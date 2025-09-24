Kinh tế "Giám đốc nông dân" xây dựng 7 sản phẩm OCOP trên quê Bác Hình ảnh quen thuộc của Giám đốc Hợp tác xã nông nghiệp xanh Đại Huệ Trần Đình Sơn không phải là comple cà vạt, mà là sự nhanh nhẹn miệng nói tay làm với bộ đồ lao động giản dị. Người dân xã Nam Anh (cũ), nay là xã Đại Huệ bày tỏ, nhờ những "giám đốc nông dân" như anh Sơn, bà con vững tâm hơn trong sản xuất, phát huy cây đặc sản của địa phương.

Tâm nguyện nâng giá trị nông sản quê hương

Tháng Mười hàng năm, người dân xã Đại Huệ bước vào mùa thu hoạch sắn dây. Đây là loài cây truyền thống của địa phương nằm dưới chân núi Đại Huệ, không chỉ bởi cây đã được trồng từ nhiều đời nay, mà còn là chất lượng vượt trội của cây sắn sây khi cắm rễ trên mảnh đất này.

Sinh ra và lớn lên trên đồng đất quê hương, anh Trần Đình Sơn - Giám đốc HTX nông nghiệp xanh (NNX) Đại Huệ hiểu rõ sự quý giá của cây sắn dây đối với sự phát triển kinh tế, kế sinh nhai của người dân nơi đây. Không muốn lãng phí tiềm năng của quê hương, anh đã sớm ấp ủ cùng bà con phát triển kinh tế từ cây sắn dây.

Anh Trần Đình Sơn - Giám đốc HTX nông nghiệp xanh Đại Huệ. Ảnh: Hoài Thu

Anh Trần Đình Sơn bộc bạch: “Loài cây này rất hợp với thổ nhưỡng đất cát pha thịt, cho năng suất cao và một thời gian dài còn là cây chống đói cho người dân vùng quê chúng tôi. Sau này, khi quyết tâm bắt tay vào phát triển nâng cấp loài cây đặc biệt này, tôi đã làm thủ tục gửi mẫu đến các cơ quan chức năng kiểm nghiệm, đánh giá chất lượng. Theo kết quả kiểm nghiệm lúc bấy giờ (năm 2019) là Sở Khoa học và Công nghệ, củ sắn dây trồng trên vùng đất Nam Anh có nhiều đặc trưng nổi trội hơn hẳn so với trồng ở những địa phương khác, nhất là hàm lượng tinh bột và các khoáng chất, hương vị. Đây cũng là một trong những động lực để tôi theo đuổi quyết tâm xây dựng tinh bột sắn dây thành sản phẩm OCOP của tỉnh”.

Những ngày đầu khởi nghiệp, vợ chồng anh Trần Đình Sơn vừa trực tiếp ra đồng trồng, chăm sóc cây, vừa kết nối để thu mua sắn dây cho bà con. Đến kỳ thu hoạch, vợ chồng anh đầu tắt mặt tối từ sáng tới khuya. Ban ngày thì ở ngoài đồng làm nông dân, còn đêm về họ lại là những công nhân chế biến sắn dây tại xưởng sản xuất đặt ngay sân nhà.

“Những ngày đầu không kể hết vất vả, vì vừa thiếu vốn vừa thiếu nhân công, do không có nhiều tiền để thuê người làm. Hơn nữa, lúc đó người dân cũng chưa tin tưởng lắm vào khả năng tiêu thụ của cơ sở mới vào nghề như chúng tôi. Thực tế, bấy lâu, các hộ dân sản xuất thủ công bột sắn dây cũng chủ yếu bán loanh quanh ở địa phương, sản lượng bán ra không nhiều” - anh Sơn cho hay.

Anh Trần Đình Sơn (bên phải) trực tiếp thu hoạch củ sắn dây cùng người dân. Ảnh: Hoài Thu

Rồi cơ may đến với anh Trần Đình Sơn khi năm 2019, nhà nước triển khai chính sách khuyến khích phát triển kinh tế hộ gia đình, anh Sơn được chính quyền địa phương hướng dẫn, hỗ trợ thành lập HTX, thu hút vốn và lao động. Cùng với đó, các nông sản địa phương, bao gồm cả tinh bột sắn dây, cũng được huyện Nam Đàn lúc bấy giờ tích cực hỗ trợ tiêu thụ, định hướng phát triển thành các sản phẩm OCOP.

