễn Thị Phúc dọn vườn, khôi phục vườn hồng sau bão. Ảnh: Phú Hương

Năm nay, bão số 10 đã khiến cho một nửa diện tích trồng hồng chuẩn bị vào mùa thu hoạch của xã Đại Huệ bị gãy đổ, bật gốc. Hoạt động phục vụ du lịch buộc phải dừng lại, gây thiệt hại nặng nề về kinh tế cho bà con. “Xã kêu gọi trên các trang thông tin, kết nối với các doanh nghiệp, các xưởng chế biến rượu ngâm quả thu mua hồng để giải quyết đầu ra sản phẩm cho người dân nhằm vớt vát một phần thu nhập. Cùng với đó, hướng dẫn bà con tập trung cắt tỉa, dọn dẹp cây ăn quả bị ngã, đổ để đảm bảo cho những diện tích còn lại phát triển, sau đó, sẽ tiến hành trồng dặm lại. Những cây còn có khả năng cứu được thì cắt tỉa phần hư hại, bổ sung phân bón lá, vi sinh vật vùng rễ để cây nhanh chóng phục hồi”, ông Nguyễn Đình Thế cho hay.