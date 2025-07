Xã hội ‘Đại Huệ khai tâm - Doanh trí Thiên Địa Nhân’ - hành trình dưỡng tâm, khai trí, kiến tạo lãnh đạo bền vững Trong hai ngày 12 và 13/7, 150 học viên là doanh nhân, nhà quản lý và người trẻ đã tham gia khóa học “Đại Huệ Khai Tâm – Doanh trí Thiên Địa Nhân”, nơi họ trải nghiệm thiền định sâu lắng và lắng nghe chia sẻ đầy cảm hứng từ các chuyên gia, góp phần khai mở trí tuệ, nuôi dưỡng nội tâm và lan tỏa giá trị thiện lành.

Đây là khóa học miễn phí đặc biệt do HGP HR Solutions phối hợp cùng chùa Đại Tuệ và Tập đoàn CEO Việt Nam Global tổ chức, là hành trình trở về nội tâm, đồng thời phát triển tư duy lãnh đạo sâu sắc và bền vững.

Dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên. Ảnh: PV

Ông Hoàng Nguyễn Trọng Dũng - Tổng Giám đốc Hoàng Gia Phát Group, đại diện đơn vị tổ chức, từng trải qua giai đoạn khốn khó, thậm chí có lúc cận kề ranh giới sinh tử. Chính tình yêu thương đã giúp ông vượt qua tất cả và khởi đầu hành trình “trả nợ nhân sinh” bằng những việc làm bình dị mà sâu sắc: một mái nhà cho người vô gia cư, một bữa cơm cho trẻ mồ côi, một không gian học cho những ai đang tìm lại chính mình.

Ông Hoàng Nguyễn Trọng Dũng – Tổng Giám đốc Hoàng Gia Phát Group chia sẻ đầy tâm huyết tại chương trình. Ảnh: Đinh Nguyệt



Khóa học “Đại Huệ Khai Tâm – Doanh trí Thiên Địa Nhân” ra đời trong hành trình gieo hạt thiện lành ấy. Khóa học như một sợi dây kết nối giữa trí tuệ, đạo lý và hành động. Đây không chỉ là hành trình nuôi dưỡng nội tâm và tỉnh thức, mà còn là nền tảng giúp phát triển tư duy lãnh đạo hiện đại, hướng đến sự bền vững cho doanh nghiệp trên tinh thần “Thiền – Trí – Thiện” – ông Hoàng Nguyễn Trọng Dũng chia sẻ.

Hành trình bắt đầu bằng lễ hành hương về thăm quê Bác và dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên. Tiếp đó, tại chùa Đại Tuệ - một trong những ngôi chùa cổ kính và uy nghiêm bậc nhất xứ Nghệ – với chuyên đề “Nhận diện chính mình - Chuyển hóa áp lực - Sống an lạc trong mọi hoàn cảnh”, Hòa thượng Thích Thọ Lạc, Trưởng ban Văn hóa Trung ương GHPGVN, Phó ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Nghệ An, đã trực tiếp chia sẻ, giúp học viên tiếp cận con đường “Trung đạo”, tìm lại sự bình an nội tâm, từ đó cân bằng giữa công việc và cuộc sống.

Hòa thượng Thích Thọ Lạc chia sẻ tại chương trình. Ảnh: Đinh Nguyệt



Trong không gian tĩnh lặng giữa núi rừng Đại Tuệ, lễ “Thiền hoa đăng” diễn ra trong ánh nến lung linh, tạo nên khoảnh khắc sâu lắng và thiêng liêng. Các học viên cùng lắng lòng mình, sẻ chia những câu chuyện từ sâu thẳm nội tâm và nhẹ nhàng buông bỏ những cảm xúc nặng nề, mở ra quá trình chữa lành và kết nối với chính mình.

Ông Ngô Minh Tuấn – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn CEO Việt Nam Global thầy truyền cảm hứng vững tâm sáng trí trong phát triển doanh nghiệp. Ảnh: Đinh Nguyệt



Tiếp nối hành trình, ông Ngô Minh Tuấn – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn CEO Việt Nam Global – mang đến chuyên đề “Chuyển hóa tâm thức – Chuyển hóa số phận”. Với góc nhìn thực tiễn và trải nghiệm thiền sâu sắc, ông Ngô Minh Tuấn truyền cảm hứng vững tâm sáng trí trong phát triển doanh nghiệp; giúp học viên chuyển hóa áp lực thành động lực, nâng cao hiệu quả lãnh đạo.

Các chủ đề nổi bật như: “Thấu hiểu bản thân, mở rộng tư duy lãnh đạo”; “Quản trị thân – tâm – trí để ra quyết định sáng suốt”; “Ứng dụng đạo phật trong vận hành doanh nghiệp bền vững”; và “Hài hòa công việc – gia đình để kiến tạo hạnh phúc” đã mang lại giá trị thiết thực, truyền cảm hứng mạnh mẽ cho hành trình phát triển cá nhân và tổ chức.

Trong khuôn khổ chương trình, hưởng ứng lời kêu gọi “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát” của Chính phủ, và phát huy truyền thống “lá lành đùm lá rách”, “tương thân tương ái”, Công ty cổ phần HGP HR Solutions phối hợp cùng Tập đoàn Doanh nhân CEO Việt Nam Global trao tặng số tiền 150 triệu đồng để hỗ trợ xây dựng 3 căn nhà tình nghĩa cho 3 hộ gia đình đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Ban tổ chức trao tặng 60 triệu đồng hỗ trợ xây dựng mái ấm cho gia đình anh Nguyễn Hữu Dũng. Ảnh: Đinh Nguyệt



Đồng thời trao tặng 60 triệu đồng hỗ trợ xây dựng mái ấm cho gia đình anh Nguyễn Hữu Dũng - gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại Xóm 7, xã Đại Huệ, tỉnh Nghệ An.

Các em nhỏ mồ côi đón nhận những món quà ý nghĩa. Ảnh: Đinh Nguyệt

Ban tổ chức cũng đã trao tặng 7 suất quà nhằm chia sẻ và động viên tinh thần các em nhỏ mồ côi trên địa bàn tỉnh Nghệ An./.