Từ cơ may đó, cây sắn dây trên các vùng đất tham gia liên doanh, hợp tác cùng HTX NNX Đại Huệ được trồng theo quy trình VietGAP để đảm bảo chất lượng đầu ra cho sản phẩm OCOP tinh bột sắn dây. Ngoài ra, cơ sở chế biến tinh bột sắn cũng được kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm và các cơ quan chức năng theo dõi, kiểm tra thường xuyên để đảm bảo sản phẩm làm ra giữ được chất lượng đồng đều.

Tạo việc làm, tăng tiêu thụ nông sản địa phương

Ở vùng đất Đại Huệ này, hầu như hộ gia đình nào cũng có một khoảnh ruộng trồng sắn dây. Trước đây, các hộ dân trồng nhỏ lẻ, không liền vùng, liền thửa. Từ khi địa phương bắt đầu xây dựng sản phẩm OCOP, anh Trần Đình Sơn cũng bắt đầu mở xưởng và ký kết trồng, bao tiêu sắn dây cho người dân. Ngoài hơn 3ha ruộng sắn dây của gia đình, HTX NNX Đại Huệ còn ký kết hợp đồng với hàng chục hộ dân.

Mỗi năm, HTX NNX Đại Huệ tiêu thụ giúp người dân địa phương khoảng 200 tấn nguyên liệu, sản xuất ra hơn 25 tấn tinh bột sắn dây đạt chuẩn OCOP. Ảnh: Hoài Thu

“HTX sẽ hỗ trợ tiền giống, phân bón và hướng dẫn cách chăm sóc cây. Đến kỳ thu hoạch còn hỗ trợ máy móc thu hoạch, vận chuyển và các hộ dân sẽ thanh toán bằng sản phẩm. Trung bình năng suất cây sắn dây ở địa phương khoảng 20 tấn/ha. Với giá thu mua khoảng 10 ngàn đồng/kg, cũng mang lại cho người dân khoản thu nhập khá mỗi năm” - anh Trần Đình Sơn cho biết. Mỗi mùa vụ thu hoạch củ sắn dây, HTX NNX Đại Huệ tiêu thụ khoảng 200 tấn sắn tươi của người nông dân, chủ yếu ở địa bàn xã Đại Huệ.

Không chỉ duy trì hiệu quả các diện tích trồng sắn dây, khi HTX NNX Đại Huệ đi vào hoạt động, còn tạo thêm việc làm thường xuyên cho 3-5 lao động và hàng chục người khác khi vào mùa thu hoạch, chế biến tinh bột sắn dây. Cách làm của HTX NNX Đại Huệ không chỉ dừng lại ở việc quảng bá nông sản, bán sản phẩm bột sắn dây ra thị trường, mà còn hỗ trợ người dân sản xuất ra nguyên liệu đạt chất lượng cao nhất.

Ông Nguyễn Thúc Quang - Phó Chủ tịch UBND xã Đại Huệ cho biết, hiện nay HTX NNX Đại Huệ có 7 sản phẩm được công nhận chuẩn OCOP 3 sao. Trong đó 3 sản phẩm từ tinh bột sắn dây đã đạt chuẩn từ nhiều năm nay và cơ sở đang tiến hành nâng cấp để đề nghị công nhận OCOP 4 sao.

Hiện nay, HTX NNX Đại Huệ có 7 sản phẩm đạt chuẩn OCOP 3 sao, trong đó có 3 sản phẩm sản xuất từ củ sắn dây. Ảnh: Hoài Thu

Ngoài tiêu thụ nông sản cho người dân Đại Huệ, cơ sở sản xuất của anh Trần Đình Sơn còn ký kết tiêu thụ nông sản cho các địa phương khác trong tỉnh. Đó là thu mua nghệ tươi của người dân xã Tam Thái thông qua Tổng đội TNXP 9; thu mua gừng và một số dược liệu như hà thủ ô các xã khác và thông qua các hợp tác xã tại địa phương.

HTX NNX Đại Huệ qua thời gian hoạt động không chỉ đóng góp cho địa phương trong xây dựng các sản phẩm OCOP, mà còn là đơn vị tạo việc làm, thu nhập cho nhiều hộ dân, góp phần làm phong phú các sản phẩm OCOP của Đại Huệ, thúc đẩy kinh tế địa phương ngày một khởi sắc.