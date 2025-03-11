Pháp luật Có phải nộp bản trích đo thửa đất khi xin cấp sổ đỏ không? Em tôi đang làm thủ tục xin cấp sổ đỏ lần đầu nhưng em nói, cán bộ xã yêu cầu phải có bản trích đo thửa đất thì họ mới nhận hồ sơ. Xin hỏi việc này đúng hay sai? Vấn đề quan tâm của ông Hoàng Nghĩa Sơn (xã Đại Huệ, tỉnh Nghệ An).

Trả lời: Theo quy định tại mục II, điểm C, Phần V, Phụ lục I Nghị định 151/2025/NĐ-CP thì thành phần hồ sơ này không phải là một tài liệu bắt buộc phải có mà UBND cấp xã phải “Trích lục bản đồ địa chính đối với nơi đã có bản đồ địa chính”.

Đối với nơi chưa có bản đồ địa chính và “trong hồ sơ đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đã có mảnh trích đo bản đồ địa chính thì kiểm tra, ký xác nhận mảnh trích đo bản đồ địa chính theo quy định” còn “trường hợp trong hồ sơ đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất chưa có mảnh trích đo bản đồ địa chính thì đề nghị đơn vị đo đạc có Giấy phép về hoạt động đo đạc, thành lập bản đồ địa chính thực hiện việc trích đo bản đồ địa chính”.

Như vậy, mảnh trích đo bản đồ địa chính thửa đất không phải lúc nào cũng cần và nếu cần thì cũng không phải là một loại thành phần hồ sơ bắt buộc, mà chỉ là nếu có thì người sử dụng đất nộp kèm theo, nếu không thì UBND cấp xã có trách nhiệm đề nghị đơn vị đo đạc có Giấy phép về hoạt động đo đạc, thành lập bản đồ địa chính thực hiện việc trích đo bản đồ địa chính đó.