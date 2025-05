Xã hội Hoàng Gia Phát Group bền bỉ gieo yêu thương, đồng hành vì cộng đồng Không chỉ mang nước sạch về với học sinh vùng quê Nam Đàn (Nghệ An), thời gian qua, Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Hoàng Gia Phát còn kiên trì lan tỏa những giá trị nhân văn bằng chuỗi hoạt động thiện nguyện ý nghĩa: Đỡ đầu trẻ mồ côi, hỗ trợ người yếu thế, cải tạo nhà ở cho các hộ nghèo…; góp phần thắp lên niềm tin và hy vọng cho những mảnh đời khó khăn, thể hiện trách nhiệm xã hội sâu sắc của doanh nghiệp với cộng đồng.

Trao tặng máy lọc nước sạch cho học sinh Nam Đàn

Ngày 6/5, Ban Thường trực Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An phối hợp với Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Hoàng Gia Phát tổ chức lễ trao tặng máy lọc nước sạch, trị giá 30 triệu đồng cho học sinh Trường Tiểu học Thượng Tân Lộc 2, huyện Nam Đàn.

Tham dự buổi lễ có ông Phan Sỹ Cường – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An; Linh mục Phan Văn Thắng – Phó Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh; đại diện Ủy ban MTTQ và Ủy ban Đoàn kết Công giáo huyện Nam Đàn; cùng lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Thượng Tân Lộc.

Ông Hoàng Nguyễn Trọng Dũng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Hoàng Gia Phát Group chia sẻ ý nguyện trở về để đóng góp xây dựng quê hương. Ảnh: PV



Phát biểu tại buổi lễ, ông Hoàng Nguyễn Trọng Dũng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Hoàng Gia Phát Group chia sẻ: “Là người con sinh ra và lớn lên từ vùng đất địa linh nhân kiệt Nam Đàn, tôi luôn mang trong mình lời hứa, dù đi đâu, làm gì, cũng sẽ trở về để đóng góp cho quê hương. Hôm nay, đứng tại ngôi trường thân yêu này, tôi không chỉ là một doanh nhân, mà là người con trở về với tất cả sự tha thiết và mong muốn được sẻ chia”.

Theo đại diện doanh nghiệp, ý tưởng trao tặng máy lọc nước sạch xuất phát từ những ký ức thân thương về mái trường xưa và khát vọng tạo dựng môi trường học tập lành mạnh cho thế hệ trẻ. “Nước sạch không chỉ là nhu cầu thiết yếu, mà là quyền lợi cơ bản – nền tảng để các em học sinh phát triển toàn diện, khỏe mạnh và bình đẳng.

Trao tặng máy lọc nước cho học sinh Trường Tiểu học Thượng Tân Lộc 2, huyện Nam Đàn. Ảnh: PV

Được góp một phần nhỏ bé vào hành trình giáo dục quê hương là niềm tự hào lớn lao đối với Hoàng Gia Phát Group. Hơn cả vật chất, chúng tôi hy vọng món quà này sẽ trở thành nguồn động viên để thầy cô và học sinh vững bước không chỉ trưởng thành về tri thức, mà còn nuôi dưỡng lòng biết ơn, sự tử tế và tinh thần cống hiến” - đại diện doanh nghiệp bày tỏ.

Chương trình là kết quả của sự đồng hành hiệu quả giữa doanh nghiệp và các cấp chính quyền, từ Trung ương đến địa phương. Đây không chỉ là một hoạt động thiện nguyện, mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm xã hội và sự gắn bó giữa các lực lượng trong chăm lo sự nghiệp giáo dục.

Món quà của Công ty Hoàng Gia Phát Group thiết thực hỗ trợ nâng cao chất lượng giáo dục và đời sống cho giáo viên, học sinh Trường Tiểu học Thượng Tân Lộc 2, huyện Nam Đàn. Ảnh: PV



Hoàng Gia Phát Group cam kết sẽ tiếp tục đồng hành với các địa phương trong các hoạt động cộng đồng, vì một tương lai phát triển bền vững – nơi mỗi đứa trẻ đều được tiếp cận điều kiện học tập tốt nhất ngay trên quê hương mình.

Miệt mài sẻ chia cùng những hoàn cảnh khó khăn

Luôn tiên phong trong các hoạt động an sinh xã hội, thời gian qua, Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Hoàng Gia Phát (Hoàng Gia Phát Group) đã có nhiều hoạt động thiết thực nhằm sẻ chia với những hoàn cảnh kém may mắn tại Nghệ An và Hà Tĩnh.

Đại diện Công ty Hoàng Gia Phát Group hỗ trợ 60 triệu đồng giúp gia đình ông Hoàng Đình Trông ở xã Nam Lĩnh, huyện Nam Đàn cải tạo lại nhà ở. Ảnh: PV



Ngày 12/4, ông Hoàng Nguyễn Trọng Dũng – Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An, Chủ tịch Hoàng Gia Phát Group cùng cán bộ, nhân viên công ty đã đến thăm và trao hỗ trợ 60 triệu đồng cho gia đình ông Hoàng Đình Trông ở xã Nam Lĩnh, huyện Nam Đàn. Gia đình có hai cụ già gần 80 tuổi đang phải chăm sóc hai người con mắc bệnh tâm thần, sống trong căn nhà xuống cấp nghiêm trọng. Trước hoàn cảnh éo le, Hoàng Gia Phát Group đã cam kết cải tạo lại ngôi nhà, giúp gia đình có chỗ ở ổn định hơn.

Không chỉ dừng lại ở Nghệ An, doanh nghiệp cũng kịp thời hỗ trợ trường hợp thương tâm tại huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh, nơi 3 cháu nhỏ Phan Trọng Hiếu (8 tuổi), Phan Thiên Ân (6 tuổi) và Phan Thảo Vy (2 tuổi) vừa mất mẹ, sống trong điều kiện vô cùng khó khăn. Công ty đã nhận đỡ đầu 3 cháu đến năm 18 tuổi và phối hợp với Hội Phụ nữ địa phương xây dựng lại ngôi nhà kiên cố, đảm bảo điều kiện sống cơ bản cho các em.

Công ty Hoàng Gia Phát Group nhận đỡ đầu 3 cháu: Phan Trọng Hiếu (8 tuổi), Phan Thiên Ân (6 tuổi) và Phan Thảo Vy (2 tuổi, cùng trú thôn Phố Cường, xã Gia Phố, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: PV

Đây chỉ là hai trong số nhiều hoạt động thiện nguyện mà Hoàng Gia Phát Group thực hiện trong những năm qua. Hiện doanh nghiệp đang nhận nuôi, đỡ đầu gần 150 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại Nghệ An – thể hiện rõ cam kết lâu dài và bền vững với cộng đồng.

Với phương châm “Thiện Điền Gia Phát”, Hoàng Gia Phát Group tiếp tục là điểm sáng trong phong trào “Doanh nghiệp vì cộng đồng” tại khu vực.