Thời sự Đoàn công tác tỉnh Hưng Yên trao hỗ trợ tỉnh Nghệ An 5 tỷ đồng khắc phục hậu quả mưa lũ Sáng 1/8, đoàn công tác tỉnh Hưng Yên do đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm trưởng đoàn trao hỗ trợ 5 tỷ đồng cho người dân bị ảnh hưởng mưa lũ khắc phục hậu quả.

Đoàn công tác tỉnh Hưng Yên trao hỗ trợ tỉnh Nghệ An 5 tỷ đồng khắc phục hậu quả mưa lũ. Ảnh: Mai Hoa

Tiếp đoàn công tác tỉnh Hưng Yên, về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Nguyễn Đình Hùng - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và đại diện lãnh đạo HĐND tỉnh, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hưng Yên chia sẻ và động viên nhân dân vùng mưa lũ Nghệ An sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Ảnh: Mai Hoa



Hưởng ứng Lời kêu gọi ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do Bão số 3 (Wipha) gây ra của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An, tỉnh Hưng Yên đã tổ chức đoàn công tác đến chia sẻ, động viên Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Nghệ An.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham gia lễ nhận nguồn hỗ trợ từ tỉnh Hưng Yên. Ảnh: Mai Hoa

Thay mặt đoàn công tác tỉnh Hưng Yên, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hưng Yên chia sẻ trước những thiệt hại vô cùng nặng nề của tỉnh Nghệ An do hoàn lưu cơn bão số 3 gây ra.

Đồng chí khẳng định sự chia sẻ của tỉnh Hưng Yên lúc này đối với Nghệ An thể hiện tinh thần đoàn kết dân tộc; thể hiện mối quan hệ tình cảm gắn bó giữa 2 tỉnh Hưng Yên và Nghệ An.

Trao hỗ trợ 5 tỷ đồng tiền mặt và 20 thùng bánh cho người dân Nghệ An bị ảnh hưởng do hoàn lưu cơn bão số 3, Phó Bí thư Tỉnh uỷ Hưng Yên Nguyễn Mạnh Hùng động viên Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Nghệ An vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh – Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu cảm ơn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hưng Yên; đồng thời khẳng định sẽ chuyển nguồn hỗ trợ đến đúng đối tượng và sớm nhất cho người dân bị ảnh hưởng. Ảnh: Mai Hoa

Thay mặt lãnh đạo tỉnh và bà con bị ảnh hưởng mưa lũ, đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chân thành cảm ơn tình cảm, trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hưng Yên dành cho Nghệ An trong thời điểm gian khó này.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hưng Yên tại lễ trao hỗ trợ. Ảnh: Mai Hoa

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh cũng thông tin đến đoàn công tác tỉnh Hưng Yên về tình hình thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả mưa lũ trên địa bàn tỉnh Nghệ An; đặc biệt là tấm lòng của nhiều tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm trong cả nước hướng về người dân Nghệ An bị thiệt hại do mưa bão.

Tính từ ngày phát động 23/7 đến 10 giờ ngày 1/8/2025, tỉnh Nghệ An đã tiếp nhận hơn 116 tỷ đồng; trong đó tiếp nhận qua tài khoản Quỹ cứu trợ tỉnh hơn 67 tỷ đồng với gần 70.000 giao dịch; tiếp nhận hàng hóa quy ra giá trị tiền hơn 3,8 tỷ đồng.

Lãnh đạo các sở, ngành tỉnh Hưng Yên tham dự lễ trao nguồn hỗ trợ. Ảnh: Mai Hoa

Phó Bí thư Tỉnh uỷ Võ Thị Minh Sinh khẳng định, Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các xã sẽ tiếp tục là cầu nối gắn kết để tiếp nhận nguồn hỗ trợ từ các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm, chuyển đến đúng đối tượng và sớm nhất cho người dân bị ảnh hưởng. Đồng thời nhấn mạnh: Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An sẽ tiếp tục nỗ lực hết sức mình, phát huy tinh thần tự lực, tự cường cùng với sự hỗ trợ từ các địa phương trong cả nước để vượt qua khó khăn, thách thức của thiên tai, đưa tỉnh Nghệ An đồng hành cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới.