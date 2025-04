Xã hội Nghệ An tiếp nhận 20 tỷ đồng từ Ngân hàng BIDV trao tặng hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo Chiều 2/4, Ban Chỉ đạo Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở (Ban Chỉ đạo Chương trình 1838 tỉnh Nghệ An) tổ chức Lễ tiếp nhận hỗ trợ kinh phí xóa nhà tạm, nhà dột nát năm 2025.

Dự buổi lễ có đồng chí Võ Thị Minh Sinh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Ông Trần Minh Tính - Giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Nghệ An; lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh và các thành viên Ban Chỉ đạo chương trình.

Theo báo cáo từ Ban Chỉ đạo Chương trình 1838 tỉnh Nghệ An, tổng nhu cầu cần hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023 -2025 là 21.277 căn (xây mới 14.752 căn, sửa chữa 6.524 căn); Trong đó: Chương trình Hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho đối tượng người có công và thân nhân liệt sĩ (hỗ trợ nhà cho đối tượng người có công): 3.692 căn (xây mới 1.925 căn, sửa chữa 1.767 căn); Chương trình MTQG 6.841 căn (xây mới 4.131 căn, sửa chữa 2.710 căn); Chương trình Hỗ trợ từ nguồn xã hội hóa là 10.744 nhà (xây mới 8.696 căn, sửa chữa 2.048 căn).

Quang cảnh buổi lễ. Ảnh: Thu Hương

Tính đến ngày 27/3/2025, toàn tỉnh đã xây mới và sửa chữa được 13.528 căn (xây mới: 10.576 căn, sửa chữa 2.952 căn). Tổng số nhà cần hoàn thành đến hết ngày 31/8/2025 là 7.749 căn (xây mới 4.176 căn, sửa chữa 3.573 căn), trong đó: Chương trình Hỗ trợ nhà cho đối tượng người có công với cách mạng 3.605 căn (xây mới 1.899 căn, sửa chữa 1.706 căn); Chương trình MTQG 1.917 căn (xây mới 944 căn, sửa chữa 973 căn); Chương trình nguồn xã hội hóa: 2.227 căn (xây mới 1.333 căn, sửa chữa 894 căn).

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp nhận biển hỗ trợ kinh phí xóa nhà tạm, nhà dột nát do Ngân hàng BIDV chi nhánh Nghệ An trao tặng. Ảnh: Thu Hương



Hưởng ứng phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025” do Thủ tướng Chính phủ phát động, Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đăng ký với Ban Chỉ đạo Trung ương tài trợ cho tỉnh Nghệ An số kinh phí 20 tỷ đồng để chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp nhận biển biểu trưng hỗ trợ kinh phí xóa nhà tạm, nhà dột nát do Ngân hàng BIDV chi nhánh Nghệ An trao tặng; đồng thời, trân trọng cảm ơn tấm lòng, sự quan tâm, đóng góp của doanh nghiệp đã luôn phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái, tinh thần trách nhiệm với cộng đồng, có nhiều đóng góp thiết thực, đảm bảo công tác an sinh xã hội của tỉnh.

Phó Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, toàn bộ kinh phí sau khi tiếp nhận sẽ được quản lý và sử dụng có hiệu quả để ủng hộ xây dựng nhà cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh đảm bảo công khai, minh bạch, dân chủ, đúng mục đích, đúng đối tượng, đúng quy chế./.