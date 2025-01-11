Thứ Bảy, 1/11/2025
Kinh tế

HPG Group ký kết hợp tác chiến lược toàn diện với Công ty Luật Đại Huệ

Nguyệt Minh 01/11/2025 17:31

Nhằm tăng cường tính minh bạch, đảm bảo hoạt động đúng pháp luật và nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, HGP Group vừa chính thức ký kết Thỏa thuận hợp tác chiến lược toàn diện với Công ty Luật Đại Huệ – đơn vị pháp lý uy tín tại Nghệ An.

toàn cảnh 2
Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: PV

Theo nội dung hợp tác, Công ty Luật Đại Huệ sẽ là đối tác pháp lý chiến lược, đồng hành cùng HGP Group trong việc tư vấn, rà soát và đại diện pháp luật cho toàn bộ hoạt động đầu tư - kinh doanh, đặc biệt là trong lĩnh vực bất động sản.

HGP Group hiện đang triển khai nhiều thửa đất dân cư và khu quy hoạch tiềm năng tại các địa phương trong tỉnh, hướng tới mục tiêu phát triển thị trường bất động sản minh bạch, bền vững, tuân thủ pháp luật và đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu. Việc hợp tác với Công ty Luật Đại Huệ giúp doanh nghiệp kiểm soát chặt chẽ hồ sơ pháp lý từng thửa đất, đồng thời củng cố niềm tin của nhà đầu tư và người mua.

Ông Dũng
Ông Hoàng Nguyễn Trọng Dũng - Tổng Giám đốc HGP Group trao đổi về kế hoạch hợp tác với Công ty Luật Đại Huệ. Ảnh: PV

Phát biểu tại lễ ký kết, đại diện HGP Group chia sẻ: “Chúng tôi xem tuân thủ pháp luật là nền tảng cốt lõi cho sự phát triển bền vững. Sự đồng hành của Công ty Luật Đại Huệ góp phần tích cực hỗ trợ HGP Group khẳng định cam kết minh bạch và trách nhiệm trong mọi hoạt động, đặc biệt trong lĩnh vực bất động sản”.

Ký kết
HPG Group ký kết hợp tác chiến lược toàn diện với Công ty Luật Đại Huệ. Ảnh: PV
Đại diện 2 bên
Sự kiện ký kết hợp tác chiến lược với Công ty Luật Đại Huệ đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược phát triển chuyên nghiệp của HGP Group. Ảnh: PV

Sự kiện này đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược phát triển chuyên nghiệp của HGP Group, góp phần lan tỏa hình ảnh doanh nghiệp “làm đúng – làm thật – làm bền vững”, từng bước xây dựng thương hiệu bất động sản uy tín, đáng tin cậy trên thị trường Nghệ An và khu vực Bắc Trung Bộ./.

