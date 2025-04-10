Xã hội Hoàng Gia Phát Group phối hợp tặng quà trung thu tới học sinh vùng lũ xã Yên Hòa Công ty Hoàng Gia Phát (HGP Group) vừa phối hợp với UBND xã Yên Hòa trao tặng tủ sách, đồ chơi và tổ chức chương trình “Đêm hội trăng rằm - Trung thu, em và sách” cho học sinh trên địa bàn xã.

Sau bão số 10, Trường Mầm non Yên Thắng, xã Yên Hòa chịu thiệt hại nặng nề khi gần như toàn bộ sách vở, đồ dùng học tập và đồ chơi của học sinh bị ngập lụt, hư hỏng. Thấu hiểu khó khăn đó, HGP Group đã trao tặng 29,45 triệu đồng để hỗ trợ xây dựng lại “Tủ sách và đồ chơi yêu thương” cho nhà trường.

Hoàng Gia Phát Group trao tặng kinh phí xây dựng tủ sách cho Trường Mầm non Yên Thắng. Ảnh: PV

Bên cạnh đó, đoàn còn hỗ trợ các bản Văng Lin, Xốp Cốc, Tạt đang bị cô lập, mỗi bản 10 triệu đồng; 15 triệu đồng gửi đến lực lượng Công an xã Yên Hòa khắc phục sự cố sau bão; đồng thời, trao 60 suất quà nhu yếu phẩm cho các hộ dân vùng ngập lụt.

Trao 15 triệu đồng hỗ trợ lực lượng Công an xã Yên Hòa khắc phục sự cố sau bão số 10. Ảnh: PV



Trong không khí rộn ràng của Tết Trung thu, HGP Group cũng phối hợp với UBND xã Yên Hòa, Nhà xuất bản Nghệ An, Tạp chí Sông Lam, nhà văn Vi Hợi - tác giả cuốn sách “Mẹ” (tản văn), tổ chức “Đêm hội trăng rằm” trao 160 suất quà trung thu cho học sinh Trường Mầm non và Trường THCS Xá Lượng; với tổng giá trị hỗ trợ lên tới 100 triệu đồng.

Trao tặng sách cho học sinh Trường THCS Xá Lượng. Ảnh: PV

Tại chương trình, Ban tổ chức đã trao tặng 9 cuốn sách “Người xứ Nghệ” cho 9 lớp học, cùng bản đồ Nghệ An sau sáp nhập, giúp các em nhỏ thêm hiểu và tự hào về quê hương.

Những món quà giản dị nhưng mang đậm ý nghĩa giáo dục, nuôi dưỡng tinh thần biết ơn và khơi gợi lòng tự hào xứ Nghệ.

Tặng tặng những món quà trung thu tới các em học sinh vùng lũ Yên Hòa. Ảnh: PV

Chương trình khép lại trong không khí ấm áp, đong đầy tiếng cười trẻ thơ. Không chỉ là dịp để các em vui Tết Trung thu sau những ngày khó khăn, mà đây còn là hành trình lan tỏa yêu thương, sẻ chia và khích lệ tinh thần “người Xứ Nghệ kiên cường, nhân ái” mà HGP Group luôn hướng đến.

"Đêm hội trăng rằm" ấm áp yêu thương dành tặng các trẻ em vùng lũ. Ảnh: PV

Hoạt động ý nghĩa này nằm trong chuỗi chương trình “Niềm tin Việt Nam 2045” - Hành trình của sẻ chia và khát vọng nhân văn do HGP Group khởi xướng và triển khai từ năm 2025./.