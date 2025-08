Xã hội Hoàng Gia Phát đồng hành cùng xã Vạn An ‘đánh thức’ tiềm năng du lịch, văn hóa Với mong muốn chung tay phát triển du lịch và nâng cao đời sống văn hóa – tinh thần cho người dân, ngày 6/8, Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Hoàng Gia Phát (HGP) và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Vạn An đã có buổi làm việc thống nhất phối hợp triển khai nhiều hoạt động thiết thực trong giai đoạn 2025–2026.

Tham dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Thạc Âu – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Vạn An; Nguyễn Anh Tuấn – Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã. Về phía Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Hoàng Gia Phát, có ông Hoàng Nguyễn Trọng Dũng – Tổng Giám đốc HGP cùng đại diện lãnh đạo công ty.

Chia sẻ tại chương trình, ông Hoàng Nguyễn Trọng Dũng - Tổng Giám đốc HGP bày tỏ: “Là người con của quê hương Vạn An, tôi luôn đau đáu mong muốn được trở về, đóng góp cho sự phát triển của mảnh đất đã nuôi dưỡng mình khôn lớn. Những đóng góp của Hoàng Gia Phát, dù nhỏ bé, luôn hướng đến mục tiêu nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho bà con quê nhà”.

Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: Nguyệt Minh

Ban lãnh đạo Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Hoàng Gia Phát tham dự buổi làm việc. Ảnh: Nguyệt Minh

Hành trình gắn bó với quê hương Vạn An của Hoàng Gia Phát khởi đầu bằng các hoạt động thiện nguyện giàu ý nghĩa nhân văn, hỗ trợ các gia đình chính sách, hoàn cảnh khó khăn. Nhân dịp này, thông qua UBMTTQ tỉnh Nghệ An, công ty đã trao tặng một căn nhà trị giá 60 triệu đồng cho một hộ nghèo tại địa phương - như một lời tri ân đầy nghĩa tình gửi về quê hương.

Trong thời gian tới, HGP sẽ tiếp tục đồng hành với xã Vạn An qua nhiều chương trình an sinh xã hội thiết thực, bền vững.

Hoàng Gia Phát trao tặng một căn nhà trị giá 60 triệu đồng cho một hộ nghèo tại địa phương. Ảnh: Nguyệt Minh

Một dấu ấn quan trọng trong nội dung hợp tác là việc HGP đề xuất tiếp nhận và đầu tư phát triển Trung tâm Văn hóa – Thể thao – Truyền thông xã Vạn An (HGP Sport). Trung tâm này sẽ được nâng cấp về hạ tầng, tổ chức các lớp thể chất, kỹ năng sống… nhằm tạo nên không gian sinh hoạt cộng đồng lành mạnh, đặc biệt dành cho giới trẻ và người cao tuổi. Dự án được triển khai hoàn toàn phi lợi nhuận, với mục tiêu phục vụ cộng đồng, lan tỏa giá trị sống tích cực và nâng cao đời sống tinh thần cho người dân.

Hoàng Gia Phát trao tặng xã Vạn An bản đồ hành chính của Nghệ An sau khi sáp nhập xã. Ảnh: Nguyệt Minh

Không dừng lại ở các chương trình an sinh, HGP còn cam kết đồng hành lâu dài cùng xã Vạn An trong phát triển du lịch - lĩnh vực đầy tiềm năng của địa phương. Công ty sẽ cùng địa phương xây dựng các sản phẩm du lịch đặc trưng, kết nối hệ thống điểm đến nổi bật như: Đền Vua Mai Hắc Đế, nhà thờ cụ Phan Bội Châu, du thuyền sông Lam...; liên kết với Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, chùa Đại Tuệ… nhằm đưa Vạn An trở thành điểm đến hấp dẫn trong tuyến du lịch quê hương Bác.

Trải nghiệm dịch vụ thuyền Sông Lam, mô hình du lịch độc đáo của xã Vạn An. Ảnh: Nguyệt Minh

Trong lộ trình hợp tác, Hoàng Gia Phát cũng gợi mở một số chương trình thiết thực như: hỗ trợ thanh niên địa phương khởi nghiệp thông qua các khóa đào tạo kỹ năng phát triển kinh doanh; phát triển mô hình tín dụng vi mô phục vụ sản xuất nông nghiệp; đầu tư hạ tầng thương mại - du lịch gắn với bản sắc văn hóa - lịch sử địa phương.

Ông Nguyễn Thạc Âu – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Vạn An phát biểu ghi nhận sự đồng hành tích cực của Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Hoàng Gia Phát với xã Vạn An thời gian qua. Ảnh: Nguyệt Minh

Phát biểu tại buổi làm việc, thay mặt lãnh đạo địa phương, ông Nguyễn Thạc Âu – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Vạn An cảm ơn công ty với món quà ý nghĩa thiết thực dành tặng cho hộ gia đình khó khăn trên địa bàn; đồng thời đề nghị MTTQ xã xác minh đối tượng và kịp thời tiến hành trao tặng nhà đảm bảo đúng đối tượng và mục đích. Ông cũng nhấn mạnh, định hướng năm 2025 – 2030, xã Vạn An phấn đấu lên đô thị hiện đại văn minh, trong quá trình đó rất mong có sự đồng hành, hợp tác của các doanh nghiệp, trong đó Công ty CP Đầu tư và Thương mại Hoàng Gia Phát; vì mục tiêu chung nâng cao đời sống người dân về kinh tế, văn hóa, xã hội.